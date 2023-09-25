اليابان | لماذا يتجنب اليابانيون القروض المصرفية قدر الإمكان؟

لايف ستايل 25/09/2023

وفقاً لاستطلاع حديث فإن 61.7٪ من اليابانيين لا يحبذون فكرة اقتراض المال، بل يعتقدون أنه من المستحسن تجنب الديون قدر الإمكان.

أظهر استطلاع للرأي أجراه بنك سوميتومو ميتسوي ترست وشمل 10 آلاف شخص في جميع أنحاء اليابان، أن 61.7٪ من المشاركين في الاستبيان يرون أنه من الأفضل تجنب الاقتراض أو الاستدانة إذا كان ذلك ممكنًا، بينما كان لدى حوالي 10٪ فقط من المستجيبين رأي إيجابي حيال الحصول على قرض من أجل شراء أصول ذات قيمة أو لاكتساب مهارات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن 79.2٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع اشتروا مسكنًا من خلال الحصول على قرض عقاري ”هذه النسبة لا تشمل من حصل على مسكن من خلال الميراث أو التنازل“.

ومن بين النقاط الأخرى التي كشفها هذا الاستطلاع أيضاً، أن نسبة 7.7٪ من المستجيبين كانوا قد لجأوا بانتظام أو بين الحين والآخر إلى قروض قصيرة الأجل من أجل تغطية نفقاتهم الشهرية.

ونود هنا أن ننوه إلى أن هذا الاستطلاع قد تم إجراؤه عبر الإنترنت في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أين استهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و69 سنة باستثناء العاملين في القطاع المالي وموظفي الإعلام. وتجاوب معه 11,190 مشارك.

(لنص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)