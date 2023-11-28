اليابان | اغتيال آبي والسلطة السياسية: صحفي يسلط الضوء على العلاقة المتشابكة بين الدين والسياسة في اليابان

أدى اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو/تموز 2022 إلى تركيز الاهتمام على كنيسة التوحيد السابقة. وكانت والدة القاتل المزعوم، وهي من أتباع الكنيسة، قد تبرعت بثروات عائلتها للمنظمة، مما تسبب في إطلاق ابنها النار على شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الراحل بسبب اعتقاده بأنه يدعم الجماعة. في هذا المقال يسرد لنا صحفي وسياسي سابق تابع منذ فترة طويلة تعاملات الكنيسة والقضايا المتعلقة بها.

إلى الغرب من مبنى البرلمان الوطني في وسط طوكيو توجد ثلاثة مبانٍ مكونة من 12 طابقًا تضم مكاتب لأعضاء مجلسي البرلمان. مكتب أريتا يوشيفو السابق في مبنى الأعضاء بمجلس الشيوخ يطل على المقر الرئيسي للحزب الليبرالي الديمقراطي في منطقة ناغاتاتشو. لا يزال أريتا يتذكر المشهد من نافذته في أحد الأيام الممطرة بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 8 يوليو/تموز 2022.

”تجمع طابور طويل من المعزين خلف الطاولات التي تم وضعها خارج مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي ليضع الناس الزهور عليها. وكان بعض المشيعين من الأطفال الذين أحضرتهم أمهاتهم. وحتى آبي لم يكن ليحلم قط بتعرضه للاغتيال في وضح النهار بسبب تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي مع كنيسة التوحيد. يقول أريتا: “لقد واجه مصيبة كبيرة”.



بعض الناس يضعون الزهور ويصلون بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في طوكيو في 15 يوليو/تموز 2022. (© جيجي برس)

عائلة دمرتها الكنيسة

يتابع أريتا: ”شعرت بالتضارب“. ”كصحفي، أمضيت سنوات عديدة في تغطية قضايا الدين، وفي خلالها كتبت عن «المبيعات الروحية» لكنيسة التوحيد - مبيعات الحلي التي يُزعم أنها تتمتع بقوى خارقة للطبيعة، إلى جانب مطالبات التبرعات المفرطة. بعد انتخابي لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2010، استغليت وقت الأسئلة في البرلمان للفت الانتباه إلى محنة ضحايا الكنيسة. ومع ذلك، فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات جوهرية“.



أريتا يوشيفو (ميكاتا كيؤ)

ياماغامي تيتسويا، المتهم بقتل رئيس الوزراء السابق بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى، ولد في عائلة ثرية. ومع ذلك، بعد وفاة والد تيتسويا، أصبحت والدته من أتباع كنيسة التوحيد المخلصين، وانقلبت حياة تيتسويا رأسًا على عقب. باعت والدته أصول الأسرة واحدًا تلو الآخر، وفي النهاية باعت منزل العائلة. تبرعت بأكثر من 100 مليون ين للكنيسة إجمالاً. وقد أدت الضغوط المالية الناجمة عن التبرعات إلى إعلان إفلاسها في عام 2002. وواجهت الأسرة ضائقة مالية شديدة، واستسلم تيتسويا لحقيقة أنه لن يذهب إلى الجامعة.

كان الأخ الأكبر لتيتسويا يعاني من حالة مرضية. في عام 2005، بعد أن حصل على بوليصة تأمين على الحياة جعلت شقيقه المستفيد، حاول تيتسويا الانتحار، في محاولة للمساعدة في سداد الفواتير الطبية لأخيه. في حين أن محاولة انتحار تيتسويا لم تنجح، حاول الأخ تيتسويا إنقاذ حياته من خلال التضحية بحياته فانتحر هو نفسه في عام 2015.

يشرح أريتا قائلًا: ”كانت عائلة ياماغامي سيئة الحظ للغاية“. ”أقوم بجولة في البلاد وأتحدث عن كنيسة التوحيد، وعندما أتحدث عن قصة تيتسويا، يبدأ الناس في البكاء. ولعل هذا هو السبب وراء وصول الكثير من طرود الطعام والمال من جميع أنحاء البلاد موجهة إليه، على الرغم من ارتكابه جريمة بشعة.

التعرض للهجوم بسبب نشر الحقيقة

يقوم أريتا بتغطية كنيسة التوحيد منذ أواخر الثمانينات. أدت تقاريره بعد ذلك إلى قيام صحيفة أساهي جورنال الشعبية بشن حملة لإغلاق ”المبيعات الروحية“ للكنيسة من السلع التي يُزعم أن لها فعالية خارقة.

يوضح أريتا: ”جمعت الكنيسة الأموال في الأصل عن طريق بيع الزهور والمناديل والجوارب، لكن ذلك لم يحقق إيرادات كبيرة أبدًا، لذلك تحولوا إلى الحلي التي تصنع المعجزات في أواخر السبعينيات“.

تشمل الأشياء التي يُزعم أنها تتمتع بقوى خارقة للطبيعة الجرار، المعابد المصغرة، الأختام، المعلقات، والخواتم. باعت الكنيسة هذه السلع بعشرات أضعاف أسعارها الأصلية. وعندما نُشرت مقالات أريوشي، جعلته مقالاته هدفًا للهجمات من قبل الكنيسة.

”لقد تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية دون أن يتحدث أحد على الطرف الآخر، وكانت تتم متابعتي بشكل متكرر. “في أحد الأيام، اقترب مني رجل على درجات مترو الأنفاق ولكمني وقال: ”تذكر وجهي“. تلقيت رسائل تهديد كانت فيها شفرات الحلاقة مخفية بطريقة تؤدي إلى جرح الشخص الذي يفتحها”.

عندما بدأت أريتا في تقديم التقارير عن الكنيسة، كان الاقتصاد الياباني في فترة ما بعد الحرب مزدهرًا بفضل فقاعة الأصول. ومع ذلك، أدى انفجار الفقاعة في أوائل التسعينيات والركود الذي أعقبه إلى ظهور مجموعة من المشاكل الاجتماعية. وفي ظل مناخ القلق هذا، بدأ معلقو التلفزيون في التركيز على كنيسة التوحيد.

تم نشر حفل زفاف مغنية البوب ساكورادا جونكو في حفل زفاف جماعي برعاية الكنيسة عام 1992 في سيؤول بشكل متكرر في أخبار المشاهير، سواء في المجلات أو على شاشات التلفزيون. في عام 1993، أثارت قصة لاعب الجمباز الإيقاعي السابق الذي هرب من الكنيسة اهتمامًا كبيرًا أيضًا.

”من عام 1992 حتى عام 1994، كتبت أكثر من 100 مقال عن الكنيسة. ومع ذلك، لم تتعامل محطات التلفزيون والصحف مع هذه القضية إلا على أنها ثرثرة عن المشاهير. يقول أريتا: “كانت هناك تغطية قليلة للغاية للقضايا الاجتماعية الناجمة عن بيع الأشياء الخارقة للطبيعة”.

هجوم أوم شينريكيو يبعد الضوء عن كنيسة التوحيد

ومع ذلك، على الرغم من الاهتمام الذي جذبته كنيسة التوحيد في وقت ما، فقد الجمهور في اليابان الاهتمام بمرور الوقت، وبشكل ملحوظ بعد عام 1995، عندما نفذت طائفة أوم شينريكيو هجومًا بغاز السارين في مترو أنفاق طوكيو، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 6300 آخرين. أدت تغطية أوم شينريكيو الشاملة التي تلت ذلك إلى ضمان عدم الاهتمام التام بكنيسة التوحيد، وأصبحت أوم شينريكيو تهيمن على طلبات العمل التي تلقاها أريتا.

يقول: ”كنت أحاول بيع قصص الصحف الشعبية حول جامعة كاليفورنيا، فقط لكي يخبرني المحرر أن قصتي لن تجذب الاهتمام العام بالطريقة التي قد تفعلها طائفة أوم شينريكيو“.

في هذه المرحلة تقريبًا، يُعتقد أن الكنيسة أقامت علاقات تدريجية مع السياسيين. ووجد استطلاع نشره الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 2022 أن 179 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 379 عضوًا، أو ما يقرب من نصفهم، لديهم علاقة ما بكنيسة التوحيد. وأفيد أيضًا أنه في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 وانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2021، وقعت منظمة صداقة تابعة لكنيسة التوحيد اتفاقيات مع مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي فيما يتعلق بالسياسة. وتتطلب الاتفاقيات من المرشحين الالتزام بالإصلاح الدستوري، زيادة الأمن القومي، دعم تأديب الأطفال، واتخاذ موقف حذر بشأن قضايا المثليين وزواج المثليين. وطلبت الكنيسة من المرشحين التوقيع على اتفاقيات تأييد يعلنون فيها صراحة دعمهم لهذه السياسات.

ويصف أريتا تاريخ العلاقة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وكنيسة التوحيد السابقة على النحو التالي:

”تأسست كنيسة التوحيد في كوريا الجنوبية عام 1954. وفي عام 1958، بدأ الأتباع الكوريون الذين دخلوا اليابان بشكل غير قانوني في التبشير في اليابان. بدأت الكنيسة أيضًا التبشير في الولايات المتحدة في نفس العام. وفي عام 1968، تم تأسيس الاتحاد الدولي للانتصار على الشيوعية في كوريا الجنوبية واليابان. استخدمت الكنيسة شعار «الانتصار على الشيوعية» عند التواصل مع السياسيين، لأن القيام بذلك بصفتها منظمة دينية كان من شأنه أن يثير الشكوك. ومن خلال الاتحاد عزز جد شينزو آبي، رئيس الوزراء السابق كيشي نوبوسوكي، علاقته مع كنيسة التوحيد“.

علاقات الكنيسة الوثيقة بعائلة آبي

تعود علاقة شينزو آبي بكنيسة التوحيد إلى جده. يقول أريتا أن وزيرًا سابقًا في حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي أخبره ذات مرة أن آبي هو الذي تولى العلاقة بين كنيسة التوحيد والحزب الليبرالي الديمقراطي. الكنيسة تقدر آبي أيضًا. وفي سبتمبر/ آبي 2021، سجل آبي رسالة فيديو مدتها خمس دقائق تم عرضها في تجمع في سيؤول لاتحاد السلام العالمي، وهي مجموعة مرتبطة بالكنيسة. يقال إن هذا الفيديو جعل ياماغامي تيتسويا يقرر مهاجمة رئيس الوزراء السابق. وفي الفيديو، أدلى آبي بالتعليق التالي:

”أريد أن أعرب عن احترامي لمؤسس اتحاد السلام العالمي هان هاك جا ولبقيتكم للعمل مع اتحاد السلام العالمي لحل النزاعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.“

هان هي أرملة مؤسس كنيسة التوحيد سون ميونغ مون والرئيس الحالي للمنظمة، المعروفة الآن باسم اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد. وبالنسبة للحزب، ظل آبي حليفاً مهماً، حتى بعد تنحيه عن منصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب النفوذ الذي يحظى به داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

لكن أريتا يجد جانبًا واحدًا من العلاقة بين آبي والكنيسة مثيرًا للفضول.

”عندما كان آبي أمينًا عامًا للحزب الليبرالي الديمقراطي في عامي 2003 و2004، سألته عما إذا كانت كنيسة التوحيد حاولت التقرب منه، فقال إنهم فعلوا ذلك كثيرًا. وعندما سألته عما إذا كان قد التقى بممثلي الكنيسة، قال إنه حاول ألا يفعل ذلك. في ذلك الوقت، كان سياسيو الحزب الليبرالي الديمقراطي لا يزالون يبتعدون عن الكنيسة. لذلك كان هناك وقت لم يرسل فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي رسائل تهنئة ليتم قراءتها في فعاليات ككنيسة التوحيد. ولكن مع تضاؤل المخاوف بشأن المبيعات الروحية للكنيسة، تقرب آبي من مسؤولي الكنيسة، حتى إلى حد تسجيل رسالة فيديو لهذا الحدث الخاص بهم.

قادته تغطية أوم شينريكيو التي قام بها أريتا إلى بناء علاقات مع كبار ضباط الشرطة. هناك تعليق أدلى به أحد هؤلاء الضباط ظل معه حتى اليوم:

”بمجرد انتهاء التحقيق في قضية أوم شينريكيو، كنا جميعًا متحمسين ومستعدين لبدء التحقيق في أنشطة كنيسة التوحيد“.

ومع ذلك، لم تكن هناك تطورات وشيكة. وبعد حوالي 10 سنوات، سأل أريتا ضابط الشرطة عن سبب عدم ملاحقتهم للكنيسة. وكان رده بسيطا: ”إنها السياسة“.

أبناء الأتباع ما زالوا ينتظرون العدالة

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقر البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تقديم الإغاثة لضحايا كنيسة التوحيد السابقة. ويتركز الاهتمام الآن على ما إذا كان مشروع القانون سيؤدي إلى تجريد المنظمة من وضعها كمنظمة دينية. لكن البعض يقول إنه لم يتم بذل ما يكفي من الجهود.

”إذا فقدت الكنيسة مكانتها الدينية، فإنها ستفقد وضعها الضريبي التفضيلي أيضًا. ومع ذلك، فإن المنظمة الخاصة، وهي كنيسة التوحيد السابقة، ستبقى. في العصر الذي يمكنك فيه إرسال الأموال عبر الحدود باستخدام الهاتف المحمول، سيكون من الصعب منع الناس من التبرع للكنيسة. ستدعي الكنيسة أنها ضحية الاضطهاد الديني وستقوم بدفاع موحد“.

ترشح أريتا في الانتخابات الفرعية لمقعد محافظة ياماغوتشي والتي تمت إجراؤها بعد وفاة آبي، لكنه لم ينجح. تتم مقاضاته حاليًا بتهمة التشهير من قبل كنيسة التوحيد السابقة بسبب التعليقات التي أدلى بها على شاشة التلفزيون. وفي اجتماع عقد في مايو/ أيار 2023 لدعم معركته القانونية، أدلى بالتعليق التالي:

”أعتقد أنه من دواعي الشرف أن تتم مقاضاتي. سأقاتل حتى النهاية، طالما أنني على قيد الحياة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، التقرير والنص بقلم ميكاتا كيؤ، ونيشؤوكا يوكيفومي، وباور نيوز. صورة العنوان: أريتا يوشيفو يلقي خطابًا حول قضايا كنيسة التوحيد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. © ميكاتا كيؤ)