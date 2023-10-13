اليابان | تبدل المشهد مع ضوء القمر

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

ثقافة 14/10/2023

لطالما حظي القمر بشعبية كبيرة بين الشعراء، ولكن بوسون في قصيدة الهايكو الحالية يشير إليه من منظور جديد.

月天心貧しき町を通りけり 蕪村 تسوكي تينشين/ مازوشيكي ماتشي أو / توريكيري قمر في كبد السماء —

أعبر من

الأحياء الفقيرة (من تأليف بوسون ربما عام 1768 تقريبا).

غالبا ما يسافر شعراء الهايكو إلى بقاع ذات مناظر خلابة للاستمتاع بجمال القمر مثل أكاشي التي تقع حاليا بمحافظة هيوغو وساراشينا في محافظة ناغانو. إلا أن قصيدة الهايكو هذه لبوسون مختلفة قليلا.

”عندما وصل القمر إلى كبد السماء في الليل، مررت بالأحياء الفقيرة“. ربما كان الشاعر يسير متتبعا القمر وفجأة يلاحظ أنه وصل إلى جزء فقير في البلدة. إن المظهر الكئيب لتلك الأحياء في النهار يتحول تحت ضوء القمر الساطع كما لو أنه قد تمت تنقيته ولذلك يسود فيه الهدوء. إنه اكتشاف غير متوقع في هذه البلدة النائمة.

استوحى الشاعر عبارة تسوكي تينشين التي تصف موقع القمر من قصيدة للشاعر الصيني شاو يونغ في القرن الحادي عشر، قال فيها: ”عندما يصل القمر إلى كبد السماء، تهب الرياح على سطح الماء“ ويتابع قائلا: لا بد وأن عددا قليلا من الناس فقط يستمتعون بهذا الشعور المنعش“، وإن إشارة بوسون إلى موقع القمر في قصيدته تدلل على وجود مثل هذه المشاعر. والاهتمام بهذه الأحياء الفقيرة هنا نابع من روح الهايكو وليس من مكان شهير لمشاهدة القمر.

استهل بوسون قصيدته في بادئ الأمر بعبارة ”مييغيتسو يا“ بدلا من ”تسوكي تنشين“ مشيرا بذلك إلى مييغيتسو أو قمر منتصف الخريف والذي يعبر عن أجمل مراحل مشاهدة القمر، ولكن في هذه الحالة يصبح من الصعب فهم الغرض من هذه القصيدة. إلا أن بوسون تمكن من خلال الإشارة إلى قصيدة شاو يونغ من التعبير عن صفاء المشهد.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: © بيكستا)