اليابان | 3 بنوك كبرى تسيطر على السوق الياباني

اقتصاد 27/09/2023

تصدرت مجموعة بنك إم يو إف جي التصنيف لكونه البنك الرئيسي للشركات اليابانية، متقدمة على ميتسوي سوميتومو وميزوهو.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة طوكيو شوكو للأبحاث على 1,568,602 شركة في جميع أنحاء اليابان أن 125,942 شركة، أو 8.03%، تتعامل مع بنك إم يو إف جي الرئيسي. هذه هي السنة الحادية عشرة على التوالي التي يحتل فيها البنك المرتبة الأولى في الاستطلاع، الذي تم إجراؤه لأول مرة في عام 2013. وكان البنك الذي احتل المرتبة الثانية هو بنك ميتسوي سوميتومو، والذي كان البنك الرئيسي لـ 99,225 أو 6.33٪ من الشركات، يليه بنك ميزوهو الذي تتعامل معه 80,424 شركة أو 5.13%. وتفتخر هذه البنوك الثلاثة العملاقة بأساس متين، ولكن الحصة النسبية لكل منها انخفضت سنة بعد سنة. وعلى وجه الخصوص، ذكرت 196 شركة أو أقل إن بنك ميزوهو هو بنكها الرئيسي.

وكانت البنوك التالية حسب الاستطلاع هي ريسونا (البنك الرئيسي لـ 39,160 شركة)، نورث باسفيك (26,014)، تشيبا (23,747)، وفوؤكوكا (22,036)، ونيشي نيبون سيتي (20,680). تم إدراج إجمالي 34 بنكًا باعتباره البنك الرئيسي لما لا يقل عن 10000 شركة في اليابان.

وكانت بنوك شينكين (التعاونية الإقليمية) الأعلى تصنيفًا في الاستطلاع هي كيوتو تشوؤ (البنك الرئيسي لـ 8643 شركة) يليه أوساكا سيتي (7227) وتاما (7068).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)