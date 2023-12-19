اليابان | البحث عن شريك الحياة والعمر: كيف تبحث عن شريك حياتك في اليابان؟

مجتمع 19/12/2023

وجدت دراسة استقصائية حول الزواج في اليابان أن 25% من الأزواج الذين تزوجوا خلال عام من لقائهم الأول استخدموا تطبيق المواعدة.

توضح دراسة استقصائية عبر الإنترنت حول الزواج في اليابان التي أجرتها شركة ”ميجي ياسودا“ للتأمين على الحياة في أكتوبر/ تشرين الأول أن 31.2% من المشاركين أكدوا أنهم التقوا بأزواجهم لأول مرة كزملاء عمل في مكان العمل. وجاءت الطريقة التالية الأكثر شيوعًا للقاء الشريك من خلال التقديم عبر الأصدقاء، حيث بلغت نسبة 23.6%، وبعد ذلك جاء أولئك الذين كانوا زملاء دراسة سابقين بنسبة 12.5%. ومن بين الأزواج الذين تزوجوا خلال عام من اللقاء الأول، استخدم 25% منهم تطبيقات المواعدة، بينما التقى 25% منهم في مكان العمل.

أجري الاستطلاع بين الأشخاص المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا في جميع أنحاء اليابان، حيث تلقوا 1620 استجابة من 810 رجل و810 سيدة.

عندما تم سؤال المشاركين عن دوافع استخدامهم لتطبيقات المواعدة، أعرب بعضهم عن أسباب مثل ”كونها طريقة سهلة للتواصل مع الآخرين“، وقال آخرون إن ”صعوبة لقاء الأشخاص في بيئة العمل“ دفعتهم لاستخدام تلك التطبيقات، وأشار البعض الآخر إلى أن ”استخدام التطبيق يمنحهم الفرصة لاختيار نوع الشريك الذي يبحثون عنه.

في ظل جائحة كورونا، قل عدد الأزواج الذين التقوا في بيئة العمل، إذ قللت الشركات من الأحداث الخارجية وانتقلت إلى العمل عن بُعد. لكن في الاستطلاع الأخير، زادت نسبة الأزواج الذين التقوا في العمل بنسبة 10 نقاط مئوية مقارنة بالمسح السابق.

وبشكل عام، أبلغ 15.4% من المشاركين أنهم شاركوا في أنشطة البحث عن الشريك المحتمل والمعروفة باسم ”كونكاتسو“. كانت هذه الأنشطة أكثر شيوعًا بين الأشخاص في الثلاثينيات من العمر، حيث شارك فيها ما يقرب من واحد من كل خمسة، أو 21.1%، قبل الزواج.

كشفت الدراسة أن الطرق الأكثر شيوعًا للبحث عن شريك الحياة تختلف حسب الفئة العمرية للمشاركين. ففي العشرينيات من العمر، كانت تطبيقات المواعدة هي الأكثر استخدامًا (51%)، في حين يفضل الأشخاص في الثلاثينيات من العمر حفلات وفعاليات التوفيق بين الأشخاص (50.9%)، وبالنسبة للأفراد في الأربعينيات، كانت حفلات البحث عن شريك حياة أو ”غوكون“ الأكثر استخدامًا (48.9%). تعكس هذه الاختلافات الواضحة الاتجاهات والتفضيلات المتغيرة بين الأجيال المختلفة في طرق البحث عن الشريك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من© بيكستا)