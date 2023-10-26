اليابان | قرى يابانية مدرجة على قائمة التراث العالمي تنقل بجمالها عبق الماضي إلى الحاضر

إن مظهر المنازل المبنية على طراز غاشو-زوكوري ذات الأسقف القشية المغطاة بالثلوج الكثيفة هو مشهد كلاسيكي يتشوق لمشاهدته محبي الريف الياباني، كما أن تلك القرى تبدو فاتنة في فصل الخريف أيضا بفعل تغير ألوان أوراق الأشجار ما يضفي على تلك المنطقة سحرا طبيعيا.

مناظر طبيعية عريقة بألوان خريفية حمراء وذهبية

تشتهر كل من قريتي شيراكاوا-غو شمال غربي محافظة غيفو وغوكاياما المجاورة جنوب غربي محافظة توياما – وكلاهما يقع في منطقة حوض نهر شو – بمناظرهما الشتوية التقليدية التي لا تزال موجودة حتى اليوم مع أسقف بيوتها القشية المغطاة بالثلوج الكثيفة. كما أن الغطاء الغني المكون من أوراق الشجر المتساقطة حول هاتين القريتين قبل تساقط الثلوج يوفر مناظر جميلة تستحق الرحلة لرؤيتها.



قرية شيراكاوا-غو مضاءة في منتصف الشتاء (© سوميسي ناؤتو).

ما يميز هاتين القريتين هو الفن المعماري غاشّو-زوكوري، حيث تكون أسقف البيوت قشية جملونية الشكل مثل وضعية اليدين معا في الصلاة (وهي حركة تُعرف باللغة اليابانية باسم غاشّو). ويبدو أن هذه الأسقف قد طورت لمواجهة الثلوج الكثيفة التي تتساقط بين الجبال في هذه المنطقة ذات الرطوبة العالية، ولكن من الآثار الجانبية كان تشكل علية فسيحة تحت الأسقف. وهذه الأسقف واسعة جدا بحيث يمكن تركيب نوافذ لتوزيع الهواء فيها بسهولة، ما يخلق مساحة مثالية لتربية ديدان القز. وبالنسبة لمجتمع محاط بمنحدرات شديدة الانحدار مع القليل من الأراضي المستوية لزراعة المحاصيل، فإن الهندسة المعمارية التي تحمي المنزل من الثلوج وتفسح المجال لطريقة أخرى لكسب الدخل هي حل بمثابة عصفورين بحجر واحد.



منازل غاشو-زوكوري في غوكاياما. إن توافر النوافذ في الأسقف الجملونية العريضة يوفر بيئة أفضل لديدان القز في العلية.

لعبت الجهود المجتمعية دورا مهما في الحفاظ على البيوت التقليدية في شيراكاوا-غو وغوكاياما حتى أثناء التحول الدراماتيكي الذي شهدته اليابان بعد الحرب، ما سمح للزوار اليوم بإلقاء نظرة على الثقافة التقليدية وأسلوب الحياة الذي ازدهر في الوديان الجبلية في اليابان في القرون الماضية. وفي عام 1995 أدرجت ”القريتان التاريخيتان شيراكاوا-غو وغوكاياما“ في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهما اليوم مجهزتان بشكل كامل لاستقبال السياح وزوار المعالم السياحية، حيث وجد مسح في شيراكاوا-غو أن عدد الزوار بلغ 1.76 مليون شخص في عام 2017. وكان نحو 650 ألفا من خارج اليابان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% في السياحة الأجنبية مقارنة بالعام الذي سبقه.



معبد شيراكاوا هاتشيمان الذي يعبد فيه ”أوجيغامي“ – الروح الحامية للمنطقة – محاط ببيئة غنية باللونين الذهبي والقرمزي.

أسطح منازل شيراكاوا-غو في الخريف

تمثل أوغيماتشي قلب شيراكاوا-غو، حيث يبدأ تغير ألوان أوراق الأشجار في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول. تتدرج ألوان الخريف كما لو أنها تتدفق من الجبال، حيث تظهر الألوان الحمراء والذهبية الأولى بالقرب من القمة ثم تنحدر وتنتشر تدريجيا. وهذا هو أفضل وقت لرؤية مناظر الخريف في أواخر أكتوبر/تشرين الأول وحتى أوائل إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

يمكن الاستمتاع بإطلالة رائعة على المنطقة من منصة المراقبة في مطعم شيروياما تينشوكاكو أو منصة المراقبة أوغيماتشي. يمكن الوصول إلى مطعم شيروياما تينشوكاكو بالسيارة، ولكن الطرق ضيقة جدا ما يجعل ركوب الحافلة المكوكية أكثر ملاءمة. يبعد المطعم نحو 20 دقيقة سيرا على الأقدام عن محطة الحافلات المركزية شيراكاوا-غو، ولذلك فإن ركوب الحافلة هناك ثم الاستمتاع بالمشي على مهل هو الخيار الأفضل على الإطلاق.



قرية أوغيماتشي الصغيرة في حلتها الخريفية، كما يمكن رؤيتها من منصة المراقبة تينشوكاكو.



منزل مشيد وفق طراز غاشو-زوكوري المعماري. تضفي جبال الخريف المشتعلة في الخلفية جمالا إلى الأجواء الرائعة.

إن قضاء ثلاث ساعات هو وقت كافٍ للاستمتاع بمناظر الشوارع التقليدية في أوغيماتشي. بعض المباني مفتوحة لعامة الناس حتى يتمكن الزوار من رؤية منازل غاشو-زوكوري من الداخل، بينما تضم مباني أخرى اليوم مطاعم وأماكن إقامة ومتاجر للهدايا التذكارية، ما يتيح اكتشاف أشياء مثيرة للاهتمام في جميع أنحاء المنطقة.

الفعالية الأكبر في فصل الخريف هي إيسّيي هوسوي في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تختبر القرية نظام الرش الخاص بها كممارسة استعدادا لفصل الشتاء حيث من المرجح أن تندلع الحرائق. ومن المثير رؤية قرية ريفية تحيط بها ألوان الخريف وستارة من المياه.



تتيح فعالية هي إيسّيي هوسوي رؤية مشهد رائع، والهدف منها هو إبقاء المجتمع على أهبة الاستعداد لمكافحة الحرائق التي قد تكون كارثية بسبب أسطح المنازل المصنوعة من القش (© صور جيجي)

هناك أيضا عروض إضاءة ليلية موسمية في منازل غاشو-زوكوري في ”متحف الهواء الطلق“ والذي يحتوي مجموعة من 25 من منزلا ريفيا قديما مفتوحة أمام عامة الناس.



أصبحت هذه المباني التقليدية الآن متاجر تبيع الساكي المحلي وهدايا تذكارية.

الوصول إلى شيراكاوا-غو

من محطة ناغويا: ساعتان و50 دقيقة بحافلة غيفو على خط كوسوكو شيراكاوا-غو

من محطة كانازاوا: ساعة و15 دقيقة بواسطة حافلة هوكوريكو نوهي على خط شيراكاوا-غو/كانازاوا

من محطة توياما: ساعة و25 دقيقة بواسطة حافلة توياما تشيهو نوهي على خط تاكاياما

من محطة تاكاؤكا: ساعتين و10 دقائق بواسطة حافلة كائتسونو على خط التراث العالمي

الوديان الجبلية المثالية في غوكاياما

غوكاياما هو مصطلح يشمل خمسة وديان على طول نهر شو هم أكاو وكاميناشي وشيموناشي وأوتاني وتوغا. تضم المنطقة قريتين مدرجتين على قائمة التراث العالمي هما سوغانوما الواقعة بالقرب من تقاطع غوكاياما الأول شمالي تقاطع شيراكاوا-غو على الطريق السريع توكاي-هوكوريكو، وقرية آينوكورا الواقعة على بعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة شمال شرق الطريق السريع القومي 156.

ترتدي الأشجار حلتها الخريفية في غوكاياما بنفس الوقت تقريبا مع شيراكاوا-غو. إن السير عبر تلك القرى المبنية على طراز غاشو-زوكوري، مع وجود جبال الخريف ذات الألوان الزاهية في الخلفية، يتيح للزوار رؤية تفاصيل مثيرة مثل حبات الكاكي المعلقة على أفاريز السطوح لتجف، ما يستحضر إلى الأذهان أنماط الحياة الريفية الخالدة.



تزين أوراق الخريف قرية سوغانوما الهادئة التي أسقف منازلها من القش.

تحتوي سوغانوما على تسعة منازل فقط ذات أسقف مصنوعة من القش، وهي متباعدة عن بعضها بما يكفي لخلق جو ريفي هادئ. ويتساقط الثلج في غوكاياما بكثافة أكبر من شيراكاوا-غو، ويُقال إن هذا هو السبب وراء كون أسطح غاشو-زوكوري أكثر انحدارا.



يبدو اللون الذهبي لأوراق الشجر الخريفية أكثر تألقا وخاصة أمام اللون البني الباهت لأسقف منازل سوغانوما المصنوعة من القش.

أما قرية آينوكورا فتضم 23 منزلا مبنية على طراز غاشو-زوكوري، ولا يزال معظمها يقطنه السكان المحليين والعائلات. تقع منصة المراقبة على بعد 5 دقائق سيرا على الأقدام صعودا من موقف السيارات، وتتيح رؤية إطلالة رائعة للقرية خاصة عندما تحاط بسفوح التلال ذات اللون البرتقالي الداكن.



إحدى المعالم البارزة في قرية آينوكورا هو الطريق المستقيم الوحيد الذي يمر عبر البلدة مباشرة.

تعد غوكاياما موطنا للعديد من الممتلكات الثقافية المهمة التي تتضمن مساكن إيواسي وموراكامي بالإضافة إلى مناطق الجذب السياحي مثل ينابيع المياه الحارة كوروبا ومتنزه مينيو نو ساتو ”قرية الأغنية الشعبية“.

أمور يجب الانتباه إليها لتكون ضيفا مرحبا به

لا تزال هذه المناطق مناطق سكنية حقيقية يقطنها أشخاص من عامة الناس، لذلك يُطلب من الزوار والسياح مراعاة ذلك الأمر عند زيارتهم. وتتضمن بعض الإرشادات المهمة ما يلي:

يرجى إعادة قمامتك معك إلى المنزل حيث لا يوجد في المنطقة سوى القليل من صناديق النفايات.

يُمنع التدخين منعا باتا في أي مكان خارج المناطق المخصصة لأن منازل غاشو-زوكوري عرضة بشدة للحرائق.

يمنع دخول الممتلكات الخاصة أو محاولة اختلاس النظر إلى داخل المنازل الخاصة.

يجب عليك توخي الحذر والبقاء آمنا أثناء التنقل عبر ممرات المكان وذلك لعدم وجود حواجز حماية على الطرق أو الأسوار على طول الأنهار من أجل الحفاظ على طابع المنطقة.



يعتبر سكن إيواسي المكون من خمسة طوابق أكبر منزل على طراز غاشو-زوكوري سواء في شيراكاوا-غو أو غوكاياما (التقطت الصورة في يوليو/تموز).

الوصول إلى غوكاياما

من محطة ناغويا: ساعتان و30 دقيقة تقريبا بحافلة شركة دولفين للنقل على خط كيتو كيتو.

من محطة كانازاوا: ساعة واحدة تقريبا بواسطة حافلة هوكوريكو على الطريق السريع على خط تاكاياما.

من محطة توياما: حوالي 20 دقيقة إلى محطة تاكاؤكا على خط آينوكازي توياما، ثم حوالي ساعة و20 دقيقة تقريبا بواسطة حافلة التراث العالمي إلى موقف آينوكوراغوتشي.

من آينوكورا إلى سوغانوما: 15 دقيقة تقريبا بحافلة التراث العالمي من آينوكوراغوتشي إلى موقف سوغانوما.

من سوغانوما إلى شيراكاوا-غو: 40 دقيقة تقريبا بحافلة التراث العالمي من سوغانوما إلى موقف شيراكاوا-غو (أوغيماتشي).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. قام بإعداد التقرير والنص والصور كورويوا ماساكازو ما لم يُذكر خلاف ذلك. صورة العنوان: شيراكاوا-غو في الخريف كما تبدو من منصة المراقبة تينشوكاكو)