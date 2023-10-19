اليابان | أوكونوميياكي على طريقتي كانساي وهيروشيما

المطبخ الياباني 19/10/2023

أوكونوميياكي هو طبق ياباني شعبي ذو شهرة متنامية. وفي هذه المقالة نقدم طريقة تحضيره في منطقتي كانساي وهيروشيما

أوكونوميياكي على طريقة كانساي

يُقال إن أطباق ”كونامون“ التي يشكل الدقيق جزءا أساسيا من مكوناتها –والتي تضم أوكونوميياكي – هي غذاء الروح في كانساي، وتعود جذورها إلى القرن السادس عشر. يذكر معلم طقوس الشاي سين نو ريكيو عددا من الحلويات المعروفة باسم ”فونوياكي“ في سجلاته الخاصة بالاحتفالات. وكانت هذه الحلويات تحضر عن طريق خلط الدقيق مع الماء وخبزها على شكل بان كيك رقيقة. ثم تغطى بالميسو وترش بالسكر وبذور الخشخاش وتلف.

ومن المعتقد أن التغييرات التي طرأت على المكونات وطريقة خبز ”فونوياكي“ مع مرور الوقت أدت إلى ابتكار الأوكونوميياكي. وقد تطورت الطريقة المستخدمة في الوقت الحالي في القرن العشرين. إن ما يميز البان كيك المصنوع على طريقة كانساي هو استخدام مرق حساء كونبو داشي. حيث تخلط جميع المكونات في خليط يتضمن دقيقا وكونبو داشي وبعد ذلك يتم طهيها. من الشائع إضافة البيض أو البطاطا المبشورة إلى الخليط لإعطائه قواما منفوشا.

إن طبق أوكونوميياكي سريع التحضير ولذلك تتيح الكثير من المطاعم لزبائنها إعداد الوجبة بأنفسهم على صفيحة ساخنة تدعى تيبّانياكي موجودة أمامهم على الطاولة.



طبق أوكونوميياكي المميز على طريقة كانساي بعد مزج المكونات مع خليط الدقيق (© بيكستا).

أوكونوميياكي على طريقة كانساي (© بيكستا).

أوكونوميياكي على طريقة هيروشيما

إن أهم ما يميز طبق أوكونوميياكي المصنوع على طريقة هيروشيما هو أن المكونات توضع في طبقات بدلا من مزجها مع خليط الدقيق. فوفق هذه الطريقة، تخبز طبقة رقيقة من خليط الدقيق ويوضع فوقها شرائح الملفوف ثم تليها طبقة من شرائح لحم الخنزير وفوقها مجموعة متنوعة من الإضافات الأخرى بما في ذلك الجمبري. ثم تقلب هذه المكونات ككتلة واحدة رأسا على عقب. فتصبح طبقة الدقيق المخبوز في الأعلى وتكون بمثابة غطاء تساعد في طهي المكونات الموجودة تحتها بالبخار. ويضاف بعد ذلك طبقات أخرى من الشعيرية المقلية والبيض.

يقال إن ابتكار طبق أوكونوميياكي المصنوع على طريقة هيروشيما كان نتيجة الجهود المبذولة للتعامل مع نقص الغذاء بعد الحرب العالمية الثانية والدمار الذي خلفه القصف الذري. كان الدقيق سلعة ثمينة لذا كان يتم تخفيفه بالماء وخبزه على شكل طبقات رقيقة توضع بينها خضروات. ولكن مع تقدم عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، توفر مجموعة متنوعة من المكونات وتطور طبق أوكونوميياكي على طريقة هيروشيما إلى شكله الحالي. إلا أن الملفوف ظل منذ تلك الأيام الأولى يستخدم كمكون رئيسي.



يبدأ تحضير طبق أوكونوميياكي على طريقة هيروشيما بخبز طبقة رقيقة من خليط الدقيق (© بيكستا).



تشكل طبقة الدقيق المخبوز الرقيقة غطاء فوق الملفوف والمكونات الأخرى لطهيها على البخار (© بيكستا).



يحتوي طبق أوكونوميياكي على طريقة هيروشيما عادة على شعيرية (© بيكستا).

وحسب أكاديمية أوكونوميياكي ومقرها هيروشيما، وهي مؤسسة مكونة من مطاعم أوكونوميياكي ومصنعي الصلصات، هناك أكثر من 16 ألف مطعم في اليابان. تختلف المكونات والصلصات وطرق الطهي بشكل كبير حسب المنطقة والمطعم. لماذا لا تغتنم الفرصة لتجد طبقك المفضل من الأوكونوميياكي؟

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)