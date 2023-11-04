اليابان | تقرير يسلط الضوء على العلاقة بين ساعات العمل الطويلة والاكتئاب في اليابان

لايف ستايل 05/11/2023

خلص تقرير صادر عن وزارة الصحة اليابانية إلى أن واحدا من كل عشرة رجال يعمل أكثر من 60 ساعة في الأسبوع.

يُظهر التقرير الصادر عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية لعام 2023 بشأن الكاروشي ”الموت الناتج من الإفراط في العمل“ أن ساعات العمل الأسبوعية الفعلية تميل إلى أن تكون أطول بالنسبة للرجال (الشريط الأطول والأكثر قتامة في الرسم البياني أدناه)، حيث يعمل 10.1% من الرجال أكثر من 60 ساعة في الأسبوع، مقارنة بـ 4.2% من النساء. ويظهر التوزيع حسب الفئة العمرية أن هذه النسبة كانت الأعلى بين النساء في العشرينات من العمر حيث بلغت 4.9%، في حين أن 13.2% من الرجال في الأربعينيات من العمر، و11.6% من الرجال في الثلاثينيات أو الخمسينات من العمر عملوا أكثر من 60 ساعة في الأسبوع.

ويظهر توزيع الإحصائيات حسب المهنة أن العاملين لحسابهم الخاص عملوا أطول فترة في المتوسط، حيث يعمل 7.8% من النساء و15.4% من الرجال أكثر من 60 ساعة في الأسبوع.

مع ازدياد ساعات العمل اليومية واستمرار الإرهاق حتى الصباح التالي، تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب. وأظهر التقرير الحكومي أن 26.8٪ من العاملين الذين يعملون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع يشتبه بأنهم يعانون من شكل من أشكال الاكتئاب أو القلق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من ©بيكستا)