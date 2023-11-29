اليابان | منصة المشاهدة ”SHIBUYA SKY“... استكشف طوكيو من فوق السحاب

SHIBUYA SKY هي منصة مشاهدة في الهواء الطلق تقع مباشرة فوق محطة شيبويا في طوكيو، وتتيح الاستمتاع بإطلالة بانورامية على المدينة من على ارتفاع يمكنّك تقريبا من ملامسة السحاب وتنسيك حياتك اليومية. بعد 4 سنوات فقط من افتتاحها، باتت المنشأة مكانا شهيرا بين السياح الأجانب. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على أسرار جاذبيتها.

الاستمتاع بإطلالة بانورامية 360 درجة في وسط شيبويا

يعد حي شيبويا مركزا للموضة في اليابان، وتخضع حاليا المنطقة أمام محطة شيبويا لعملية إعادة تطوير يقال إنها لا تحدث إلا مرة كل 100 عام. ويشكل قلب هذا المشروع ”شيبويا سكرامبل سكوير“ وهو مجمع يبلغ ارتفاعه 229 مترا ويضم 47 طابقا (7 طوابق تحت الأرض) تم الانتهاء من تشييده في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019. وبسبب قربه الكبير من المحطة، تحظى المتاجر والمطاعم فيه بشعبية كبيرة، لكن منشأة للمشاهدة تعرف باسم ”SHIBUYA SKY“ تقع في الطابق العلوي تكون على نحو خاص مزدحمة بشكل يومي.

تشتهر شيبويا بتقاطع طريق شديد الازدحام، فمع تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر يعبر التقاطع ما يصل إلى 3000 شخص في المرة الواحدة. المثير للدهشة أن عبور المارة لتقاطع الطريق الأكثر ازدحاما في العالم يكون منظما وبدون حدوث تصادم بينهم في مشهد يجذب السياح الأجانب باعتبار المنطقة رمزا لليابان. كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة هذا المنظر من على ارتفاع 229 مترا فوق سطح الأرض من منصة ”SHIBUYA SKY“.



يقع مجمع ”شيبويا سكرامبل سكوير“ إلى جوار محطة شيبويا التابعة لشركة جيه آر من الجانب الشرقي. الطوابق الأربعة عشر الأولى عبارة عن منشآت تجارية، في حين توجد مكاتب في الطوابق الأعلى.



بعد التسجيل عند المدخل في الطابق 14، استقل المصعد ”TRANSITION POD“ الذي يصعد بدون توقف 31 طابقا دفعة واحدة خلال 30 ثانية تقريبا. مقطع الفيديو في السقف مع نظام الصوت المجسم يرفع توقعاتك لما هو استثنائي.



استقل الدرج الكهربائي من الطابق 45 إلى الطابق 46. وفي نهاية هذا النفق الضيق المظلم، هناك ردهة يشع منها الضوء الطبيعي.



اترك أمتعتك في الخزانة ثم اخرج إلى المنطقة المفتوحة للاستمتاع بالمناظر.

تتمثل الفكرة في تصميم المنصة في أن تكون ”منشأة تمنح خبرة بناء على المشاهدة“، حيث يمكنك الانتقال من الاعتيادي إلى الاستثنائي والشعور بحيوية المدينة من فوق وتخيل العالم خارج المشهد. كان الهدف من تشييدها هو إنشاء منشأة ثقافية تتجاوز مجرد الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية، مع الأخذ في الحسبان ”قبة غوتو السماوية والمتحف الفلكي“ في قاعة شيبويا توكيو الثقافية، والتي كانت سابقا أحد المعالم السياحية الشهيرة عند المخرج الشرقي لمحطة شيبويا. وبمجرد مرورك عبر الممر المظلم ذي الرؤية المحدودة، تجد أمامك إطلالة بانورامية واسعة على السطح، ما يمنحك إحساسا بالحرية يشبه لحظة وقوفك على قمة الجبل.

تحتوي فسحة المشاهدة ”SKY STAGE“ في الأعلى على السطح منصة خشبية وعشبا اصطناعيا، لذلك لا يوجد ما يعيق الرؤية. يمكنك رؤية ناطحات السحاب في حي شينجوكو من الشمال، وبرجي طوكيو وطوكيو سكاي تري من الشرق، وخليج طوكيو من الجنوب، وجبل فوجي من الغرب، لذا لا تمل يداك من التقاط الصور. تشكل المنصة مكانا مثاليا للشعور بالرياح وأشعة الشمس مباشرة ومشاهدة السحب المتحركة والسماء الليلية عند الاستلقاء على العشب أو في الأرجوحة، حيث ستمنحك شعورا وكأنك فوق السحاب.

المنصة محاطة بزجاج مرتفع من جميع الجوانب باستثناء منطقة ”SKY EDGE“ في الزاوية الشمالية الغربية حيث تكون منخفضة الارتفاع، ما يجعلها مكانا رائعا للنظر إلى الأسفل ومشاهدة تقاطع الطريق المزدحم مباشرة. المنصة مرتفعة جدا لدرجة لا يسع قدميك إلا أن ترتعشان، لكن رؤية أكثر تقاطع طرق ازدحاما في العالم من الأعلى ينطوي على نوع من المتعة مختلف عن رؤيته من الأرض.



فسحة المشاهدة على السطح تبلغ مساحتها حوالي 2500 متر مربع، وهي من أكبر المساحات في اليابان. يحظر فيها ارتداء القبعات وجلب المشروبات لمنع وقوع الحوادث.



إن منطقة ”SKY EDGE“ هي الأكثر جاذبية لالتقاط الصور، وتتيح أيضا خدمة مدفوعة الأجر للتصوير الفوتوغرافي. تطل المنطقة على متنزه يويوغي الكبير وناطحات السحاب في شينجوكو.



”GEO COMPASS“ هي المنطقة الأكثر ارتفاعا وتضم خريطة العالم على شكل إسقاط سمتي متساوي الأبعاد. وعند الوقوف عليها، يمكنك التفكير في البلدان الواقعة خارج مجال رؤيتك. يوجد إلى الشمال الشرقي (أمام الصورة) سقف الاستاد القومي.



في الأيام المشرقة يمكن مشاهدة جبال تانزاوا بوضوح إلى الجهة الغربية. وستكون محظوظا إن تمكنت من رؤية جبل فوجي يطل من هناك.



في الزاوية الجنوبية الغربية، يمكنك مشاهدة العمران حتى حي يوكوهاما عبر الزجاج الشفاف للغاية.



منظر إلى الجهة الجنوبية يطل على ناطحة السحاب ”شيبويا ستريم“ التي يبلغ ارتفاعها 180 مترا. كما يمكن مشاهدة شبه جزيرة بوسو في طرف خليج طوكيو.



”الأرجوحة السحابية“ حيث يمكنك الاسترخاء بحرية.



في منطقة ”THE ROOF SHIBUYA SKY“ على الجانب الشرقي توجد أريكة (يمكن استخدامها بعد الساعة 4 عصرا ولفترة محدودة فقط). يمكن لأي شخص الجلوس فيها خارج ساعات العمل.

التكنولوجيا تعزز مجال المشاهدة

يتغير الجو في الفترة من المغرب إلى الليل، ما يتيح رؤية إطلالة رائعة. ويكون المنظر رائعا بشكل خاص في الساعة السحرية عندما تكون السماء حمراء لحظة غروب الشمس، حيث تكون الحجوزات فيها كاملة في جميع الأيام. كما أن المشهد الليلي رائع للغاية، حيث تمتلئ المدينة بأنوار الأضواء والسيارات، ما يجعله يبدو وكأنه نوع من الخيال العلمي المستقبلي. وبعد غروب الشمس، يضيء 18 كشافا السماء، ما يخلق فضاء غامضا بأصوات موسمية.



من المثير للدهشة أن قلة من الأماكن فقط تتيح الاستمتاع برؤية كل من برجي طوكيو وطوكيو سكاي تري.



مشاهدة أضواء المدينة على امتداد الأفق.



كشافات ”CROSSING LIGHT“ تخبر الناس بالوقت عن طريق الضوء والصوت (كل 30 دقيقة من الساعة 7:00 مساء وحتى 10:00 مساء).

يستطيع الزوار في صالة المشاهدة الداخلية ”SKY GALLERY“ في الطابق 46 الاستمتاع بمشاهدة منظر رائع ينافس الإطلالة التي يمكن رؤيتها من السطح، بغض النظر عن حالة الطقس. كما يوجد فيها معرض فني رقمي ومقهى ومتجر للهدايا التذكارية، لذا سترغب في قضاء الكثير من الوقت في التجول.

تقع ”SHIBUYA SKY“ في وسط المدينة الكبيرة، ومع ذلك يمكنك قضاء وقت استثنائي فيها. ومن المؤكد أن ستستمر في إبهار الزوار نظرا لكونها معلما جديدا في شيبويا.



يبدأ ممر المشاهدة من ”TIME RIVER“ (أقصى اليمين) الذي يعبّر عن تدفق الزمن من خلال الصور. عُرضت نباتات زينة في الفعالية الصيفية والتي كانت بعنوان ”عرض نباتي: حديقة نباتات على ارتفاع 229 مترا فوق شيبويا“ واستمرت حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول.



يعرض ”DATA SCAPE“ (أقصى اليمين) بيانات متنوعة عن شيبويا باستخدام شاشة LED.



يمكن مشاهدة تقاطع الطريق المزدحم من الطابق 46.



صالة الموسيقى ”Paradise Lounge“. يشرف على الطعام هناك زايسوكي هاسيغاوا صاحب مطعم ”دين“ الياباني الحائز على نجمتين في ”دليل ميشلان طوكيو“.



المحطة الأخيرة هي ”SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP“ لبيع الهدايا التذكارية. وهناك تشكيلة كبيرة من المنتجات الأصلية.

SHIBUYA SKY

العنوان : طوكيو، حي شيبويا، شيبويا 12-24-2، الطابق 14 (شباك التذاكر)، الطابقان 45 و 46 (منشأة للمشاهدة الداخلية)، السطح (فسحة المشاهدة على السطح)

: طوكيو، حي شيبويا، شيبويا 12-24-2، الطابق 14 (شباك التذاكر)، الطابقان 45 و 46 (منشأة للمشاهدة الداخلية)، السطح (فسحة المشاهدة على السطح) العطلات العادية : مفتوحة طوال العام (قد تغلق مؤقتا)

: مفتوحة طوال العام (قد تغلق مؤقتا) ساعات العمل : من 10:00 صباحا إلى 10:30 مساء (آخر دخول الساعة 9:20 مساء)

: من 10:00 صباحا إلى 10:30 مساء (آخر دخول الساعة 9:20 مساء) رسوم الدخول : تذكرة من الإنترنت (تذكرة من النافذة) = 2200 (2500) ين للبالغين، 1700 (2000) ين لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، 1000 (1200) ين لطلاب المدارس الابتدائية، 600 (700) ين لمن هم بعمر 3-5 سنوات

: تذكرة من الإنترنت (تذكرة من النافذة) = 2200 (2500) ين للبالغين، 1700 (2000) ين لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، 1000 (1200) ين لطلاب المدارس الابتدائية، 600 (700) ين لمن هم بعمر 3-5 سنوات الوصول : المبنى المجاور لمحطة شيبويا على شركة جيه آر وخطوط السكك الحديدية الخاصة

: المبنى المجاور لمحطة شيبويا على شركة جيه آر وخطوط السكك الحديدية الخاصة الموقع الرسمي لـ SHIBUYA SKY (رابط خارجي)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من اليابانية. النص والصور من قسم التحرير في Nippon.com)