اليابان | الشباب الياباني قلق على حياته بعد التقاعد!

لايف ستايل 30/11/2023

وجدت دراسة استقصائية للشباب الياباني أن الكثير منهم كانوا قلقين بشأن مستقبلهم المالي بعد التقاعد.

سأل استطلاع أجرته مؤسسة نيبون 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا عن شعورهم عندما يفكرون في وضعهم المالي عند بلوغهم سن الشيخوخة. وكشفت أن 60% من الشباب و70% من الشابات ”قلقون“.

وعندما سئل أولئك الذين قالوا إنهم ”قلقون للغاية“ أو ”قلقون قليلًا“ عن السبب، كانت الإجابة الأكثر شيوعا، بنسبة 45.7%، ترجع إلى ”صعوبة الحفاظ على نظام التقاعد العام“. وعلى وجه الخصوص، كان لدى 50% من الشابات شكوك في إمكانية الحفاظ على النظام.

وكان مصدر الأموال الذي اعتقدت النسبة الأكبر من المشاركين أنهم سيرغبون في الاعتماد عليها في سن الشيخوخة هو ”مدخراتهم الخاصة“ بنسبة 34.2%، يليها ”المعاش التقاعدي العام“ بنسبة 28.5%. وقالت نسبة 37.9% من النساء إنهن سيعتمدن على ”مدخراتهن الخاصة“، مقارنة بـ 30.7% من الرجال.

نظر الاستطلاع أيضًا فيما يعتقده المشاركون حول كيفية موازنة اشتراكات المعاشات التقاعدية التي يدفعونها مع مبلغ المعاش التقاعدي الذي سيحصلون عليه في النهاية، مما يوضح أن حوالي 60% من الرجال و70% من النساء يعتقدون أن معاشاتهم التقاعدية ”ستكون أقل“ من رواتبهم التقاعدية. مساهمة.

وعندما سئلوا إلى أي مدى يعتقدون أنهم قادرون على العيش على معاش تقاعدي في المستقبل، على افتراض أنهم دفعوا جميع اشتراكاتهم في معاشات التقاعد العامة، قال 3.8% فقط إنهم ”يمكنهم العيش في الأساس على معاش تقاعدي فقط“. وفي الوقت نفسه، قال ما يقرب من الثلث، بنسبة 29.2%، إنهم ”لا يستطيعون العيش على مجرد معاش تقاعدي“. عند دمجها مع أولئك الذين أجابوا إما أنهم سيغطون ”حوالي 30%“ أو ”حوالي 10%“، فإن هذا يعني أن أكثر من 60% من المشاركين لم يتوقعوا أن يكونوا قادرين على تمويل حتى نصف تكلفة معيشتهم من خلال المعاش التقاعدي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)