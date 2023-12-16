اليابان | تعرف على عادات الاستحمام في فصل الشتاء في اليابان

ثقافة 17/12/2023

وجدت دراسة استقصائية أن 53% من اليابانيين يستحمون كل يوم في الشتاء.

استطلاع رأي عن عادات اليابانيين في الاستحمام

استنادًا إلى الاستطلاع الذي أجرته ريناي، يبدو أن الاستحمام يلعب دورًا مهمًا في روتين العناية الشخصية للأفراد خلال فصل الشتاء في اليابان. وفقًا للنتائج، يقوم 53% من الأشخاص المشمولين بالاستطلاع بنقع أجسادهم في حوض الاستحمام الساخن حمام بشكل يومي في فصل الشتاء، وهو ما يشير إلى أن نقع الجسد في الماء الساخن يعد عادة شائعة خلال هذا الفصل. على الجانب الآخر، يفضل 17% من الأشخاص استخدام الدش بدلاً من الحمام اليومي. هذا يظهر أن هناك نسبة أقل من الأشخاص يعتمدون على الدش بشكل رئيسي.

يعكس هذا الاتجاه الثقافي والاهتمامات الشخصية للأفراد فيما يتعلق بالعادات الصحية والاسترخاء في اليابان.

يعكس تفضيل درجات حرارة المياه في حوض الاستحمام تنوعًا كبيرًا في تفضيلات الأفراد. وفقًا للاستطلاع، يفضل 31% من المشاركين درجة حرارة المياه تكون عند 40 درجة مئوية، وهي درجة حرارة شائعة للغاية في اليابان. تليها درجة حرارة 42 درجة مئوية بنسبة 23%، ثم درجة حرارة 41 درجة مئوية بنسبة 17%.

من الملاحظ أن الأشخاص في محافظة توياما يميلون إلى الاستحمام بدرجة حرارة مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمتوسط، حيث تبلغ درجة الحمام المتوسطة عندهم 41.3 درجة مئوية.

معدل أعلى درجات الحرارة في حوض الاستحمام حسب المحافظة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مركز ريناي.

تبين أن معظم الأشخاص يقضون فترات زمنية مناسبة في حوض الاستحمام، حيث قضى 80٪ منهم ما بين 5 و24 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الفترة الزمنية الأكثر شيوعًا هي من 10 إلى 14 دقيقة بنسبة 31٪.

من الملاحظ أن هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يستمتعون بفترات زمنية طويلة في حوض الاستحمام، حيث قضى بعضهم 55 دقيقة أو أكثر. علاوة على ذلك، يبدو أن الأشخاص في مناطق معينة مثل ياماناشي، ساغا، أويتا، وأوساكا يقضون متوسطًا أطول في حوض الاستحمام، بينما الأشخاص في مناطق باردة مثل هوكايدو وتوهوكو قد لا يميلون إلى قضاء فترات طويلة في حوض الاستحمام.

أطول وقت يتم قضاؤه في حوض الاستحمام حسب المنطقة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مركز ريناي.

أوضح الأستاذ هاياساكا شينيا من جامعة طوكيو سيتي، الذي أشرف على الدراسة، أن ”الاستحمام في الحوض يسخن الجسم ويحسن تدفق الدم، مما يقلل من الشعور بالبرودة. إن الوسيلة الأساسية والصحية للاستحمام هي قضاء عشر دقائق في حوض بالاستحمام عند درجة حرارة تبلغ 40 درجة مئوية، والوقت المثالي للقيام بذلك هو قبل النوم بساعة ونصف.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)