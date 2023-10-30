اليابان | تعرف على أصوات الحيوانات في اللغة اليابانية

دراسة اللغة اليابانية

اللغة اليابانية 30/10/2023

في اللغة اليابانية، إن صوت مواء القطط هو ”نْيا (nyā)“ وصوت نباح الكلاب هو ”وان وان (wan wan)“. حيث أن أصوات الحيوانات في اللغة اليابانية مختلفة تماما عن مثيلتها في اللغة الإنكليزية.

منظور بديل

عند الذهاب إلى بلد آخر سنجد أن حتى الحيوانات تتحدث لغة مختلفة. فصوت مواء القطط هو ”مياو (meow)“ باللغة الإنجليزية، ولكنه يصبح ”نْياور نْيان (nyāor nyan)“ باللغة اليابانية، بينما صوت نباح الكلاب هو ”وان وان (wan wan)“ بدلا من ”ووف (woof)“. وكما توضح هذه الأمثلة، فإن الكلمات الخاصة بأصوات الحيوانات مختلفة تماما. وقد لا يبدو تعلمها أولوية قصوى، ولكن من الشيق إجراء مقارنات والحصول على منظور بديل حول كيفية التعبير عن هذه الأصوات المألوفة.

في المزرعة تُخنخن الخنازير بصوت ”بُوبُو (bū bū)“، بينما تخور الأبقار بصوت ”مُو (mō)“. وفي البرك القديمة، تغني الضفادع بصوت ”كيرو كيرو (kero kero)“، وتنادي الثعالب بعضها البعض بصوت ”كون كون (kon kon)“ في الغابات، ومعرفة ذلك يحل لغز تلك الأصوات الغريبة في أغنية ”كيتسوني دانسو (رقصة الثعلب)“. وعلى أغصان الأشجار أو شبكات جمع القمامة تنعق الغربان بصوت ”كا كا (kā kā)“، بينما تنعق البومة بصوت ”هُو هُو (hō hō)“ في الليل. وتزْقَح القرود بصوت ”أوكي أوكي (uki uki)“، وتزأر الأسود بصوت ”غاؤو (gaō)“، وربما يكون المثال المفضل لدي هو إصدار الفيلة صوت ”باؤون (paōn)“.

وكما هو الحال في اللغة الإنجليزية، فإنه يتم تعلم هذه الأصوات في مرحلة الطفولة، من خلال الكتب المصورة وبرامج الأطفال التلفزيونية، والقصص المصورة (المانغا) في حالات قليلة. ويتم استخدام كلمات أصوات الحيوانات للإشارة إلى الحيوانات نفسها أيضا، لذلك قد يشير الآباء لأطفالهم إلى ”وان وان (كلب)“ يمرح في الحديقة، أو يتحدثون عما يفعله الحيوان الأليف ”نْيان تشان (قطة)“. وهنا يحصل صوت المواء على اللاحقة اللطيفة ”تْشان“، وهو اختلاف عن ”سان“ المعروفة، كما هو الحال في ”تاناكا سان (السيد تاناكا)“.

عبارات جذابة

لا يتوانى المعلنون وغيرهم من مُنشئي العبارات الجذابة عن استغلال إمكانية دمج أصوات الحيوانات اللطيفة في موادهم الإعلانية. وينطبق هذا بشكل خاص على القطط والكلاب، حيث يتم استبدال كلمة ”نِيان“ عادة بكلمة ”نان (nan)“ التي تعني ”ماذا“ باللغة اليابانية. وغالبا ما تُعبِّر كلمة ”وان“ عن رقم واحد (one) في الجناس ثنائي اللغة. وتظهر تلك الكلمات أيضا في الأسماء مثل تميمة قطة ”هيكوني (Hikone)“ الشهيرة ”هيكونيان (Hikonyan)“، وأنواع ”بوكيمون نياسو (Nyāsu Pokémon)“ الشبيهة بالقطط (المعروفة باللغة الإنجليزية باسم Meowth)، والشخصية التلفزيونية للأطفال ”وان وان (Wanwan)“، وهي شخصية كلب بجسد إنسان.

وعند استخدام أصوات الحيوانات في الجملة، فإنه يتم أحيانا دمجها مع الفعل ”ناكو (naku)“، وهي كلمة متعددة الأغراض وتعني تقريبا ”يبكي“. ولا يوجد سوى عدد قليل من الأفعال الأخرى التي تمثل أصوات الحيوانات، مثل الفعل ”هويرو (hoeru)“ الذي يشير إلى نباح وعواء الكلاب والذئاب، والفعل ”سايزورو (saezuru)“ الذي يشير إلى تغريد الطيور الصغيرة، والفعل ”إناناكو (inanaku)“ الذي يشير إلى صهيل الخيول.

ويضم الجدول التالي العديد من أصوات الحيوانات اليابانية، مع الأخذ في الاعتبار أنه غالبا ما تكون هناك اختلافات طفيفة، كما هو الحال مع ”نْيان (nyan)“ و”نْيا (nyā)“ للقطط، أو ”كيرو كيرو (kero kero)“ و”غيرو غيرو (gero gero)“ للضفادع. وفي اللغة اليابانية، يمكن كتابة هذه الأصوات إما بالهيراغانا أو الكاتاكانا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © بيكستا)