اليابان | عروض أوبرا في الهواء الطلق بمعبد هوريوجي العريق في محافظة نارا

استضاف معبد هوريوجي الذي تأسس قبل 1400 عام في (مدينة إيكاروغا، بمحافظة نارا)، أحد أقدم المعابد في اليابان، سلسلة من عروض الأوبرا لمغنيين إيطاليين في وقت سابق من هذا العام، الحدث الذي أضاف بهجة على وجوه الحاضرين الذين استمتعوا بالموسيقى الأوروبية الكلاسيكية وسط الأجواء اليابانية القديمة.

الاندماج الثقافي

نظّم معبد هوريوجي بمحافظة نارا، أحد أهم المواقع اليابانية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، مهرجان للأوبرا في الهواء الطلق في الفترة من 18 إلى 21 مايو/ أيار من هذا العام. وتشتهر إيطاليا بكونها مهد الأوبرا، حيث تعتبر حفلات الأوبرا في الهواء الطلق التي تقام في المدرًّج الروماني الشهير ”أرينا دي فيرونا“، المُدرج أيضًا على قائمة التراث العالمي، أمرًا عاديًا. لكنها نادرة الحدوث في اليابان، خاصة في موقع مثل معبد هوريوجي، فقد قامت فرقة الأوبرا الإيطالية والأوركسترا بأداء مقطوعة ”إيل تروفاتور“ للموسيقي الإيطالي الشهير جوزيبي فيردي.

تقام عروض مهرجان الأوبرا اليابانية في الهواء الطلق منذ عام 2015، في العديد من المواقع التاريخية في اليابان، على سبيل المثال، قلعة هيميجي، وقلعة كوماموتو، وقصر دايجوكودين، الذي تم ترميمه في مكان إحدى عواصم اليابان القديمة ”بمحافظة نارا“. استؤنف الحدث هذا العام بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وقد أقيم هذه المرة في معبد هوريوجي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإدراج المعبد ضمن قائمة التراث العالمي.



البوابة الوسطى يحرسها زوج من التماثيل لكونغوريكيشي. على الجانب الأخر من المكان يوجد مجمع ساي إن الغربي حيث أقيمت العروض (© كينوشيتا كيوتاكا)

تأسس معبد هوريوجي، أحد أقدم المعابد في اليابان، على يد الأمير شوتوكو في عام 607. ويعود تاريخ الأعمال الفنية والبناء المعماري المذهل للمعبد إلى الوقت الذي دخلت فيه البوذية إلى اليابان من الصين في القرنين السادس والسابع، ويضم المعبد أكثر من 190 تمثالًا أو عملًا فنيًا مصنفًا على أنه كنز وطني أو ممتلكات ثقافية ثمينة.

أقيمت عروض أوبرا ”إيل تروفاتور“ في المجمع الغربي للمعبد، حيث توجد أحد أقدم الهياكل الخشبية في العالم، بما في ذلك، قاعة كوندو الرئيسية ومعبد باغودا المكون من خمسة طوابق، الذي تم بناؤه في القرن السابع. عُرضت الأوبرا المكونة من أربعة أعمال لجوزيبي فيردي، والتي تحكي ميلودراما اللعنات والانتقام، وسط أجواء يسودها الغموض تحت أنظار التماثيل البوذية الثلاثة الموجودة في قاعة المحاضرات العظيمة دايكودو.



ظهرت دايكودو كخلفية للمسرح. يعد كل من المبنى والتماثيل الموجودة في الحرم الداخلي، والتي يعود تاريخها إلى فترة هييان (794-1185)، كنوزا وطنية (© مؤسسة أوبرا ساواكامي)

عادةً ما يصفق جمهور الأوبرا أو يهتف بعد نهاية كل عرض (فصل). ولكن الإيطالي المبدع فيردي قام بتأليف أعماله بحيث يتم عرضها دون توقف أو انقطاع، لأنه كان يعتقد أن أي توقف مؤقت يتعارض مع تدفق القصة التي يقدمها. استمرت العروض، بما فيها فترات الاستراحة، لأكثر من ساعتين ونصف، مما أبهر الجمهور، الذي تفاعل مع العرض وانفجر في تصفيق مدو وصرخات ”برافو“ بعد إسدال الستار الأخير. وعند إسدال الستار، انحنى المغنون الإيطاليون أمام التماثيل الموجودة في الخلفية، وترددت أصداء التصفيق في أرجاء المعبد الهادئ عادة.

جولة اختيارية لمشاهدة أعمال الترميم للممتلكات الثقافية

وقد حضر العديد من الزوار من داخل اليابان وخارجها، هذا العرض الفريد الذي أقيم في محافظة نارا، الوجهة السياحية المعروفة عالميًا. وشارك بعضهم في جولة لمشاهدة أعمال الترميم للممتلكات الثقافية في المعبد برفقة مترجم ناطق باللغة الإنكليزية.



قاعة العبادة تو-إن رايدو، بجوار يوميدونو، تحت أعمال الترميم (© كينوشيتا كيوتاكا)

تشتهر تو-إن، الواقعة في الجانب الشرقي من المعبد، بقاعة الأحلام ”يوميدونو“، التي تم تشييدها عام 748 في موقع قصر إيكاروغا الذي بناه الأمير شوتوكو. خلال الجولة، قام أحد مهندسي ترميم الممتلكات الثقافية بإرشاد الزوار حول ممر تو إن الذي يحيط بالمنطقة وقاعة العبادة تو إن رايدو. ويعد كلا المبنيين من الممتلكات الثقافية الهامة التي تم بناؤها في القرن الثالث عشر، ويخضعان حاليًا لأعمال الترميم، ومن المتوقع الانتهاء منهما في عام 2024.

يقول المسؤول عن أعمال البناء يوشيدا ياسونوري، من مكتب الحفاظ على الأصول الثقافية بمحافظة نارا، أن إطار ممر ’تو إن‘ تم بناؤه باستخدام الخشب وأنه يتم استخدام نفس النوع من الأخشاب عند استبدال الأجزاء القديمة من الهيكل بخشب جديد. يعد البحث عن نفس النوع من خشب السرو الياباني من نوع هينوكي وغيره من الأخشاب التي تنمو محليًا، شرطًا أساسيًا يجعل أعمال الترميم معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا.



يستخدم يوشيدا نموذجًا لشرح كيفية بناء الممر. يتم تثبيت الأعمدة والعوارض بنجارة الخشب دون استخدام مسامير، وهي تقنية تتميز بها الهندسة المعمارية اليابانية (© كينوشيتا كيوتاكا)



صورة لسقف قاعة العبادة ’رايدو‘ الذي تم ترميم جزء منه. يعود تاريخ بعض البلاط القديم في القاعة إلى 1300 عام (© كينوشيتا كيوتاكا)

يعتبر بلاط سقف ' قاعة رايدو‘ أيضًا من الأصول الثقافية الثمينة. لذا فإنّ عملية إعادة ترميم سقف الهيكل تتطلب مهارات دقيقة وخبرة واسعة. وللكشف عن سلامة البلاط، يتم النقر على كل بلاطة بمطرقة؛ إذا أصدرت نغمة معدنية يعني أنها سليمة ويمكن إعادة استخدامها. من ناحية أخرى، يشير الصوت المنخفض المكتوم إلى ضرورة استبدال البلاطة. البلاطات الموجودة على الجانب الشمالي في قاعة العبادة ”رايدو“ لا تتعرض لضوء الشمس بصورة كافية وقد تصبح أكثر عرضة للتلف بسبب مياه الأمطار التي قد تتجمد في الشتاء. لذلك، تم تركيب بلاط جديد على الجانب الشمالي ونقل البلاط القديم إلى الجانب الجنوبي الأكثر عرضة لأشعة الشمس لإعادة استخدامه.

إن إعادة استخدام بلاط السقف في معبد هوريوجي ليست ظاهرة حديثة؛ فهي عادة موجودة منذ العصور القديمة، مما جعل معبد هوريوجي مستودعًا لأنواع بلاط الأسقف، والتي يعود بعضها إلى فترة أسوكا (593-710)، التي سبقت بناء قاعة العبادة ’رايدو‘. تمت دعوة الزوار لمعاينة ومقارنة البلاط من العصور المختلفة.



مقارنة بلاط السقف الذي تم إعادة استخدامه في العصور المختلفة بدءاً من عام 1300 إلى الماضي القريب (© كينوشيتا كيوتاكا)



يحمل بلاط أونيغاوارا الذي يعود تاريخه إلى فترة موروماتشي (1333-1568) اسم صانعه وعمره وتاريخ إنتاجه (© كينوشيتا كيوتاكا)

أتاحت أعمال الترميم للمشاركين في الجولة فرصة نادرة لإلقاء نظرة عن قرب على سطح المبنى التاريخي. لقد أثارت زخرفة السقف وغيرها من عناصر العمارة اليابانية التقليدية اهتمام الزوار الأجانب بشكل كبير، حيث أمطروا مرشدهم في الجولة بوابل من الأسئلة مثل ما إذا كانت الممتلكات التاريخية تخضع لنفس المعايير الصارمة لمقاومة الزلازل مثل المباني الحديثة، أو ما إذا تم تركيب أنظمة الرش داخل المعبد (تستخدم في حالة إطفاء الحرائق).

إن دوي أجراس المعبد عند الغروب يعيد إلى الأذهان قصيدة شعر الهايكو الشهيرة لماساؤكا شيكي (1867–1902) - ”أقضم ثمرة البرسيمون (فاكهة الكاكي) / وأجراس المعبد تدوي - / هوريوجي“ (ترجمة جانين بيتشمان). لكن الصوت الذي نسمعه الآن هو صوت قرع أجراس الكنائس. ربما يجري فنيو الصوت في الأوبرا اختبارًا صوتيًا. إننا نعيش حقًا في عصر أصبح فيه اندماج الثقافات المختلفة أمرًا ممكنًا.



لا يمكن رؤية زخارف السقف على البوابة الجنوبية لقاعة تو إن عن قرب إلا من خلال سقالات الترميم (© كينوشيتا كيوتاكا)



يجتمع الزوار القادمين لحضور عروض الأوبرا عند بوابة ناندايمون (البوابة الرئيسية) وذلك بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية للمعبد (© كينوشيتا كيوتاكا)

معبد هوريوجي

العنوان: 1-1 إيكاروغاتشو هوريوجيسانّاي، إيكوما-غون، محافظة نارا

مواعيد العمل الرسمية: من 22 فبراير/ شباط إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساء؛ من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 21 فبراير/ شباط، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:30 مساء.

رسوم الدخول: 1500 ين، للبالغين؛ الأعمار من 6 إلى 15 عامًا، 750 ين ياباني، لدخول كلًا من ساي إن وتو إن.

للوصول إلى المعبد: 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة جيه آر هوريوجي. تتوفر خدمة حافلات نقل منتظمة من محطات جيه آر هوريوجي وجيه آر أوغي وكينتيتسو تسوتسوي.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد المقابلة والنص من قبل نيبون.كوم. صورة العنوان: مهرجان الأوبرا اليابانية لعام 2023 الذي أقيم في معبد هوريوجي (© مؤسسة أوبرا ساواكامي)