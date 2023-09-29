اليابان | الوفيات أعلى من الولادات.. انخفاض مواليد اليابان إلى أدنى مستوى في النصف الأول من 2023

مجتمع 29/09/2023

انخفض عدد الولادات المسجلة في اليابان إلى مستوى قياسي خلال النصف الأول من 2023 وفقًا لأحدث إحصائية رسمية، حيث يتواصل التراجع المسجل منذ عقود مع فشل الجهود الحكومية المكثفة لعكس هذا الاتجاه.

أظهرت الإحصائيات الديموغرافية الأولية التي أصدرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان أن هناك 371,052 مولودًا من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2023 في اليابان. وكان هذا الرقم أقل بنسبة 3.6% (13,890 مولودًا أقل) من نفس الفترة في العام السابق. وهذا هو أدنى رقم منذ بدأ توفير البيانات المقارنة في عام 2000، وهو العام الثاني على التوالي الذي انخفض فيه عدد المواليد دون 400,000.

وفي المقابل ارتفع عدد الوفيات بنسبة 2.6% إلى 797716. ومع الانخفاض الطبيعي في عدد السكان (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) الذي بلغ 426,664 نسمة، لا توجد علامات على توقف الانخفاض السكاني في اليابان.

ولأكثر من عقد، يتجاوز سنويا عدد الوفيات عدد المواليد في اليابان، ما يمثل أزمة متنامية لقادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذين يواجهون تضخم عدد المسنين، في مقابل تقلص القوى العاملة لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للأكبر سنا.

ويبلغ معدل الخصوبة بالبلاد 1.3، وهو رقم أقل بكثير من معدل 2.1 المطلوب للحفاظ على استقرار البنية الديمغرافية للسكان. وأدت هذه الاتجاهات المقلقة إلى تحذير رئيس الوزراء الياباني من أن اليابان ”على وشك عدم القدرة على الحفاظ على الوظائف الاجتماعية“.

في عام 2022، بلغ عدد المواليد في اليابان 770,747 مولودًا، وهي المرة الأولى منذ بدء التسجيل في عام 1899 التي ينخفض فيها عدد المواليد دون 800,000 مولود. إذا لم تحدث زيادة كبيرة في النصف الثاني من عام 2023، فإنه من المحتمل جداً أن يصل الرقم للعام بأكمله إلى أدنى مستوى جديد. وبالمناسبة، انخفض عدد الزيجات، وهو عامل يؤثر على عدد المواليد في المستقبل، بنسبة 7.3% إلى 246,332 زيجة في النصف الأول من العام.

ومن بين أهم أسباب الانخفاض الكبير، تكلفة المعيشة المرتفعة في اليابان والمساحة المحدودة ونقص دعم برامج رعاية الأطفال في المدن، وهي العوامل التي تجعل من الصعب تربية الأطفال.

تشمل الأرقام الأولية الأجانب المقيمين في اليابان واليابانيين الذين يعيشون في الخارج. وستشمل الأرقام الرسمية، التي سيتم تأكيدها لاحقًا، فقط اليابانيين الذين يعيشون في اليابان، لذا من المرجح أن تكون أقل من الأرقام الأولية.

التركيبة السكانية في اليابان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على الإحصائيات الديموغرافية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

تعهد رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو باتخاذ تدابير غير مسبوقة لمعالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان، ووافق مجلس الوزراء على حزمة من التدابير لسياسة الحكومة الاستراتيجية لمستقبل الأطفال في يونيو/ حزيران من هذا العام. ولمدة ثلاث سنوات، بدءًا من عام 2024، تخطط الحكومة لتأمين ميزانية سنوية قدرها 3.5 تريليون ين، بهدف توسيع مخصصات الأطفال وتقليل عبء تكاليف التعليم العالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)