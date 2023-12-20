اليابان | فضيحة الأموال السياسية لـ ”فصيل آبي“ تفرض إجراء 4 تغييرات في حكومة كيشيدا

دفعت فضيحة تلقي عمولات طالت الفصيل الرئيسي في الحزب الليبرالي الديمقراطي، رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لإجراء 4 تغييرات على حكومته، تضمنت تعيين وزير الخارجية السابق هاياشي يوشيماسا في منصب وزير شؤون مجلس الوزراء.

أجرى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو 4 تغييرات في حكومته في أعقاب فضيحة طالت مشرعين من الحزب الليبرالي الديمقراطي في الفصيل – الذي كان يقوده الراحل آبي شينزو سابقا – بتلقي عمولات من مبيعات تذاكر حفلات جمع تمويلات سياسية. وتولى هاياشي يوشيماسا، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية حتى التعديل الوزاري في سبتمبر/أيلول، منصب وزير شؤون مجلس الوزراء خلفا لماتسونو هيروكازو، كما حل سايتو كين مكان نيشيمورا ياسوتوشي كوزير للاقتصاد والتجارة والصناعة. وعاد ماتسوموتو تاكياكي وزيرا للشؤون الداخلية والاتصالات بدلا من سوزوكي جونجي، بينما تولى ساكاموتو تيتسوشي منصب وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية خلفا لميياشيتا إيتشيرو. وهذا يعني أنه لم يعد هناك أي عضو من فصيل آبي في الحكومة.

وقد أعلن عن الحكومة الجديدة رسميا في يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

وندرج أدناه القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الوزراء مع أعمارهم حتى تاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2023. تشير العلامة النجمية (*) إلى التغييرات الحالية الأربعة في المناصب.

رئيس الوزراء

كيشيدا فوميئو (66 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (هيروشيما)

* وزير الشؤون الداخلية والاتصالات

ماتسوموتو تاكياكي (64 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (هيوغو)

وزير العدل

كويزومي ريوجي (71 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (سايتاما)

وزير الخارجية

كاميكاوا يوكو (70 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (شيزوؤكا)

وزير المالية، وزير الدولة للخدمات المالية

سوزوكي شونئتشي (70 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (إيواتي)

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

موريياما ماساهيتو (70 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (تمثيل نسبي)

وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية

تاكيمي كييزو (72 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (طوكيو)

* وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية

ساكاموتو تيتسوشي (73 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كوماموتو)

* وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

سايتو كين (64 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (تشيبا)

وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة

سايتو تيتسوؤ (71 عاما)، كوميتو، مجلس النواب (تمثيل نسبي)

وزير البيئة

إيتو شينتارو (70 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ميياغي)

وزير الدفاع

كيهارا مينورو (54 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كوماموتو)

* وزير شؤون مجلس الوزراء

هاياشي يوشيماسا (62 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغوتشي)

وزير التحول الرقمي

كونو تارو (60 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

وزير إعادة الإعمار

تسوتشييا شيناكو (71 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (سايتاما)

رئيس اللجنة القومية للسلامة العامة

ماتسومورا يوشيفومي (59 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (كوماموتو)

وزير الدولة لإنعاش الأقاليم

جيمي هاناكو (47 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (تمثيل نسبي)

وزير الإنعاش الاقتصادي

شيندو يوشيتاكا (65 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (سايتاما)

وزير الأمن الاقتصادي

تاكائتشي ساناي (62 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (نارا)

وزير سياسة الأطفال

كاتو أيوكو (44 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغاتا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: أعضاء الحكومة الجدد وهم من اليسار ماتسوموتو تاكياكي © جيجي برس وساكاموتو تيتسوشي وسايتو كين وهاياشي يوشيماسا الصور الثلاثة © رويترز)