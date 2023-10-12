اليابان | انخفاض عدد كبار السن في اليابان لأول مرة على الإطلاق!

لايف ستايل 12/10/2023

في المجتمع الياباني الذي يعاني من الشيخوخة السكانية، يمثل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر نسبة متزايدة من إجمالي السكان، ولكن حتى هذه المجموعة الديموغرافية بدأت في الانخفاض، مع انخفاض قدره 10000 في عام 2023.

وفقًا للبيانات الواردة من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بلغ عدد المسنين في اليابان الذين تجاوزوا سن الـ 65 عامًا، حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2023، 36.2 مليون نسمة. وهذا كان انخفاضًا سنويًا بمقدار 10,000 نسمة، وهو أول انخفاض من هذا القبيل منذ توفر البيانات المقارنة في عام 1950. على الرغم من ذلك، زادت نسبة كبار السن ضمن إجمالي السكان بنسبة 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 29.1٪، مما يجعلها الأعلى في التاريخ.

إحصائيات السكان المسنين تشير إلى وجود 20.5 مليون امرأة (32.1% من إجمالي السكان) و15.7 مليون رجل (26.0%)، مما يعني تجاوز النساء للرجال بمقدار 4.8 مليون نسمة.

زادت سكان الذين تجاوزوا سن السبعين وما فوق بمقدار 200,000 نسمة ليصل إجماليهم إلى 28.9 مليون نسمة، مما يمثل زيادة بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق ليصل إلى 23.2%. وهذا يعادل واحدة من بين أربع نساء وواحدة من بين خمسة رجال في سن السبعين أو أكبر.

زاد عدد المسنين الذين تجاوزوا سن الـ 75 بمقدار 720,000 شخصًا ليصل إلى 20.1 مليون شخص، وهذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا الرقم الحاجز 20 مليون شخص. كان هذا القطاع من السكان يمثل 16.1% من إجمالي السكان، بزيادة نسبتها بنسبة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تضع نسبة السكان المسنين في اليابان (نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 65) التي تبلغ 29.1% البلاد في المرتبة الأولى بفارق كبير عن إيطاليا، التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 24.5%.

البلدان التي لديها أعلى نسبة من كبار السن

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مكتب الإحصاء بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وتستند قيمة اليابان إلى التقديرات السكانية حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2023. وتستند القيم الخاصة بالدول الأخرى إلى التقديرات المستقبلية حتى 1 يوليو/ تموز 2023، من مراجعة الأمم المتحدة لعام 2023 للتوقعات السكانية العالمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)