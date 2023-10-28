اليابان | 5 أنواع من السناكس اليابانية الشهيرة

لايف ستايل 29/10/2023

نظرة سريعة على أشهر الحلويات والمقرمشات اليابانية (سناكس) التي لا غني عنها في متاجر الكومبيني.

تمتلئ متاجر الكومبيني في اليابان بمجموعة مختلفة من الحلويات والمقرمشات التي تعطي إحساسًا بالشبع وتساعدك على تخطى عناء اليوم. ولكن من أين نبدأ؟ في هذه المقالة نلقي الضوء على خمس من أفضل الوجبات الخفيفة ذائعة الصيت في البلاد والتي تعطي لمحة سريعة عن الطعم الياباني، سواء كان حلوًا أو مالحًا.

بوكي

ربما تكون حلويات بوكي هي أشهر الوجبات الخفيفة في اليابان على الإطلاق، واسمها مأخوذ من صوت الـ ”بوكين“ الذي تصدره أعواد البسكويت المغطاة بالشوكولاتة عند قضمها. وحتى أن هذه الحلويات ونظيرتها المالحة مقرمشات بريتز لديهما يوم مخصص في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني؛ حيث أن كل أرقام الواحد هذه (11/11) تصطف في تماثل للأعواد اللذيذة.

بلاك ثاندر

يُعد الـ بلاك ثاندر المحشو والغني بالشوكولاتة والكعك وطعمه المميز واحدًا من أرخص الوجبات الخفيفة في متاجر الكومبيني بسعر 35 ينًا للقطعة الواحدة. إلا أن العلامة التجارية لا تأخذ نفسها على محمل الجد أبدًا، فهي تؤكد على مكانتها في ذيل الترتيب والشهرة في السوق عندما يتعلق الأمر بيوم عيد الحب، حيث تشتد المنافسة بين أنواع الشوكولاتة الفاخرة أملًا في إعتلاء مكانه الترتيب.

جاغاريكو

ابحث عن أعواد بطاطس الـ جاغاريكو المقرمشة بين أرفف متاجر الكومبيني في أكواب ذات أغطية قابلة للنزع؛ تلك التي تحمل تميمة الزرافة على أغلفتها. فهي على شكل البطاطس المقلية، ولكنها شرائح مقرمشة. وقد حققت هذه الوجبات الخفيفة نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها في التسعينيات من القرن الماضي.

غاريغاري كون

تساعد الشخصية المميزة المرسومة على الغلاف ذات الفم الكبير على سهولة ملاحظة هذه المثلجات داخل ثلاجات الفريزر. وأكثر النكهات شيوعًا هي نكهة الصودا، لكن العلامة التجارية صنعت اسمها من التجارب الغريبة في بعض الأحيان؛ حيث حققت نجاحًا كبيرًا مع المثلجات بنكهة حساء الذرة في عام 2012، ولكنها فشلت مع نكهة معكرونة نابوليتان بعد ذلك بعامين. وحاليًا هناك العديد من الأصناف المختلفة التي تباع في الأسواق.

كاكي نو تانى

تحتوي هذه المقرمشات الشهيرة على مزيج من قطع رقائق أرز ”سينبى“ بنكهة صلصة الصويا والفلفل الحار مع الفول السوداني، والتي تأخذ اسمها من تشابهها مع بذور فاكهة البرسيمون (بالنطق الياباني: كاكي تانى). وأدى استطلاع للرأي عبر الإنترنت في عام 2019 إلى قيام الشركة المصنعة (كاميدا سيكا) برفع نسبة مقرمشات الأرز إلى نسبة الفول السوداني من 60 لـ 40 إلى 70 لـ 30.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)