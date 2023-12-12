اليابان | 2024 عام ”التنين“ في اليابان... هل يجلب الخير والحظ أم ينفث نيرانه علينا؟

في اليابان، يحتل التنين مكانة مميزة في التقاليد والأساطير. يعتبر في التراث الشعبي الياباني إلهًا للمياه والأمطار، ويُعتقد أنه يمتلك قوى خارقة. يرتبط التنين في الثقافة اليابانية بالحماية والقوة والقدرة على جلب السحر والخير. من المعتقد أن سنة التنين تجلب الحظ السعيد والتوازن والقوة. لذا، يمكن أن يحتفل الناس في اليابان بمناسبة سنة التنين بأنشطة وتقاليد تعبّر عن الأمل والفرح والازدهار. نلقي في هذه المقالة نظرة على ارتباط هذا الكائن الأسطوري مع اليابان التي يُعظم فيها باعتباره إله المياه.

أدخل التنين

توافق سنة 2024 عام التنين وفقا لدورة حيوانات الأبراج التي تستمر 12 عاما والتي تعرف باللغة اليابانية باسم ”إيتو“. التنين هو الكائن الأسطوري الوحيد في دائرة الأبراج، وستكون رؤيته العام القادم مألوفة في واجهات العرض وبطاقات التهنئة بالعام الجديد ”نينغاجو“ والتقويمات التي تعتبر من المشاهد الشائعة في جميع أنحاء البلاد من شهر ديسمبر/كانون الأول وحتى العام الجديد.

يُعظم معظم ا ليابانيين التنانين لأنهم يعتبرونها آلهة المياه، حيث تكون حاضرة في المهرجانات التقليدية في المجتمعات الزراعية باعتبارها جالبة للأمطار في الطقس الجاف، بينما تتوجه مجتمعات الصيد بالصلاة إليهم ابتغاء الصيد الوفير.

غالبا ما تظهر التنانين على شكل تماثيل تتدفق المياه من أفواهها في ”تيميزويا (أو تشوزويا)“، وهي الأماكن التي يطهر فيها زوار المعابد الشينتوية أنفسهم عن طريق غسل أيديهم.



تمثال تنين في ركن تيميزويا بداخل أحد المعابد (© بيكستا).

ساعة التنين

كانت دورة إيتو تستخدم تاريخيا لتحديد اتجاهات البوصلة وأوقات اليوم. يوافق ”تاتسو (辰)“ اتجاه شرق الجنوب الشرقي. كان اليوم مقسما إلى 12 ”ساعة“، وتوافق ساعة التنين بموجب هذا النظام ما يعرف الآن بـ”ساعة الذروة“، أي من 7-9 صباحا.

وبالمناسبة، حروف الكانجي المستخدمة في إيتو خاصة وتختلف عن تلك المستخدمة في الحياة اليومية. وفي حين أن الكانجي المستخدم في إيتو للإشارة إلى التنين هو ”تاتسو (辰)“، هناك حرفا كانجي شائعا الاستخدام للإشارة إلى التنانين بشكل عام. الأول هو”竜 (ريو)“ وهو الآن الكانجي القياسي للتنين، ولكن الثاني وهو الأقدم 龍 غالبا ما يُرى أيضا. بعض الكلمات تتضمن الكانجي 竜 مثل ”竜巻 (تاتسوماكي، وتعني إعصار)“ و ”恐竜 ( كيوريو، وتعني ديناصور)“.



حروف الكانجي الاثنا عشر في دورة إيتو مصفوفة بالترتيب بشكل دائري. وتمثل هذه الحروف – في اتجاه عقارب الساعة من الأعلى – الفأر والثور والنمر والأرنب والتنين والثعبان والحصان والأغنام والقرد والديك والكلب والخنزير (© بيكستا).

بطل ساموراي

الساموراي ساكاموتو ريوما هو إحدى الشخصيات التاريخية المفضلة في اليابان، ويحتوي اسمه (坂本龍馬) على كانجي التنين. شهرته نابعة جزئيا من رواية تاريخية شهيرة للغاية بعنوان ”ريوما غا يوكو“ من تأليف شيبا ريوتارو، لكن شيبا استخدم الاسم 竜馬. وعلى الرغم من أن اسم ريوما يكتب بهاتين الطريقتين في اليابان، كان ريوما نفسه دائما ما يكتب اسمه 龍馬، ولعل شيبا اختار الطريقة الثانية لكتابة الاسم ليمنح نفسه بعض المسافة والحرية الإبداعية في روايته.



ساكاموتو ريوما (بإذن من مكتبة البرلمان القومية).

أمثال عن التنين

هناك العديد من الأمثال اليابانية التي تتكلم عن التنانين مثل:

竜頭蛇尾— ريوتو دابي. ”رأس تنين، ذيل ثعبان“ ويستخدم لوصف شيء يبدو رائعا أو مدهشا في البداية، لكن نهايته مخيبة للآمال.

画竜点睛を欠く— غاريو تينسي أو كاكو. ”ارسم تنينا دون أن تلون عينيه“ ويشير إلى الإخفاق في إكمال عمل ما إلى النهاية عن طريق حذف لمسة نهائية أساسية.

龍のひげをなでる— ريو نو هيغي أو ناديرو. ”ضرب لحية تنين“ ويستخدم للإشارة إلى القيام بعمل متهور، وهناك مثل آخر مشابه هو 虎の尾を踏む (تورا نو أو أو فومو، ويعني ”الدوس على ذيل النمر“).

登竜門— توريومون. وهذا يشير إلى أسطورة صينية تحكي كيف أن سمكة شبوط تسلقت الشلالات عند ”بوابة التنين“ بعد السباحة في اتجاه أعلى النهر الأصفر ثم تتحول إلى تنين. ويصف هذا المثل طريقا خاصا للنجاح.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)