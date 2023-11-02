اليابان | خط قطار تشوؤ.. بوابتك إلى عالم الثقافات الفرعية المميزة في طوكيو

يقطع خط قطار ”تشوؤ“ دائرة خط قطار الـ ”يامانوتيه“ في وسط طوكيو، وهو الخط الذي يتجه إلى الغرب من حي شينجوكو. وتزخر المحطات الممتدة على طوله بمناطق ذات طابع فريد ووجهات حيوية للتسوق وتناول الأطعمة المختلفة وغيرها من عوامل الجذب التي تجعلها تستحق الزيارة لمرات عديدة.

الثقافات المتنوعة في طوكيو

خط قطار يامانوتيه هو عبارة عن خط دائري يمتد في وسط طوكيو والذي يعد بمثابة شريان النقل الرئيسي في العاصمة. وهذا الخط الذي تم تشغيله من قبل شركة شرق اليابان للسكك الحديدية (جى آر إيست)، يتقاطع في وسطه مع خط تشوؤ المتجه من الشرق إلى الغرب، وهو خط السكة الحديدي الرئيسي الآخر الذي يُدار من قبل نفس الشركة.

وينطلق خط تشوؤ من محطة طوكيو ويصل إلى نقاط بعيدة في جهة الغرب مثل محافظات ياماناشي وناغانو عبر محطة شينجوكو. وقد بدأ تشغيله منذ عام 1889، وهو أحد أقدم خطوط السكك الحديدية في اليابان. وفي عام 1904، كان موقع تدشين أول قطارات كهربائية تُستخدم على خطوط السكك الحديدية اليابانية.

وتستخدم عدد كبير من خطوط السكك الحديدية المحطات الرئيسية على خط يامانوتيه كنقاط انطلاق لها، كما أن المناطق المزدهرة المحيطة بهذه المحطات يتمتع كل منها بطابعها المحلي المميز. وبالنسبة لخط تشوؤ، فإن نقطة الانطلاق هذه هي محطة شينجوكو، حيث يتجه غربًا عبر عدد من الأحياء الرائعة.

ويمر خط تشوؤ عبر عدد من الأحياء التي تتميز بفنها وأدبها وأشكال أخرى من الثقافات السائدة، بالإضافة إلى ثقافات فرعية من المانغا والأنمي إلى الموسيقى والأزياء. وعلى مر السنين، تعايشت هذه التقاليد القديمة والثقافات المتنوعة مع بعضها البعض وكونت في واحدة من نتاجها وفرة من المأكولات المحلية المبتكرة التي تقدم خيارات للأطعمة غير المكلفة نسبيًا. وبما أن أسعار الإيجارات منخفضة مقارنة بمركز العاصمة، فإن المناطق الواقعة على طول نهر تشوؤ تعد أماكن جاذبة للإقامة فيها.

وهناك من يقول أن كل ما قد تحتاج إليه متوفر بسهولة ويسر في الأحياء الواقعة على طول خط تشوؤ، وبالتالي بمجرد انتقالك إلى إحداها، فلن ترغب أبدًا في المغادرة. وقد انتقلت بنفسي إلى منطقة على طول نهر تشوؤ في عام 1989، وهو العام الذي سقط فيه جدار برلين، من أجل الالتحاق بإحدى المدارس، ومنذ ذلك الحين وأنا أقيم هناك.



أحد القطارات ذات اللون البرتقالي المميز لعربات خط تشوؤ يتوقف في محطة ناكانو. وفي الخلفية يظهر برج ناكانو صن بلازا. (© فوكوساكو آياكو)

عندما كان المؤلف إيبوسى ماسوجي (1898-1993) صغيرًا، قام ببناء منزل له في حي أوغيكوبو بجانب خط تشوؤ، حيث عاش هناك لسنوات عديدة. ويذكر كتابه (أوغيكوبو فودوكي) أو (سجلات أوغيكوبو) أنه في أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، كان الانتقال إلى ضواحي طوكيو شائعًا بين الكتّاب الشباب. ويشير إيبوسي إلى أن ”كتّاب الدرجة الثالثة كانوا ينتقلون إلى أحياء على طول خط تشوؤ إلى الغرب من شينجوكو.“ بينما انتقل الكتًاب الأكثر شهرة إلى حي أوموري – وهو المكان الذي كانت تعيش فيه شخصيات ثقافية بارزة حتى يومنا هذا – والضواحي القريبة في جنوب شرق طوكيو، ووصف حي أوغيكوبو في الجهة الغربية بأنه مكان ” منفتح ولن يغتابك أحد حتى لو كنت تتجول مرتديًا شيئًا رثًا مثل سترة دوتيرا (سترة من الملابس التقليدية اليابانية المبطنة والمعزولة، وكانت تُستخدم بشكل رئيسي من قبل الطبقات الاجتماعية الأدنى والعمال في اليابان.). فهو المكان المثالي لأولئك الذين يزعمون أنهم من الشباب المثقفين الفقراء“.

وبغض النظر عن مدى فوضوية هندام الشخص في تلك الأيام، لم يكن ليتعرض أحد للسخرية، وأيًا من كان يتبنى أي نوع من أنماط الحياة على الإطلاق سيتم قبوله كما هو. ولا يزال هذا النوع من سعة الأفق موجودٌ إلى الآن في الأحياء التي تقع على طول خط تشوؤ. الأمر الذي أسفر عن تواجد العديد من الأمثلة على مر السنين لفناني المانغا المشهورين والممثلين والممثلات والموسيقيين ومجموعة متنوعة من الفنانين الآخرين الذين أمضوا فترة من حياتهم في تلك الأحياء وهم في بداياتهم.

وتشتهر المناطق المحيطة بالمحطات على طول الخط مثل أحياء ناكانو وكوئنجي وأساغايا ونيشي-أوغيكوبو بـ ”شخصياتها“ أو طابعها المميز.

قلب الهوايات في اليابان: حي ناكانو

على بعد أربع دقائق تقريبًا من محطة شينجوكو توجد محطة ناكانو، وهي بقعة تستقطب الهواة من جميع الأطياف.



رواق التسوق الممتد من المدخل الشمالي لمحطة ناكانو، والمعروف باسم ناكانو صن مول. وهو متصل بـ ”ناكانو برودواي“، أحد مجمعات التسوق الحاضنة لمنتجات الثقافة الفرعية اليابانية. (© فوكوساكو آياكو)

التميمة الرسمية لحي ناكانو هي ”ناكانو دايسوكي ناكانو سان“، وهي دُمية ذات مفاصل متحركة وقصة شعر قصيرة إلى متوسطة الطول. والخلفية الدرامية لهذه الدُمية أنها جاءت إلى حي ناكانو لأنها علمت أن أي شخصية غريبة سيتم قبولها كما هي، وقد عاشت هناك منذ ذلك الحين حيث وجدت أنها تستطيع أن تفعل ما يحلو لها. وفي الواقع، هناك العديد من المتاجر في حي ناكانو التي تقدم مجموعة متنوعة من الأشياء التي يستمتع بها الناس ويجمعونها، بما في ذلك ساعات اليد والكاميرات ونماذج القطارات. لكن الأكثر شهرة بينهم هي الشخصيات المرتبطة بالمانغا والأنمي.



على الرغم من أن مدينة ناكانو معروفة منذ فترة طويلة بثقافتها الفرعية، إلا أنها تعتبر أيضًا وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن ساعات اليد وساعات الحائط. (© فوكوساكو آياكو)

وبالقرب من المدخل الشمالي لمحطة ناكانو تصطف مجموعة من المتاجر الشهيرة المعروفة مجتمعة باسم ناكانو صن مول، والتي ترتبط مباشرة بمجمع تسوق يسمى ناكانو برودواي. وعند الدخول، يندهش الزوار من تنافر الألوان المميز.

والطابق السفلي مخصص للمأكولات المختلفة، لكن به متجر للملابس يسمى (بيتيت باريس) يشغل مساحة كبيرة منه. ومناطق الجذب الرئيسية هي المحلات التجارية الموجودة في الطوابق من الثاني إلى الرابع والتي تتميز بالمنتجات المتعلقة بشخصيات الأنمي والمانغا.



تميمة حي ناكانو، ”ناكانو دايسوكي ناكانو سان“، تجلس على المنضدة على اليسار في مجمع ناكانو برودواي. (© فوكوساكو آياكو)

وأحد التوجهات الرائجة في عالم الأنمي والمانغا هو تبادل البطاقات، والتي تُستخدم في الألعاب الورقية، وأكثرها طلبًا في اليابان هي بطاقات الـ بوكيمون وبطاقات الـ يو غي أوه. وتحظى هذه البطاقات بشعبية كبيرة لدرجة أن العديد من المعجبين يجمعون مجموعات كاملة، وتباع حاليًا بعض البطاقات التي يصعب العثور عليها بمبلغ يزيد عن 100 مليون ين.

وتجاوبًا مع هذا الاتجاه، زاد عدد متاجر بطاقات التداول الموجودة في حي ناكانو، وهذا بدوره أدى إلى زيادة أعداد السياح – من جميع أنحاء اليابان وحتى من خارجها – لزيارة المحطة بحثًا عن البطاقات. وتحتوي العديد من هذه المتاجر على أماكن حيث يمكن للزوار إحضار طاولات ألعابهم وممارستها مجانًا؛ وهو أمر من غير المستغرب هذه الأيام مشاهدة سائحين أجانب يصرخون على بعضهم البعض من حماسة التنافس على طاولات الألعاب.

حي كوئنجي: قبلة الملابس القديمة

المحطة التي تلي ناكانو هي كوئنجي، وتقع في مدينة سوغينامي. وتشتهر هذه المنطقة بالموسيقيين والممثلين والممثلات الطموحين وغيرهم من ”البوهيميين“ الذين اعتادوا التجمع في هذا الحي. ونظرًا لأن العديد منهم كانوا مختلفين في المظهر والتصرفات دون الشعور بالخجل، فمهما كانت غرابة ملابسك، فمن الصعب عليك أن تبرز وسط هذا الحشد الغريب وغير التقليدي.

واليوم، يشهد حي كوئنجي تغيرات عدة. فقد كان يعرف منذ فترة طويلة بوفرة المحلات التجارية التي تقدم عروضًا فريدة إضافة إلى ثقافة الأزياء المميزة، ومؤخرًا بدأت العديد من منافذ بيع الملابس المستعملة تفتح أبوابها. ومدفوعًا بالرواج الأخير للملابس المستعملة بين المتسوقين الشباب، فقد حول هذا الاتجاه حي كوئنجي إلى مكان عصري للتسوق لأولئك المهتمين بالموضة.



تتميز المحلات التجارية الراقية في كوئنجي بالأزياء القديمة. (© فوكوساكو آياكو)

وفي حي كوئنجي، لا تشير عبارة ”الملابس المستعملة“ حرفيًا إلى الملابس المستعملة التي تباع بأسعار منخفضة جدًا، بل إلى ”الملابس القديمة“ الأكثر رُقيًا. وهي تتضمن ما يُعرف في اليابان باسم ”آمى-كاجي“ أو الملابس الأمريكية غير الرسمية. بالإضافة إلى الملابس الأوروبية القديمة. وفي جميع الأحوال، تكون السلع المعروضة فريدة ويتم اختيارها بعناية لتناسب أسلوبها. وهي بالطبع أقل تكلفة من الملابس ذات العلامات التجارية، إلا أنها مع ذلك أكثر تكلفة مما يطلق عليه ”الأزياء السريعة“. حيث تشهد الملابس الأمريكية القديمة غير الرسمية مثل السترات والمعاطف الدنيم (الجينز) رواجًا مستمرًا، ونتيجة لذلك يتم بيع العديد من هذه الملابس بعشرات الآلاف من الينات لكل منها. وقد ظهرت السراويل الفضفاضة إم-47 و إم-65 وغيرها من الملابس العسكرية بشكل بارز على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.



تظهر القمصان المطبوع عليها شخصيات الأنمي بشكل بارز عند مدخل أحد المتاجر في حي كوئنجي. (© فوكوساكو آياكو)

ويقام هنا في كل صيف مهرجان كبير للرقص التقليدي، ”كوئنجي أوا أودوري“، في منطقة يحدها شارع واسيدا من الشمال و أومي-كايدو من الجنوب. ويحضره حوالي مليون شخص كل عام على مدار اليومين اللذين تقام فيه الرقصات.

حي أساغايا والنكهة الأدبية

كما هو مذكور أعلاه، عاش المؤلف إيبوسى ماسوجي في حي أوغيكوبو، لكنه كان يخرج لتناول المشروبات مع الأصدقاء وزملائه الكتّاب في حي أساغايا. ومجموعته المعتادة كانت تتألف من مؤلفين شباب يعيشون بشكل رئيسي في المدن الواقعة على طول خط تشوؤ، والذي كان من بينهم الكاتب دازاي أوسامو.

ويحافظ حي أساغايا على تلك الثقافة حتى اليوم مع ذلك الطابع ”الأدبي” في شوارعه ومتاجره. والمنطقة التجارية الواقعة شمال محطة السكة الحديد ليست كبيرة بصفة خاصة، ولكنها موطن لدار عرض شهير تتميز ببرامجها الفريدة من نوعها. ويوجد أيضًا مسرح للعروض المسرحية. وبه شارع معروف باسم ”شارع أساغايا جاز“، وهو مركزًا للفعاليات الموسيقية. وتشتهر مرافق المأكولات والمشروبات في الحي بأجوائها الخضراء المزروعة واليافعة، وبها أيضًا عدد من الحانات التي لا تغلق أبوابها حتى ساعات الصباح. وتحظى هذه الأماكن بشعبية كبيرة بين الكتّاب وفناني المسرح الذين يترددون عليها باستمرار.



تعد دار عرض ”لابوتا أساغايا“ مركزًا للعروض الثقافية في حي أساغايا. (© فوكوساكو آياكو)

وعلى الرغم من أن الحي الآن يعتبر منطقة تجارية رائدة في مدينة سوغينامي، إلا أنها كانت في الماضي عبارة عن غابة تسكنها في الغالب الحيوانات البرية. وعندما قدم السكان المجاورون التماسًا يطالبون فيه ببناء محطة للسكك الحديدية في أساغايا، تم رفض الطلب على أساس أن ”الثعالب والراكون لا يستقلون القطارات“. إلا أن أصحاب الأراضي ناشدوا ممثلهم في البرلمان الياباني، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى بناء محطتي أساغايا وكوئنجي. بعدها حاول أصحاب الأراضي منح عضو البرلمان مبلغًا تقديرًا لجهوده، لكنه رفض قبولها. وبدلاً من ذلك، تبرع أصحاب الأراضي بقطع من الأراضي قاموا فيها بتشييد طريق يؤدي من منزل عضو البرلمان إلى حي أساغايا. واليوم، يعد هذا الطريق مركز المنطقة التجارية للحي المعروفة باسم ”مركز لؤلؤة أساغايا“، والتي تمتد من المدخل الجنوبي لمحطة السكة الحديد.

ويوجد عدد كبير من المتاجر المحلية في ”مركز اللؤلؤة“، بما في ذلك العديد من متاجر بيع الـ تاياكي. وغالبًا ما يمكن رؤية الزوار وهم يتناولون هذه الحلويات اللذيذة التي تأخذ شكل سمكة أثناء تجولهم في منطقة التسوق.



تضفي المتاجر الموجودة في المنطقة التجارية ”مركز اللؤلؤة“ مظهرًا قديمًا مميزًا للحي. (© فوكوساكو آياكو)

حي نيشي-أوغيكوبو لعشاق الحلويات والمخبوزات

من بين عوامل الجذب الأخرى في الأحياء الواقعة على طول خط تشوؤ وجود العديد من الحانات التي تقدم المشروبات الرخيصة والجذابة. وبالقرب من محطة نيشي-أوغيكوبو توجد منطقة تُعرف باسم ياناغي-كوجي والتي يعود أصلها إلى أيام الفوضى التي أعقبت هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. وحتى يومنا هذا، لا تزال المنطقة تُذكِّر الزائرين المعاصرين بالشكل الذي كانت تبدو عليه اليابان في أوائل سنوات ما بعد الحرب. وتشتهر منطقة نيشي-أوغيكوبو بثقافتها الغذائية المتشعبة والمتنوعة، كما أنها معروفة بشكل خاص في وسط طوكيو بحلوياتها طيبة المذاق والخاطفة للأبصار.



تُعد أماكن تناول المأكولات والمشروبات المنتشرة في الشوارع الخلفية لحي نيشي-أوغيكوبو واحدة من عناصر الجذب العديدة في المنطقة. (© فوكوساكو آياكو)



أحد محلات الحلويات المنتشرة في حي نيشي أوغيكوبو. (© فوكوساكو آياكو)

وتعد منطقة نيشي أوغيكوبو أيضًا موطنًا لبعض أفضل طهاة المعجنات والحلويات في اليابان، فضلاً عن المخابز العريقة. حيث تنقذ بعض منتجات هذه المحلات الأكثر شهرة بعد ساعة أو ساعتين من فتح أبوابها في الصباح. وتتواجد في هذه المنطقة العديد من المحلات التجارية والمتاجر الأكثر شهرة في طوكيو، كما توجد متاجر الحلويات اليابانية التقليدية أيضًا، لذا يمكن للزوار تذوق مجموعة واسعة من الحلويات أثناء التجول والتسوق في المنطقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: منطقة مطاعم وحانات بالقرب من محطة نيشي-أوغيكوبو. الأحياء الواقعة على طول خط تشوؤ معروفة بمتاجرها المشهورة المنتشرة في جميع أرجائها. © فوكوساكو آياكو)