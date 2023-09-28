اليابان | اكتئاب الصيف: حرارة الصيف القاسية تؤثر على الأداء الوظيفي للعمال في اليابان

لايف ستايل 28/09/2023

وجدت دراسة حديثة أن حرارة الصيف القاسية في اليابان تستنزف دوافع الموظفين للعمل.

هذا الصيف كان حاراً جداً! في اليابان، كانت هناك تحذيرات يومية بشأن حالات ضربات الحر وتم توجيه الناس بعدم الخروج إلا إذا كان ذلك ضرورياً. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن جائحة كورونا تحت السيطرة الآن، تقوم المزيد والمزيد من الشركات بالانتقال من العمل عن بُعد بشكل كامل إلى أسلوب أكثر تنوعاً مع التركيز على إعادة الموظفين إلى المكتب.

في استطلاع أجرتهLaibo ، قال 88.8% من المشاركين البالغ عددهم 743 وتتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عامًا إن حرارة الصيف أثرت بشكل كبير على دوافعهم للعمل. وقال 37.4% من الإجمالي إنها أثرت ”بشدة“ على دوافعهم.

وبنسبة 46.1%، كان الصيف هو الموسم الذي انخفضت فيه دوافع المشاركين بشكل أكبر. وأشار ما يقرب من 90% ممن اختاروا الصيف إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وعندما سئلوا عما إذا كانوا يفضلون العمل من المنزل أو في المكتب خلال فصل الصيف الحار، كان 66.3% يؤيدون العمل عن بعد. ومع ذلك، كان الواقع عكس ذلك، حيث ذهب 68.6% إلى شركاتهم. علاوة على ذلك، كان ما يقرب من 40% منهم يعملون فقط في المكتب، دون أي أسلوب مختلط يمكن أن يشمل العمل عن بعد.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار حتى شهر سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)