اليابان | كانجي عام 2023: ”ضرائب“ يتصدر القائمة مرة أخرى في اليابان

هذا العام باللغة اليابانية

اللغة اليابانية 19/12/2023

كان كانجي العام لسنة 2023 الذي تم اختياره بعد تصويت شعبي هو ”税“ الذي ينطق (زى أو ميتسوغي، والذي يعني ”ضرائب“). في هذه المقالة نتعمق في التعرف على هذا الكانجي الذي نال أعلى التصويتات بالإضافة إلى أفضل الاختيارات الأخرى، وننظر في كيفية تمثيلهم لأفكار الشعب الياباني خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية.

كانجي ”الضرائب“ يقبع في المقدمة

كانت المنافسة هذا العام محتدمة للغاية، إلا أن كانجي العام، كما أعلنته مؤسسة اليابان لامتحان كفاءة الكانجي في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول في حفلها الذي أقيم في معبد كيوميزوديرا في مدينة كيوتو، كان 税. والذي يُقرأ: زى أو ميتسوغي، وهذا المقطع، والذي يعني ”الضرائب“، كان في غالبية أذهان الناس في عام تميز بإدخال أنظمة جديدة لإعداد التقارير الضريبية، وزيادة الضرائب، والإجراءات الحكومية المربكة التي تهدف إلى تخفيف العبء على دافعي الضرائب في وقت الاضطرابات الاقتصادية.

وقد حصل مقطع الكانجي الفائز الذي يتم الإعلان عنه سنويًا في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول، على 5.976 صوتًا، أي ما يزيد قليلاً عن 4% من الإجمالي، في المسابقة التي تم تُجرى اعتمادًا على تصويت الجمهور. وحل في الوصافة الكانجي الفائز في عام 2010 暑 والذي ينطق (شو أو أتسوي) ويعني ”ساخن“ أو ”حار“، والذي حصد 5571 صوتًا، وحل في المركز الثالث الكانجي الفائز في العام الماضي 戦 والذي ينطق (إيكوسا أو تاتاكاو) ويعني ”صراع“ أو ”حرب“ بحصوله على 5011 صوتًا. .

وتقوم مؤسسة اليابان لامتحان كفاءة الكانجي بجمع الأصوات من الجمهور عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني، وكذلك عبر البطاقات البريدية وصناديق الاقتراع المتوفرة في المكتبات في جميع أنحاء البلاد. ويُطلب من الناخبين المساهمة بأسباب اختياراتهم، مما يلقي مزيدًا من الضوء على روح العصر اللغوية في البلاد هذا العام. وقد أشار العديد من أولئك الذين اختاروا المقطع ”زى“إلى ”نظام الفواتير“ الذي تم تقديمه حديثا، والذي أضاف مزيدًا من التعقيد وربما أدى إلى انخفاض الدخل المتاح للعديد من العمال، وخاصة العاملين لحسابهم الخاص في اليابان. كما استحوذت المراجعات التي تم إدخالها على نظام ”ضريبة مسقط الرأس“ أو ”فوروساتو نوزى“ على الاهتمام خلال عام 2023.

موجات الحر والحرب الطاحنة وانتصارات النمور

كان لموجات الحرارة الشديدة التي حلت بصيف 2023 في اليابان التأثير الأكبر على العديد من الأصوات لاختيار كانجي ”حار“ وجعله يحصد المركز الثاني. حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 2 درجة مئوية أعلى من المتوسط في العقود الأخيرة، واستمرت درجات الحرارة الدافئة على غير العادة حتى الشهر الأخير من هذا العام، الأمر الذي جعل من الصعب على الناس أن يقرروا ما يرتدونه، وما هي الملابس التي يجب الاستغناء عنها خلال فصل الشتاء.

وجاء في المركز الثالث، كانجي ”صراع“ الذي تصدر القائمة في العام الماضي، حيث ظهر مرة أخرى بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا والحرب الطاحنة بين القوات الإسرائيلية وحماس في قطاع غزة. وكانت هناك أيضًا أصوات داعمة لهذا المقطع باعتباره يدخل في صميم استخدامات ”المنافسات الرياضية“، حيث ذكر الناخبون الإنجازات التي حققها منتخب الساموراي في بطولة العالم للبيسبول، ومآثر الفريق الوطني للكرة الطائرة للرجال. وحتى أن البعض وصلوا إلى معنى يشير إلى ”صراعاتهم“ مع ارتفاع الأسعار في مواجهة التقلبات الاقتصادية العاتية لعام 2023.

وفي المركزي الرابع والخامس، على التوالي، جاء كانجي 虎 والذي ينطق (تورا) بمعنى ”نمر“ وكانجي 勝 والذي ينطق (شوو أو كاتسو) بمعنى ”نصر“، الأمر الذي ينعكس على بطولة ”جابان سيريس“ للبيسبول لهذا العام والتي حقق لقبها فريق ”هانشين تايغرز“، لأول مرة منذ عام 1985، وسلسلة النتائج المبهرة التي حققها الفريق، إلى جانب نتائج المنتخب الوطني في بطولة العالم للبيسبول والعديد من الفرق المنتصرة في رياضات أخرى. وقد جاء التصويت للمراكز العشر الأولى في تصنيف هذا العام كما يلي:

وفيما يلي نعرض لكم قائمة بمقاطع الكانجي الفائزة منذ إطلاق هذه المسابقة في عام 1995. ونأمل جميعًا في Nippon.com أن يكون العام المقبل أقل عبئًا علينا جميعًا من الناحية الضريبية، بكل ما تحملة الكلمة من معنى.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنجليزية. والترجمة منه. صورة الموضوع: موري سيهان، رئيس كهنة معبد ”كيوميزوديرا“، وهو يكتب 税، ”كانجي العام“ لعام 2023، في 12 ديسمبر/كانون الأول في المعبد الواقع بكيوتو. © جيجي برس)