اليابان | رأي الجمهور حول فضيحة الاعتداءات الجنسية في وكالة جوني وشركاه

لايف ستايل 21/12/2023

وجدت دراسة استقصائية لعشاق النجوم المرتبطين بوكالة المواهب اليابانية الكبرى ”جوني وشركاه“ أن الكثيرين سيستمرون في دعم وكالة المواهب على الرغم من فضيحة الاعتداءات الجنسية هذا العام.

أحداث فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ارتبطت بجوني كيتاغاوا، مؤسس وكالة المواهب الشهيرة ”جوني وشركاه“، كانت بالتأكيد من بين القصص البارزة في اليابان في عام 2023. أظهرت دراسة استقصائية شملت 6000 شخص في مختلف الفئات العمرية أن 92% من المشاركين كانوا على دراية بتلك الفضيحة. وما يقارب 45% منهم أبدوا تغيرًا في مشاعرهم تجاه الوكالة السابقة لجوني، التي أعيد تسميتها إلى ”سمايل-أب“ Smile-Up بعد تلك الحادثة.

سُئل المشاركون البالغ عددهم 826 شخصًا والذين عرفوا بأنهم من جمهور وكالة جوني وشركاه السابقة عما إذا كان هناك تغيير في دعمهم للشركة. وبنسبة 46.1%، قالت الأغلبية إنه ”لم يحدث أي تغيير“، يليها 21.8% قالوا إنهم ”يدعمونها أكثر“. وفي المقابل، قال 11.1% إنهم ”لم يعودوا من جمهورها“.

وعلى الرغم من أن 33% قالوا إنهم ”يشعرون بالأمل“ بشأن مستقبل شركة ”جوني وشركاه“، إلا أن هذه النسبة لم تكن مرتفعة مثل 40% الذين ”يشعرون بالقلق“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: إحدى المعجبات تحمل لافتات مكتوب عليها انظر إليّ لمدة 3 ثوان وأحرق قلبي. © بيكستا)