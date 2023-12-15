اليابان | تعرف على قائمة المختطفين اليابانيين على يد كوريا الشمالية

سياسة 16/12/2023

قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية تمثل واحدة من القضايا الحساسة والمؤثرة في العلاقات بين البلدين. الحكومة اليابانية تعتبر قضية المختطفين قضية ذات أولوية قصوى، وتسعى بشكل دائم للحصول على معلومات والتوصل إلى حقيقة مصير هؤلاء الأشخاص الذين اختُطفوا. يفيد تقرير الأمم المتحدة لعام 2014 أن كوريا الشمالية قد تكون اختطفت على الأقل 100 مواطن ياباني في السبعينيات والثمانينيات، ولكن الحكومة اليابانية لم تعترف رسمياً إلا بـ 17 منهم.

اعترفت الحكومة اليابانية رسميًا بـ 12 حالة اختطاف قامت بها كوريا الشمالية شملت 17 مواطنًا يابانيًا. ويقال إن هذا مجرد غيض من فيض. أشار التقرير النهائي لعام 2014 الصادر عن لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى أنه ”من الممكن أن تكون كوريا الشمالية قد اختطفت ما لا يقل عن 100 مواطن ياباني“.

الأشخاص المختطفين والذين تم الاعتراف بهم رسميًا من قبل الحكومة اليابانية (* يشير إلى الأشخاص الذين عادوا إلى اليابان)

1. كومي يوتاكا

تم اختطافه: 19سبتمبر/أيلول 1977، عندما كان عمره 52 عامًا.

اختفى قرب سواحل أوشيتسو، محافظة إيشيكاوا. لم يتم تأكيد مكان وجوده. كوريا الشمالية تنفي أنه دخل البلاد.

2. ماتسوموتو كيوكو

تم اختطافها: 21 أكتوبر/تشرين الأول 1977، عندما كانت عمرها 29 عامًا.

اختفت أثناء ذهابها إلى درس الحياكة بالقرب من منزلها. لم يتم تأكيد مكان وجودها. كوريا الشمالية تنفي أنها دخلت البلا

3. ميغومي يوكوتا

تم اختطافها: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، عندما كانت عمرها 13 عامًا.

اختفت أثناء عودتها إلى المنزل من المدرسة في نييغاتا، محافظة نييغاتا. لم يتم تأكيد مكان وجودها. كوريا الشمالية تدعي أنها انتحرت.

4. تاناكا مينورو

تم اختطافه: حوالي يونيو/ حزيران 1978، عندما كان عمره 28 عامًا.

اختفى بعد مغادرته اليابان للسفر إلى أوروبا. لم يتم تأكيد مكان وجوده. كوريا الشمالية تنفي أنه دخل البلاد.

5. تاغوتشي يايكو

تم اختطافها: حوالي يونيو/حزيران 1978، عندما كانت عمرها22 عامًا.

لم يتم تأكيد مكان وجودها. كوريا الشمالية تدعي أنها توفيت في حادث مرور.

6. شيمورا ياسوشي*

تم اختطافه: 7يوليو/ تمّوز1978، عندما كان عمره 23 عامًا.

اختفى بعد أن قال إنه سيخرج في موعد غرامي مع فوكيه هاماموتو. عاد إلى اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

7. فوكيه شيمورا (الاسم الأصلي: هاماموتو)*

تم اختطافها: 7يوليو/ تمّوز1978، عندما كان عمرها 23 عامًا.

اختفت بعد أن قالت إنها ستخرج في موعد غرامي مع شيمورا ياسوشي. عادت إلى اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول2002.

8. كاورو هاسويكي*

تم اختطافه: 31يوليو/ تمّوز1978، عندما كان عمره 20 عامًا.

اختفى بعد مغادرته منزله، قائلاً إنه سيخرج لفترة وسيعود قريبًا. عاد إلى اليابان في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

9. يوكيكو هاسويكي (الاسم الأصلي: أوكودو)*

تم اختطافها: 31يوليو/ ١تمّوز1978، عندما كانت عمرها 22 عامًا

اختفت بعد مغادرتها منزلها. عادت إلى اليابان في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

10. شويتشي إيتشيكاوا

تم اختطافه: 12أغسطس/آب1978، عندما كان عمره 23عامًا

اختفى بعد أن قال إنه سيخرج لمشاهدة غروب الشمس على الشاطئ. لم يتم تأكيد مكان وجوده. كوريا الشمالية تدعي أنه توفي بسبب نوبة قلبية أثناء السباحة في البحر.

11. رميكو ماسوموتو

تم اختطافها: 12أغسطس /آب 1978، عندما كانت عمرها 24 عامًا.

اختفت بعد أن قالت إنها ستخرج لمشاهدة غروب الشمس على الشاطئ. لم يتم تأكيد مكان وجودها. كوريا الشمالية تدعي أنها توفيت بسبب نوبة قلبية.

12. هيتومي سوغا*

تم اختطافها: 12أغسطس/آب 1978، عندما كانت عمرها 19 عامًا.

اختفت بعد مغادرتها المنزل، قائلة إنها ستخرج للتسوق مع والدتها ميوشي. عادت إلى اليابان في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

13. ميوشي سوغا

تم اختطافها: 12أغسطس/ آب 1978، عندما كانت عمرها 46 عامًا

اختفت بعد مغادرتها المنزل، قائلة إنها ستخرج للتسوق مع ابنتها هيتومي. لم يتم تأكيد مكان وجودها. كوريا الشمالية تنفي أنها دخلت البلاد.

14. تورو إيشيوكا

تم اختطافه: حوالي مايو /أيار1980، عندما كان عمره 22 عامًا

اختفى أثناء تواجده في أوروبا. لم يتم تأكيد مكان وجوده. كوريا الشمالية تدعي أنه توفي في حادث غاز..

15. كاورو ماتسوكي

تم اختطافه: حوالي مايو/ أيار1980، عندما كان عمره 26 عامًا.

اختفى أثناء تواجده في أوروبا. لم يتم تأكيد مكان وجوده. كوريا الشمالية تدعي أنه توفي في حادث مرور.

16. تاداكي هارا

تم اختطافه: منتصف يونيو/ حزيران1980، عندما كان عمره 43 عامًا.

اختفى أثناء تواجده في محافظة ميازاكي. لم يتم تأكيد مكان وجوده. كوريا الشمالية تدعي أنه توفي بتليف الكبد.

17. كيكو أريموتو

تم اختطافها: حوالي يوليو/ تمّوز 1983، عندما كانت عمرها23 عامًا

اختفت في أوروبا. لم يتم تأكيد مكان وجودها. كوريا الشمالية تدعي أنها توفيت في حادث غاز.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من ©كيودو)