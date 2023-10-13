اليابان | كلاكيت للمرة الثانية... إعادة تعيين الموظفين السابقين في الشركات اليابانية!

مجتمع 13/10/2023

بينما كان من المعتاد في السابق أن تكون لدى الشركات اليابانية وجهة نظر سلبية تجاه الموظفين الذين يتركون العمل قبل التقاعد، إلا أن نقص العمالة الحالي يشجعهم على إعادة النظر في هذه العلاقات مع الموظفين السابقين والاستفادة منهم كشبكة اتصال قيمة.

في السنوات الأخيرة، تظهر الشركات اليابانية مزيدًا من الاهتمام بإعادة توظيف الموظفين السابقين الذين غادروا الشركة أو تقاعدوا.

أظهر استطلاع حول إدارة الموارد البشرية أجرته ريكروت هولدينغز، حيث قامت بسؤال 2761 مدير موارد بشرية في الشركات التي تضم 30 موظفًا أو أكثر، أن أكثر طريقة شائعة للتوظيف (51.1% من الذين شملهم الاستطلاع) هي الاعتماد على خدمة التوظيف الحكومية ”هالو ورك“. تليها عمليات التوظيف عبر موقع الشركة على الإنترنت (46.3%). بينما تظل عمليات التوظيف من خلال ”شبكة الخريجين“ للشركة طريقة أقل شيوعًا، حيث بلغت نسبتها 12.3%.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، قال 55.5% ممن شملهم الاستطلاع أنهم على استعداد لإعادة توظيف الموظفين السابقين الذين تركوا الشركة أو تقاعدوا. تشير نتائج استطلاع ريكروت إلى إنه حتى لو لم يتم الاعتراف بشبكات موظفي الشركات السابقين بشكل واضح كأداة توظيف، إلا أنها في الواقع تستخدم من قبل غالبية الشركات. ومن هذا يمكن للمرء أن يستنتج أن مثل هذه الشبكات من المرجح أن تصبح قناة فعالة لتوظيف الموظفين في المستقبل.

عندما سُئلوا عن وضع استخدامهم للموارد البشرية على مدى العامين الماضيين، فيما يتعلق بعدد الموظفين ومستوى قدراتهم (من حيث تلبية متطلبات الوظيفة)، كانت 42.9% من الشركات التي تستفيد من توظيف موظفي الشركة السابقين إما قادرة ”بشكل كامل“ أو ”إلى حد ما“ على تأمين العدد المطلوب من الموظفين، مقابل 31.6% بين الشركات التي لا تستعين بموظفين سابقين.

علاوة على ذلك، قالت 34.5% من الشركات التي نفذت توظيف الموظفين السابقين إن مستوى مواردها البشرية كان إما ”كاملاً“ أو ”إلى حد ما“ كافياً، مقابل 24.6% بين الشركات التي لم تستفد من هذا التوظيف. يبدو أن نتيجة الاستطلاع تشير إلى أنه من الأكثر فعالية تأمين الموارد البشرية عن طريق شبكة الموظفين السابقين. تشمل بعض العوامل الإيجابية التي ذكرها المشاركون توافقًا أفضل بين الموظفين والوظيفة بسبب فهم أسلوب عمل الشركة وثقافة الشركة، ومجموعة واسعة من القدرات المتعلقة بالوظيفة من خلال الحصول على مهارات ووجهات نظر جديدة من بيئات مختلفة، والشعور بأن الموظفين العائدين يمكنهم النهوض والعمل على الفور لأنهم يفهمون إجراءات العمل والعلاقات الداخلية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)