اليابان | قبلة الأوتاكو في اليابان ما بين الواقع والخيال

تطور حي إيكيبوكورو في طوكيو ليصبح واحدًا من الوجهات الرئيسية لكل ما يتعلق بعالم الأوتاكو (مصطلح يطلق على المعجبين أو المهووسين بعالم الأنمي والمانغا وألعاب الفيديو على وجه الخصوص)، وخاصة من النساء المعجبات بقصص المانغا والأنيمي اللاتي تقبلن على المتاجر المتراصة على طول شارع أوتومى. في هذه المقالة نلقي نظرة على مجمع متاجر ”أنيميت“ أكبر مجمع تجاري للبيع بالتجزئة للسلع المتعلقة بالأنمي في العالم، والمتاجر الأخرى في المناطق التي تلبي احتياجات الأوتاكو.

جنة عشاق الأنمي

بعد ظهيرة أحد أيام الآحاد من شهر يونيو/ حزيران من هذا العام، تخرج بعض الشابات تجر حقائبهن خلفهن واحدة تلو الأخرى من البوابة الشرقية لمحطة إكيبوكورو ويصطفن كالنحل متجهين إلى مجمع متاجر صن شاين سيتي القريب. حيث تكون حقائبهن إما ممتلئة بأزياء الكوسبلاي (الأزياء والملابس التي تحاكي الشخصيات الشهيرة في المانعا والأنمي على وجه الخصوص والأعمال الفنية الأخرى بشكل عام) أو فارغة تحسبًا للقيام بجولات تسوقية في العديد من المتاجر المتخصصة في المنطقة هناك.

وعلى بعد خمس دقائق من محطة السكة الحديد، توجد لافتة زرقاء سماوية تعلن عن الفرع الرئيسي لمجمع متاجر ”أنيميت“، وهو مركز تجاري متخصص معروف على المستوى الوطني لمنتجات الأنمي والمانغا. حيث يضم تسعة طوابق فوق سطح الأرض وطابقين آخرين تحتها، بالإضافة إلى مسرح ومقهى، الأمر الذي يجعله أكبر متجر للبيع بالتجزئة للسلع المتعلقة بالأنيمي في العالم.

تتمتع مجموعة متاجر ”أنميت“ حاليًا بما يقرب من 120 متجرًا في جميع أنحاء اليابان، ولكن فرعها في حي إيكيبوكورو كان الأول. حيث تم بناؤه في عام 1983، وهو يقع في منطقة بحي إيكيبوكورو تُعرف اليوم باسم ”أوتومى رودو“ أو (طريق العذراء) لارتباطها بمحبي الأنمي من الإناث. وقد تزامن افتتاحه مع البث التلفزيوني لمسلسلي الرسوم المتحركة ذائعي الصيت، ”الكابتن تسوباسا“ (المعروف في الوطن العربي باسم كابتن ماجد) و”كريمي مامي الملاك السحري“، وقد توسع المتجر تدريجيًا مع ارتفاع شعبية الأنمي. وتم نقله إلى موقعه الحالي في عام 2012 واحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه هذا العام بحفل إعادة افتتاح كبير بعد الانتهاء من التجديدات الرئيسية.



المركز التجاري ”أنيميت إيكيبوكورو“ المُجدد حديثًا. العديد من المشترين لا يستطيعوا الانتظار حتى العودة إلى منازلهم، بل يقوموا بفتح مشترياتهم في متنزه ناكا إيكيبوكورو، الذي يظهر هنا في مقدمة الصورة (© هانيؤكا يوري)

يقع متجر ”أنيميت“ في جزء من حي إيكيبوكورو الذي يضم عددًا من المرافق الثقافية، بما في ذلك ”مركز توشيما المدني“، الذي يقع بجوار المتجر. وفي عام 2020، تم افتتاح ”هاريزا“، وهو مبنى يضم ثمانية مسارح حيث يمكن مشاهدة عروض الـ كابوكي وتاكارازوكا والأفلام وغيرها من العروض الفنية العامة. ويعد المرفق جزءًا من مشروع التخطيط الحضري لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للفنون والثقافة يتم تنفيذه من خلال شراكة بين الجهات العامة والخاصة. وقد كانت التجديدات التي شملت متجر ”أنيميت“ جزءًا من هذا المشروع.

وفي أي يوم من أيام الأسبوع، تمتلئ المنطقة بالنساء من جميع الأعمار الذين يرتدون باروكات ملونة وأزياء الكوسبلاي ويحملون ”حقائب إيتا“، وهي حقائب يد مزينة بشكل كثيف بأزرار وشارات لشخصيات الأنيمي المفضلة لديهم. والآن أصبح متنزه ناكا إكيبوكورو، الذي كان في السابق مكانًا يحاول فيه الباعة جذب الزبائن للمتاجر الأقل شهرة في المنطقة، مكانًا لتجمع محبي المانغا والأنيمي لعرض أحدث مشترياتهم والتباهي بها. لقد شهدت المنطقة تحولًا جذريًا على مدار العشرين عامًا الماضية لدرجة أن الكثيرين يتحدثون مازحين عن قيام الأوتاكو بتنظيف منطقة إيكيبوكورو.

يعتبر كل طابق في متجر ”أنيميت إيكيبوكورو“ مخصصًا لأنواع مختلفة من المنتجات، بدءًا من المنتجات السمعية والبصرية مثل الأقراص المدمجة (CDs) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) وصولًا إلى السلع المميزة بشخصيات الأنمي والمانغا. ويُعتبر الطابق الأخير، الذي يقع في الطابق الثالث، واحدًا من أكثر الأقسام شعبية بين المتسوقين الإناث، حيث يشغل ما يقرب من أربعة أخماس مساحته القصص المصورة ورويات ”الغرام بين الفتيان“، وهو نوع من الأعمال التي تدور قصصه حول العلاقات الغرامية بين الذكور وتستهدف جمهور القراء من الإناث.

وعادةً ما يتم تخصيص نوعية مثل هذه القصص في أركان منعزلة في المكتبات العامة، ولكنها تُعرض في أماكن مفتوحة في متجر ”أنيميت“، مما يتيح للزبائن البحث عن مبتاغاهم دون الشعور بالخجل.

ووفقا لإحدى صديقاتي في الثلاثين من عمرها فإن مثل هذه القصص أصبحت”متعددة الثقافات“ بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. وبالتأكيد، أصبحت الأعمال الأجنبية تشتهر هي الاخرى بشكل متزايد في اليابان، كما يتضح مع زيادة الطلب على أعمال مثل الدراما التايلاندية المحببة ”توغيزير“ أو ”سويًا“ وكتب الصور وقصص الأنمي للرواية الصينية ”مو داو زو شي“ أو ”سيد السحر الشيطاني“. فمثل هذه القصص التي بدأت أولاً كمتعة سرية بين النساء اليابانيات، أصبحت الآن ظاهرة ترفيهية واسعة النطاق جميع أنحاء آسيا.



يندمج مرتدي أزياء الكوسبلاي مع الحشود خارج متجر ”أنيميت إيكيبوكورو“ (© هانيؤكا يوري)

عالمهم الخاص

لفترات طويلة، ظل الأوتاكو يعيشون على هامش المجتمع. حيث كانوا يبتعدون عن الاختلاط ويعيشون في مجتمعهم وداخل دوائرهم وثقافتهم الخاصة، حتى أنهم استخدموا لغتهم أو كلماتهم الخاصة لوصف اهتماماتهم. على سبيل المثال، محبوا قصص ”الغرام بين الفتيان“ تحت سن الثلاثين يعرّفون أنفسهم بمصطلح الاستنكار الذاتي ”فوجوشي“ والتي تعني حرفيًا ”الفتيات الفاسدات“. وقد اكتسب الأوتاكو منذ ذلك الحين قبولًا أوسع في المجتمع ويعبرون دون تحفظ عن إعجابهم بشخصيات الأنمي ورموز الثقافة الشعبية الأخرى.

وقد بدأ الأوتاكو ذوو الاهتمامات المتشابهة في التجمع في المناطق التي توجد بها مسارح وأماكن مخصصة للعروض الحية، واليوم أصبح من الشائع رؤيتهم يعرضون نسخًا من دمياتهم أو عرائسهم القطيفة المُحاكة بعناية والمحشية بالقطن والأقمشة الأخرى لشخصياتهم المفضلة، وهذا يعرف بين الأوتاكو باسم ”نوي كاتسو“ أو ”الدمية المُحاكة“. والنساء اللائي يقمن بالـ نوي كاتسو، والمعروفات باسم ”نوي ماما“ أو ”أمهات الدمي“، يشتهرن بالتقاط الصور مع دُمياتهن اللائي يشيرن إليهن باسم ”أطفالهن“، ويقمن بنشر هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الأماكن المختلفة التي قمن بزيارتها.

ويستمتع العديد من الأوتاكو بمشاهدة الآخرين وهم يتعانقون مع دمياتهم وكأنهم في موعد غرامي. وبالتوازي مع هذه الاتجاهات، بدأت المرافق الثقافية والأماكن الأخرى في الترحيب بالزوار في فعاليات يطلق عليها ”نوي دوري“ حيث يمكنهم التقاط الصور مع الدمي المختلفة. وهناك تتوفر الملابس والسلع الزخرفية المصممة للدمي في المتاجر بأسعار مخفضة بقيمة 100 ين ياباني، الأمر الذي يوضح السوق المتنامي للـ ”نوي كاتسو“ في ظل هذا الانتشار السريع.



قسم الدمي المصممة من قماش القطيفة في متجر ”يوزاوايا“ للحرف والهوايات داخل مجمع واكا للتسوق في حي إيكيبوكورو. هناك مجموعة واسعة من الأقمشة والأزياء المعروضة مما يسمح للمتسوقين حياكة مظهر شخصياتهم المفضلة كما يحلو لهم. (© هانيؤكا يوري)

وعندما سمعت أن متجر الحرف والهوايات ”يوزاوايا“ هو المكان المناسب لحياكة الدمي (نوي كاتسو) في حي إكيبوكورو، توجهت إلى مجمع واكا، وهو مبنى تجاري يقع بشكل قطري على الجانب الآخر من الشارع المقابل لمتجر ”أنيميت إيكيبوكورو“. وفي الطابق الثالث بالقرب من المصعد الكهربائي كانت هناك لافتة تشير إلى ”عشاق الدمي المُحاكة“. ووجدت هناك مجموعة واسعة من السلع المعروضة للبيع من أنواع ملونة من الأقمشة المعروفة باسم قماش ”نوي“ أو أقمشة الحياكة لصنع الأزياء والدمي القطيفة، وعيون بلاستيكية ومستلزمات أخرى لملامح الوجه، وكتب عن تقنيات الخياطة والحرف اليدوية. بحيث يمكنك أن تجد كل ما هو ضروري للأوتاكو لتحويل حبهم لشخصيتهم المفضلة إلى شيء مادي بين أيديهم.



يتم عرض مجموعة متنوعة من الأزياء الخاصة بالشخصيات مع الاقمشة بالإضافة إلى السلع الأخرى اللازمة لعمل مجموعة واسعة من الملحقات والاكسسوارات. (© هانيؤكا يوري)

تطور شارع أوتومى

تحولت المنطقة الواقعة بالقرب من البوابة الشرقية لمحطة إيكيبوكورو إلى ”مدينة الأوتاكو“، والتي تعود بدايتها بلا شك مع ”أتومى رود“ أو شارع أوتومي.

يقع الشارع على أطراف مبنى صن شاين 60، وهو برج متعدد الاستخدامات يضم عدة معالم جاذبة مثل مركز بوكيت مونستر، ومسرح القبة الفلكية، وحوض أسماك. وتحتوي المحلات الأخرى بطول الشارع على متاجر متخصصة تعرض مجلات الهواة والبضائع المتعلقة بالأنمي وأزياء الكوسبلاي والشعر المستعار، بالإضافة إلى مقاهي يرتدي العاملون بها زي الخدم. وخلال فترة الثمانينيات كانت هذه المنطقة موطنًا لعدد قليل من متاجر الأنمي المتناثرة، لكن بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نمت وأصبحت مركزًا لـ ”ثقافة الـ أوتومى“ حيث عزز مجمع متاجر أنيميت مخزونه بالمزيد والمزيد من البضائع التي تستهدف الأوتاكو الإناث.

ومجمع متاجر أنيميت إيكيبوكورو هو بقعة حقيقية للأوتاكو مع منتجات متعلقة بأحدث الإصدرات لأعمال الأنمي والمانغا الشهيرة. وعلى الجانب الآخر، يعرف ”أوتومى رود“ بين الأوتاكو المتحمسين باسم ”غابة الأوتاكو“ بسبب تنوع البضائع المتوفرة، بما في ذلك العناصر النادرة التي يصعب العثور عليها. وهنا، يمكن للأوتاكو قضاء ساعات في البحث في رفوف المتاجر، والبحث بسعادة عن كنوز نادرة.

أحد المتاجر على جانب الشارع التي تضم منتجات للأوتاكو الإناث هو سلسلة متاجر ”كيه-بوكس“، وهي متاجر متخصصة تقسم منتجاتها إلى 14 فئة مختلفة متاحة في فروعها المتمركزة في المنطقة. فمثلاً، متجر ”كوسبلاي-كان“ أحد فروع السلسلة يعرض أكثر من 5,000 قطعة ما بين الأزياء والمجموعات المتنوعة من الأدوات التي تأخذ شكل شخصيات الأنمي والمانغا الشهيرة.

أما متجر ”دوجين-كان“، فهو أكبر متجر لمجلات الهواة في اليابان بالإضافة إلى أكثر من 200,000 قطعة تتراوح بين أحدث إصدارات أعمال الأنمي والمانغا والأعمال الكلاسيكية. وتشمل المناطق الجديدة متجر ”كاست-كان“ الذي يعرض صورًا ثلاثية الأبعاد للممثلين والمشاهير، و ”فيديو-كان“ الذي يقدم منتجات خاصة بمستخدمي اليوتيوب ومحترفي الألعاب. ومن خلال تغيير وإنشاء أقسام جديدة باستمرار في متاجره، تنجح سلسلة متاجر (كيه-بوكس) في متابعة أحدث الصيحات والبقاء على رأس التطورات.



متجر الـ كيه-بوب أحد فروع سلسلة كيه-بوكس يزخر بكل العناصر المتعلقة بمشاهير الثقافة الشعبية الكورية. حيث تتجمع الجماهير العاشقة في ممرات المتجر في إجازة نهاية كل أسبوع بعد وقت قصير من فتح المتجر. (© هانيؤكا يوري)



يحتوي الركن الخاص بالتسجيلات المصورة (الفيديو) داخل متجر كيه-بوب-على مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بصانعي المحتويات المصورة مثل مستخدمي اليوتيوب و VTubers أو (مستخدمي اليوتيوب الافتراضيين) والمغنيين والراقصين. (© هانيؤكا يوري)

في اليوم الذي زرت فيه شارع أوتومى، كانت فعالية ”أكوستا“ لأزياء الكوسبلاي تجري على قدم وساق في ساحة صن شاين ومتنزه هيغاشي إيكيبوكورو المركزي. حيث اجتذب الحدث مجموعة واسعة من المعجبين، بما في ذلك الفتيات اللائي بدا أنهن في أعمار سن الروضة. وكان هناك أشخاص يرتدون زي شخصية (آنيا فورجر) من المانغا ”سباي فاميلي إكس“ يتجولون حول الحديقة، ومجموعة من الرجال يرتدون زي شخصية (هاتسونى ميكو) وهم يتبادلون أطراف الحديث، ومجموعة من ثلاثة أشخاص يرتدون أزياء شخصيات الأنمي الصيني (مييابي) وهم يتلقطون الصور المختلفة. لقد بدا أن الجميع في هذه الفعالية يعيشون في عالمهم الخاص.



أحد مشاهد فعالية أزياء الكوسبلاي المُقامة في متنزه هيغاشي إيكيبوكورو المركزي. حيث شهدت المناسبة تنافسًا قويًا بين الحضور رغبة في إظهار مدى مصداقية أزياءهم. (© هانيؤكا يوري)

وبعض محبي أزياء الكوسبلاي يشطحون أحيانًا بخيالهم إلى أبعد الحدود لإعادة تجسيد شخصياتهم المفضلة، بما في ذلك صنع أسنان مخصصة للأزياء، أو عمليات زرع الثدي بحشوات السيليكون، أو حتى لصق صدورهم لجعلها تبدو أصغر حجمًا. وقد بدأت الصالات الرياضية التي تقدم برامج تدريب مُصممة لمساعدة العملاء على الظهور بمظهر يشبه شخصياتهم المفضلة في حي إيكيبوكورو.

ومنذ الثمانينيات، حوّلت النساء المهووسات بالأنمي شارع أوتومى إلى مكان يمكنهن فيه عرض حبهن للأنمي بحرية ودون خجل.

ما بين الوهم والعالم الحقيقي

نصحتني إحدى صديقاتي المهووسات بألعاب الفيديو، والتي تتردد على حي إيكيبوكورو باستمرار، بزيارة مقهى سينامون الواقع بالقرب من البوابة الشرقية لمحطة إيكيبوكورو. وهو المقهى الذي تم افتتاحه في عام 2021، ويتميز بواجهة أنيقة تجعل هويته تتماشى مع ثقافة الأوتاكو.



مقهى سينامون يبدو مثل أي مقهى عصري آخر، ولكن زبائنه في الغالب من الأوتاكو الإناث، كما يظهر على النساء اللائي يحملن ”حقائب-إيتا“ عند مدخله. (© هانيؤكا يوري)

يتم الجلوس بحجز مسبق فقط، والزبائن من الأوتاكو الصرف. ويرتدي العاملون في المقهى ملابس تحاكي شخصيات من لعبة ”إينسينمبل ستارز“ وهي سلسلة ألعاب تم تحميلها أكثر من 10 ملايين مرة.

ويتم تصميم كل شيء في المقهى، من التخطيط وتصميمه الداخلي إلى ملابس العاملين وشكل قائمة الطلبات، على غرار المقهى الذي يظهر في اللعبة نفسها. ويمكن للزبائن أن ينغمسوا تمامًا في عالم اللعبة، بحيث يمكنهم الاسترخاء على نفس الأريكة التي يستريح عليها شخصيات اللعبة ويطلبوا نفس المشروبات.

ويرغب المنغمسين في عالم الأوتاكو دخول العوالم التي يعشقونها في المانغا والأنمي والألعاب، بحيث يمكنهم تجربة هذه العوالم بجميع حواسهم. ومع تزايد البحث عن السبل التي تسمح للإناث بخلق هذه العوالم الخيالية، يتحول حي إيكيبوكورو تدريجياً من مكان صديق للأوتاكو إلى مكان حصري لهم.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: متجر ”كيه-بوب فيديو-كان“ يضم منتجات تتعلق بالشخصيات الافتراضية المشهورة. تعتبر هذه المنتجات من أكثر السلع شهرة بين تلاميذ المدارس الابتدائية والمراهقين، ويأتي العديد منهم إلى المتجر بصحبة أمهاتهم. © هانيؤكا يوري)