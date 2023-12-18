- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
في دراسة استقصائية للنساء العاملات في اليابان، شعرت 63% أن بيئة عملهن هي سبب مشاكل الجلد، مع تحديد الإجهاد باعتباره العامل الأكثر شيوعًا.
أجرت شركة DHC، المعنية بتصنيع منتجات العناية بالبشرة، استطلاعاً بين 1000 امرأة في فئة العمر من العشرينات إلى الخمسينات حول مشاكل بشرتهن. وكشفت الدراسة أنَّ فقط 17.6% من المشاركات كنَّ يشعرن بالثقة تجاه حالة بشرتهن، في حين شكَّلت النسبة الباقية (أكثر من 80%) مجموعة تعاني من عدم الثقة في حالة بشرتها.
بعد استفتاء النساء حول مشاكل بشرتهن، تبيّن أن المشكلات الرئيسية للنساء في العشرينات هي ”المسام“ بنسبة 54.4%، ”حب الشباب والبثور“ بنسبة 50.8%، و”الخشونة“ بنسبة 50.8%. أما للنساء في الثلاثينات، فكانت المشكلات الرئيسية ”المسام“ بنسبة 58.4%، ”البقع“ بنسبة 54.8%، و”الجفاف“ بنسبة 45.6%. أما بالنسبة للأربعينيات والخمسينيات، فكانت ”البقع“ هي المشكلة الأبرز بنسبة 70% و74.4% على التوالي. وتوضح النتائج الفروق الواضحة في القضايا التي تؤرق كل فئة عمرية.
أفاد الاستطلاع أيضًا بأن 63% من النساء يرون أن ”بيئة العمل“ تسببت في مشاكل بشرتهن. ومن بين هذه الأسباب، كان السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 54.0% هو ”الضغط الناتج عن العمل والعلاقات الشخصية“.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)
الشركات اليابانية المساواة بين الجنسين العمل في اليابان
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | تعرف على السبب وراء مشاكل البشرة المختلفة التي تعاني منها النساء في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.