اليابان | كيف يتعامل اليابانيون من مقاعد ذوي الأولوية في القطارات اليابانية؟

لايف ستايل 18/11/2023

وجدت دراسة استقصائية في اليابان أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص يجلسون أحيانًا في مقاعد ذوي الأولوية في القطار.

كشفت دراسة استقصائية حديثة عبر الإنترنت أجرتها شركة واكاموتو للأدوية في اليابان أن اثنين من كل ثلاثة من أصل 1949 مشاركًا يجلسون أحيانًا في مقاعد ذوي الأولوية (كبار السن، الحوامل، العائلات التي لديها أطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، المصابين، المرضى.. إلخ) في القطارات بنسبة 66.9%.

كان السبب الأكثر شيوعًا للجلوس في أحد مقاعد ذوي الأولوية، والذي قدمه 618 مشاركًا، هو ”خططت للتخلي عن المقعد إذا احتاجه شخص ما“. وقال 501 شخصًا آخر ”كنت سأسد الطريق في القطار إذا بقيت واقفًا وكان المقعد متاحًا“. ويبدو أن العديد من الأشخاص لديهم تصور بأنهم لا يخططون للجلوس في مقاعد ذوي الأولوية طوال الوقت، واستخدموها فقط لأنها كانت متاحة في ذلك الوقت.

ومن بين الذين لم يجلسوا في مقاعد ذوي الأولوية، يعتقد 65% أنه ”يجب تركها متاحة لمن يحتاجها“

وفيما يتعلق بعلامة الأمومة التي تشير إلى أن هناك امرأة حامل، كان هناك وعي مرتفع للغاية، حيث قال 85% من جميع المشاركين أنهم يعرفون ذلك.

ما يقرب من 80% قالوا ”سأتخلى عن مقعدي (حتى لو كنت جالساً في مقعد عادي)“ إذا رأوا سيدة تضع شارة علامة الأمومة، وعند دمجهم مع من قالوا ”سأتخلى عن مقعدي إذا كنت جالساً“ في مقعد الأولوية”، ارتفعت هذه النسبة إلى 94%.

وكشف الاستطلاع أن 54.9٪ قد تخلوا عن مقعدهم للحوامل. إلى جانب ”سأتخلى دائمًا عن مقعدي لشخص يحتاج إليه“، كانت الأسباب الأخرى التي دفعت الأشخاص إلى التخلي عن مقعدهم مبنية على إشارات بصرية يسهل فهمها، بما في ذلك ”كانت تضع شارة علامة الأمومة“، ”كانت بطنها كبيرة،“ ”و“يبدو أنها كانت تكافح من أجل الوقوف”.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)