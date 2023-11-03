اليابان | أوسوجي.. ما الذي يفعله اليابانيون قبل نهاية كل عام؟

لايف ستايل 04/11/2023

”أوسوجي“ (Oosouji) وتعني ”التطهير الكبير“، وهو طقس يمارسه اليابانيون في عطلة نهاية العام، فيقومون بتنظيف المنزل بشكل عميق لتعود إليه الحيوية والطاقة. تعرف على فن التنظيف في الثقافة اليابانية، ومتى وكيف يقوم اليابانيون بعملية التنظيف.

أجرت شركة معدات التنظيف Duskin دراسة استقصائية في أواخر يناير/ كانون الثاني 2023 سألت فيها الرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا وأكثر عن عادة التنظيف في نهاية العام. من بين 4160 إجابة صحيحة، قامت 51.8% من الأسر بتنفيذ عملية التنظيف التقليدية في نهاية العام، أو ōsōji، مع اقتراب عام 2022 من نهايته. ومع عدم وجود تغيير في المعدل عن العام السابق، ظل هذا أدنى مستوى منذ بدء المسح في عام 2005.

ومن بين الاستطلاعات السنوية التسعة عشر الماضية، كان أعلى معدل هو 71.7% في نهاية عام 2008، أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية عما هو عليه الآن. في حين أن التنظيف في نهاية العام كان نشاطًا رئيسيًا، إلا أن ما يقرب من 50٪ من الأشخاص يختارون عدم المشاركة في الآونة الأخيرة.

حسب نوع الأسرة، حصلت تلك التي لديها أطفال تحت سن 18 عامًا على تصنيف أعلى في القيام بعملية التنظيف في نهاية العام بنسبة 60.3%، في حين أن أولئك الذين يبلغ عمر أفرادهم 60 عامًا أو أكثر لديهم نسبة أقل بنسبة 47.8%.

عند سؤالهم عن اليوم الذي قاموا فيه بالتنظيف في نهاية العام، قال 31.1% من المشاركين في الاستطلاع إنه كان يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، وأجاب 29.3% في 29 ديسمبر/ كانون الأول، وأجاب 20.9% في 28 ديسمبر/ الأول، وأجاب 12.7% في ليلة رأس السنة الجديدة.

وبنسبة 28.4%، يقضي الأشخاص في أغلب الأحيان ”يومًا واحدًا“ في التنظيف. ومع ذلك، في حين كانت الإجابة الأكثر شعبية للرجال هي ”يوم واحد“ بنسبة 36.6%، كانت الإجابة الأكثر شعبية للنساء هي ”يومان“ بنسبة 26.8%. السبب الرئيسي الذي دفع النساء لقضاء المزيد من الأيام في التنظيف هو ”أردت أن أفعل ذلك تدريجياً حتى لا أجهد نفسي“ (37.1%). في المقابل، قال الرجال في الغالب إنهم ”فعلوا ذلك بشكل منهجي في يوم واحد“ (38.7٪)

أما المنطقة الأكثر صعوبة في التنظيف في المنزل بنسبة 21.2% فكانت ”شفاط المطبخ/مروحة الشفاط“. كانت هذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يحتل فيها المركز الأول. وتلاه ”المطبخ“، و”الدش“، و”النوافذ/الأبواب الزجاجية“، و”المرحاض“. وقد لوحظت زيادة في عدد الأشخاص الذين يستأجرون عمال نظافة محترفين للقيام بهذه المهمة، بما في ذلك المهمة الشاقة المتمثلة في منطقة شفاط المطبخ، حيث ارتفعت النسبة من 2.4% لعام 2012 إلى 8.6% في نهاية عام 2022.

بالنسبة للأسر التي تضم زوجين، في حين أن 90.9% من الأزواج كانوا راضين عن مساهمة زوجاتهم في التنظيف في نهاية العام، فإن 68.8% فقط من الزوجات شعرن بنفس الشيء تجاه جهود أزواجهن، وهي فجوة تزيد عن 20 نقطة مئوية. ومن بين القضايا التي أبرزتها الزوجات ”يقول إنه يحب الأشياء الأنيقة، لكنه لا يفعل أي شيء“، و”ينظر إلى هاتفه الخلوي أو يشاهد التلفاز أثناء قيامي بالتنظيف“، و”يعتبر الأمر أمرًا مسلمًا به سأفعله“. التنظيف”.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)