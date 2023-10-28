اليابان | تغيير في ثقافة ”العمل مدى الحياة“ في نفس الشركة في اليابان

لايف ستايل 29/10/2023

لم يعد العمل مدى الحياة جذابا بالنسبة للموظفين الجدد، حيث وجدت دراسة حديثة أن 30.1٪ فقط قالوا إنهم يرغبون في العمل في شركة واحدة حتى التقاعد.

بحثت دراسة استقصائية أجرتها جمعية الإدارة اليابانية في المسارات الوظيفية التي خطط لها الموظفون الجدد في اليابان. وعندما سئلوا عما إذا كانوا يرغبون في ”العمل في شركة واحدة حتى التقاعد“ أو، إذا أتيحت لهم الفرصة، ”تغيير الوظائف أو العمل بشكل مستقل“، اختار 30.1% الخيار الأخير. لقد كان من المعتاد أن يكون العمل مدى الحياة في نفس الشركة أو المؤسسة هو القاعدة، لكن هذا التفكير بدأ يتغير. وفي حين أراد 20.6% من خريجي المرحلة الثانوية تغيير وظائفهم، ارتفعت هذه النسبة إلى 34.0% بين خريجي الجامعات (بما في ذلك أولئك الذين تخرجوا من الكليات التقنية والإعدادية).

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في أوائل شهر أبريل/ نيسان واستهدف الحاضرين في الندوات التعليمية العامة التي عقدتها جمعية الإدارة اليابانية للموظفين الجدد. تم تلقي 675 إجابة صالحة.

عُرض على المشاركين مواقف مختلفة محتملة في مكان العمل، وتم سؤالهم عما يعتقدون أنهم سيفعلونه في كل حالة. وأظهرت النتائج أن أهم تغيير في المسار الوظيفي للموظفين الجدد كان عندما لم يروا أن للشركة مستقبل، حيث قال 78.4% أنهم سيفكرون في تغيير وظائفهم في تلك المرحلة. وتلا ذلك 72.4% ممن قالوا إنهم سيغادرون الشركة إذا لم تتوافق ثقافة الشركة مع قيمهم. وفي أسفل الترتيب، بنسبة تتراوح بين 55% و60%، كان أولئك الذين قالوا إنهم سيغيرون شركاتهم إذا لم يروا أي احتمال لزيادة الأجور أو الترقية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)