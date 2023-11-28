اليابان | انخفاض محطات الوقود إلى النصف تقريبًا خلال العشرين عامًا الماضية في اليابان

مجتمع 28/11/2023

مع انخفاض عدد محطات الوقود في اليابان، يتعين على بعض سكان الريف السفر مسافة 15 كيلومترًا أو أكثر للوصول إلى أقرب محطة لهم.

بلغ عدد محطات الوقود في نهاية السنة المالية2022 في اليابان 27963 محطة، وفقا لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة. وكان هذا انخفاضا قدره 512 عن العام السابق. وفي عام 2002، كان هناك أكثر من 50 ألف محطة وقود، مما يعني أن العدد انخفض بأكثر من 40% على مدى السنوات العشرين الماضية.

ويُعتقد أن الجهود المتزايدة نحو كفاءة استهلاك الوقود وإزالة الكربون، تؤدي إلى انخفاض الطلب على البنزين، هي أحد العوامل وراء هذا الانخفاض، إلى جانب نقص الأشخاص في المناطق الريفية الذين يمكنهم الاستمرار في إدارة محطات الوقود. كما تم إدخال تدابير سلامة أكثر صرامة، بما في ذلك تخزين المنتجات البترولية في صهاريج تحت الأرض، من خلال الإصلاح القانوني في عام 2010، مما يعني أن العديد من محطات الوقود مطالبة بإصلاح أو استبدال خزاناتها. كانت هناك حالات عديدة أغلقت فيها محطات الوقود أبوابها بدلاً من استثمار هذا المبلغ الكبير من رأس المال، وذلك بسبب انخفاض الأرباح وحقيقة أن أصحابها كانوا يتقدمون في السن.

وقد أدى هذا الانخفاض في محطات الوقود إلى مشاكل كبيرة في المناطق الريفية، بما في ذلك ”المسافة بين المنزل ومحطة الوقود بعيدة جدًا“ و”التسبب في مشاكل في توصيل الكيروسين لكبار السن الذين ليس لديهم وسيلة نقل“. ووفقا للوكالة، اعتبارا من نهاية العام المالي 2021، كانت هناك 282 بلدية في جميع أنحاء البلاد حيث كانت المسافة البرية من مساكن الناس إلى أقرب محطة وقود 15 كيلومترا على الأقل.

وفي نهاية العام المالي 2012، بدأت الوكالة بنشر عدد البلديات التي لديها ثلاث محطات وقود أو أقل. كان هناك 348 بلدية من هذا القبيل اعتبارًا من السنة المالية 2021، منها 10 بلديات لا يوجد بها أي شيء على الإطلاق.

ويبين الرسم البياني أدناه أن هذه البلديات موزعة بالتساوي نسبيًا في جميع أنحاء اليابان. حسب المحافظة، حصلت هوكايدو على أكبر عدد بـ 65. وتبع ذلك 35 في ناغانو و20 في نارا. في المقابل، لم يكن لدى توتشيغي وإيباراكي أي شيء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)