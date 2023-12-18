اليابان | تعرف على السبب وراء مشاكل البشرة المختلفة التي تعاني منها النساء في اليابان

لايف ستايل 18/12/2023

في دراسة استقصائية للنساء العاملات في اليابان، شعرت 63% أن بيئة عملهن هي سبب مشاكل الجلد، مع تحديد الإجهاد باعتباره العامل الأكثر شيوعًا.

أجرت شركة DHC، المعنية بتصنيع منتجات العناية بالبشرة، استطلاعاً بين 1000 امرأة في فئة العمر من العشرينات إلى الخمسينات حول مشاكل بشرتهن. وكشفت الدراسة أنَّ فقط 17.6% من المشاركات كنَّ يشعرن بالثقة تجاه حالة بشرتهن، في حين شكَّلت النسبة الباقية (أكثر من 80%) مجموعة تعاني من عدم الثقة في حالة بشرتها.

بعد استفتاء النساء حول مشاكل بشرتهن، تبيّن أن المشكلات الرئيسية للنساء في العشرينات هي ”المسام“ بنسبة 54.4%، ”حب الشباب والبثور“ بنسبة 50.8%، و”الخشونة“ بنسبة 50.8%. أما للنساء في الثلاثينات، فكانت المشكلات الرئيسية ”المسام“ بنسبة 58.4%، ”البقع“ بنسبة 54.8%، و”الجفاف“ بنسبة 45.6%. أما بالنسبة للأربعينيات والخمسينيات، فكانت ”البقع“ هي المشكلة الأبرز بنسبة 70% و74.4% على التوالي. وتوضح النتائج الفروق الواضحة في القضايا التي تؤرق كل فئة عمرية.

أفاد الاستطلاع أيضًا بأن 63% من النساء يرون أن ”بيئة العمل“ تسببت في مشاكل بشرتهن. ومن بين هذه الأسباب، كان السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 54.0% هو ”الضغط الناتج عن العمل والعلاقات الشخصية“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)