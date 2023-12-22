اليابان | متعة تناول الطعام في عيادة يابانية مميزة للرعاية المنزلية!

الاهتمام بتجربة تناول الطعام للمرضى وتشجيعهم على الاستمتاع بها يمثل جانبًا مهمًا في رعاية المرضى. إضافة للعلاجات الطبية، يمكن لتجربة تناول الطعام أن تكون محفزًا لتحسين المزاج والشعور بالراحة لدى المرضى. يبدو أن كاغاياكي، وهي عيادة رعاية منزلية شاملة في غينان بمحافظة غيفو، تدرك أهمية هذا الجانب الإنساني في الرعاية الصحية. تشجيع المرضى على تجربة الطعام بشكل إيجابي وإدماج تلك التجربة في عملية العناية الصحية يعكس الاهتمام بالجانب الشخصي والإنساني للعلاج.

يعتبر مركز كاغاياكي مبادرة مميزة في محافظة غيفو اليابانية. يمثل المركز موطنًا مُتعدد الاستخدامات، حيث يُقدم الرعاية الطبية في المنزل للمرضى الذين يجدون صعوبة في زيارة المستشفيات بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مركز كاغاياكي دعمًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مخيم الإعادة التأهيلي، والذي يوفر لهم بيئة مناسبة للتأهيل قبل بدء الدراسة. يُظهر مركز كاغاياكي التزامًا برعاية ودعم مجتمعاته المحلية بطرق متعددة. يُعد تقديم الرعاية الطبية في المنازل وإنشاء مركز للإعادة التأهيلي للأطفال من بين الخدمات الرائعة التي يقدمها المركز، مما يُظهر التفاني في تحسين جودة حياة الأشخاص في المنطقة.



يعقد الموظفون اجتماعات قبل أداء واجباتهم الموكلة إليهم. بسبب الردهة والجدران القليلة التي تفصل مساحة العمل، فإن المجموعات المختلفة كلها متصلة بشكل غير محكم. (© دايدو أتسوشي)

في يونيو/ حزيران 2023، قام موظفو مركز تشيماي الطبي في تاينان، تايوان، بزيارة كاغاياكي مع موظفي شركة تشيماي للأغذية المجمدة. ضمت المجموعة، التي تضم 11 عضوًا، اختصاصي تغذية، ومعالج النطق، وطبيب أسنان، واختصاصي صحة الأسنان. وقد ركز تدريبهم في المنشأة على ما يسميه كاغاياكي ”شوكوراكو“، أو ”الاستمتاع بتناول الطعام“، وتعلمت المجموعة تقنيات وأساليب لمساعدة المرضى الذين يجدون صعوبة في تناول الطعام. كمترجم لمجموعة تشيماي، أود أن أشارككم تجربتي في الزيارة، وما تعلمته عن دور الغذاء في علاج الشيخوخة. بصفتي المترجم لمجموعة تشيمي، أود مشاركة تجارب زيارتي وما تعكسه حول دور الطعام والصحة في مجتمع يتقدم في العمر.

في حفل الترحيب في اليوم الأول من التدريب، ألقى السيد إيتشيهاشي ريويتشي، رئيس كاغاياكي، محاضرة بعنوان ”لا طعام، لا حياة!



ألقى السيد إيتشيهاشي محاضرته، بشكل رائع، خلال وليمة من السوشي والياكيتوري. (© دايدو أتسوشي)

بينما كنت أجد صعوبة في ترجمة مصطلحات غير مألوفة، إلا أن عنوان المحاضرة جعلني أتذكر وجوه عائلتي. لقد مر أكثر من 11 عامًا منذ أن انتقلت إلى تايوان. في زياراتي العرضية إلى اليابان، كنت دائمًا أقدر الوقت الذي أقضيه في تناول الطعام والتحدث مع العائلة. بعد كل شيء، الأكل هو أكثر من مجرد إشباع شهيتنا وضمان استمرار أجسادنا في أداء وظائفها، فهو أيضًا وقت مهم للتواصل واشباع الـارواح. إذا فقدنا أوقات تناول الطعام، فإلى أي حد ستصبح حياتنا اليومية مملة؟

ومع ذلك، يتقدم الجميع في السن، ويمكن لأي شخص أن يصاب بالمرض فجأة. قد نفقد جميعًا في مرحلة ما القدرة البسيطة على وضع الطعام في أفواهنا.

الاجتماع الصباحي: أسس التنسيق

كل يوم في تمام الساعة 8:30 صباحًا، يبدأ موظفو كاغاياكي أنشطتهم باجتماع صباحي. ينقسم الموظفون إلى مجموعات بناءً على الموقع، حيث يقومون بفحص جداول المرضى، ويتلقون تقارير من الأطباء والممرضات المناوبات حول أحداث الليلة السابقة، ويطلعون على حالة المرضى المقرر زيارتهم، مع الاهتمام أيضًا بأولئك الذين ليسوا في قائمة الزيارة لهذا الوقت.



الاجتماع الصباحي في كاغاياكي (© دايدو أتسوشي)

في هذه الاجتماعات يقوم أعضاء الطاقم الطبي والإداري بمشاركة المعلومات، ومناقشة أفضل مسارات العمل للزيارات، وطرق طمأنة المرضى. هناك الممارسين العامين، والجراحين، وأطباء الأسنان، وأطباء المسالك البولية، وأطباء الأمراض الجلدية، والممرضات، والمعالجين الفيزيائيين، وأخصائي التغذية، وأخصائي صحة الأسنان، والمعالجين بالموسيقى، ومقدمي الرعاية التلطيفية، وخبراء الطب الباطني.

في أحد الاجتماعات، أعلن أحد الموظفين أن أحد متلقي الرعاية قد توفي، وهو يروي الوضع قبل دخول المريض إلى الرعاية المنزلية حتى النهاية. هناك لحظة صمت وحداد، ثم يتم إعداد التقرير التالي. يدعم كاغاياكي حوالي 600 مريض سنويًا، ومن المتوقع ان يتوفى حوالي 200 منهم خلال فترة قريبة.

الفم: مصدر الحيوية

وبعد اجتماع دام ساعة، توجه الموظفون إلى منازل المرضى المسؤولين عنهم. مجموعتنا زارت رجلاً يبلغ من العمر 96 عامًا. الرجل حسن البناء ومشرق ويتحدث بمرح أثناء جلوسه على سرير في الجزء الخلفي من منزل أنيق على الطراز الياباني التقليدي. وعندما أخبرته أنني أتيت هنا من تايوان في جولة دراسية، قال لي: ”كان عمي يعمل في مكتب الحاكم العام لتايوان أثناء الاحتلال الياباني، وكان يبني السكك الحديدية“.

منذ حوالي عام ونصف، بدأ هذا الرجل يتلقى الرعاية من كاغاياكي بعد الإحالة. لقد صدمت عندما شاهدت صورة له قبل ان يبدا في تلقي الرعاية بالمركز. كان نحيفًا مثل عود الثقاب وكان مستلقيًا بلا حول ولا قوة على السرير. يبدو الآن وكأنه شخص مختلف تمامًا.

بعد دخوله البرنامج، بدأ طبيب الأسنان واختصاصي صحة الأسنان على الفور في تقديم الرعاية الصحية للفم. وبعد تركيب أسنان اصطناعية تناسبه تمامًا، عادت شهيته. كان يحتفظ بالوجبات الخفيفة في كيس معلق بجانب سريره حتى يتمكن من الوصول إليها متى أراد. ويصل وزنه الآن إلى 54 كيلوغراماً، بل إنه يفكر في اتخاذ تدابير للتحكم في زيادة الوزن. لقد استعاد هذا الجد طاقته ويحاول المشي بمفرده.

يحصل الموظفون الزائرون على جميع المعلومات اللازمة من خلال المحادثات مع المريض وأفراد الأسرة وموظفي الخدمة النهارية. وعادة ما يتم تنسيق هذه الزيارات مع الوكالات الطبية والرعاية الاجتماعية الأخرى لتخفيف العبء على المريض. وفي نهاية الزيارة، يتم إدخال البيانات على الفور في نظام إدارة المعلومات الخاص بالعيادة من جهاز كمبيوتر، ويتم طباعة الملاحظات التوجيهية وتقديمها للعائلة قبل مغادرة المتخصصين المنزل.

وفي يوم آخر، حضرت زيارة لطبيب الأسنان. لقد قام بجمع اللعاب واستخدم آلة لقياس كمية البكتيريا. ثم قام بتنظيف الفم باستخدام اسفنجة. ولأن طقم الأسنان كان منحرفًا قليلاً، قام طبيب الأسنان بضبطه على الفور. كما قام بتدليك منطقة الوجه والرقبة، وهو ما لاقى استحسان المريض معلقاً: ”هذا شعور جيد حقًا“. لقد تأثرت كثيراً بكل هذا الاهتمام الذي ابداه الطبيب براحة المريض.



طبيبة الاسنان تتفحص أحد المرضى خلال زيارة منزلية. (© دايدو أتسوشي)

ينظر طبيب الأسنان من مركز تشيماي الطبي بشكل يثير الغيرة. حيث إنه في تايوان، لا تنتشر الزيارات المنزلية التي يقوم بها أطباء الأسنان على نطاق واسع ولا توجد شهادة وطنية لأخصائي حفظ الصحة.

​​يشرح لنا أحد أخصائيين صحة الأسنان أهمية نظافة الأسنان لكبار السن: ”عندما تتكاثر البكتيريا وخاصة المبيضات في الفم، فإنها تسبب ألماً في اللسان وفقدان التذوق. وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان الشهية، وانخفاض تناول الطعام، وفي نهاية

المطاف فقدان القوة. بمجرد تنظيف الفم، يمكننا عكس هذه العملية، ويستعيد المريض قوته”.

الحيوية تبدأ حقًا من الفم.

عادات الطبخ للمرضى الذين يعانون من عسر البلع

يتم تطبيق نهج ”شوكوراكو“ الخاص بشركة كاغاياكي لتحقيق هدفين: مساعدة المرضى على الاستمتاع بتناول الطعام، وأيضًا مساعدة أسرهم على إعداد الطعام المناسب لهؤلاء المرضى بسهولة أكبر.

عندما يكون المرضى غير قادرين على وضع الطعام في أفواههم، أو مضغه، أو ابتلاعه بسبب عملية الشيخوخة، أو السكتة الدماغية، أو الخرف، أو مرض عصبي عضلي، فإنهم يعتبرون مصابين بعسر البلع. قد يحتاج المريض إلى التغذية من خلال أنبوب معدي أنفي أو أنبوب بي أي جي متصل مباشرة بالمعدة.

حتى لو كان مستوى عسر البلع لا يتطلب أنبوبًا، فقد يظل المرضى بحاجة إلى طعام طري أو طعام ممزوج في عجينة سميكة. وهو ما يشكل عبئا على الأسر، كما يمثل خطراً على حياة المريض لما قد يتسبب فيه من اعاقة عملية التنفس، أو استنشاق السوائل أثناء شرب الطعام والماء. في هذه الحالة، قد لا يرغب المريض دائمًا في تناول الطعام، مما قد يؤدي الى عدم الحصول على التغذية الكافية.

ولتقليل أعباء التحضير والقلق بشأن تناول الطعام لهؤلاء المرضى وعائلاتهم، قام موظفو كاغاياكي بتطوير طرق طهي وتحضير مختلفة. لقد شرحوا لنا ذلك في مطبخهم. وشملت عناصر القائمة عصيدة الأرز والدجاج المشوي ومعكرونة الرامن وهلام الفاكهة.



بعض المشاركون يتبادلون الآراء بعد تذوق اطباق الطعام التي أعدها فريق كاغاياكي خلال عرض الطهي. (© دايدو أتسوشي)

أحد الإبداعات البارزة كان طبق الياكيتوري أو الدجاج المشوي. اعتمادًا على مستوى عسر البلع، يتم طحن العصيدة أو الأرز المطبوخ جيدًا للحصول على عجينة الارز، حيث يتم خلطها مع الدجاج على هيئة قوالب، وتشوى على أسياخ وتغطى بالصلصة. للحصول على اللمسة النهائية - ومفتاح الاستمتاع - يتم شواء الأسياخ على الموقد. رائحة الشواء لوحدها كفيلة بفتح الشهية.

لعبة بطاقات الأكل

لدى الناس قيم مختلفة فيما يتعلق بالطعام، وهو الأمر الذي يحرص موظفو كاغاياكي دائمًا على تفهمه واحترامه. إنهم يلعبون لعبة تم تطويرها داخليًا تسمى لعبة ”بطاقات الطعام“. تستخدم اللعبة 40 بطاقة تحتوي على عبارات مثل ”أريد أن آكل ما أريد حتى نهاية حياتي“، أو ”لا أريد أنبوبة معدة“، أو ”لا أريد أن أجبر على الأكل“. يلعب اللعبة أشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات. يقوم المشاركون في اللعبة بتسليم البطاقات وفقًا لقواعد معينة بناءً على العمر الافتراضي والحالة الطبية المخصصة لهم. في النهاية، يتبقى لكل لاعب خمس بطاقات تطابق قيمه الخاصة. ثم يقدمون ويناقشون مع الآخرين البطاقات التي لديهم فيما يتعلق بحالتهم الافتراضية.

معضلة الأمل والقلق

تتمثل فلسفة كاغاياكي في ”دعم الناس ليعيشوا الحياة التي يريدون أن يعيشوها في المنزل مرتاحي البال.“ ومع ذلك، مع الأمل في حياة مريحة غالبًا ما يأتي القلق لكل من المريض وعائلته. الالتهاب الرئوي، والأعباء المالية، والتغيرات المفاجئة في الحالة، وما إذا ما كان يمكن لأحد أفراد الأسرة أن يكون موجودًا في وقت معين، ليست سوى بعض من التحديات الشائعة. تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث المحزنة في وسائل الإعلام والتي من المحتمل أن تكون نتيجة لإرهاق مقدمي الرعاية.

ما أثار إعجاب الأشخاص في مجموعة تشيماي أثناء التدريب هو الاستعداد والحماس الذي أبداه موظفو كاغاياكي لتلبية رغبات المرضى وعائلاتهم. وبدا أن الجميع، جنبًا إلى جنب مع المتخصصين من مجموعة واسعة من المجالات الطبية والرعاية، الجميع يركزون على حل معضلة القلق والأمل.

على سبيل المثال، لم يعد بإمكان أحد المرضى تناول الطعام بالخارج، ولكنه أراد تجربة طعم الأكل في سلسلة مطاعم معروفة. اتصل الموظفون بهذا المطعم وطلبوا تعاونه حتى يتمكن المريض من تناول الطعام ”هناك“ مرة أخرى وهو لا يزال في المنزل. مثال اخر، قام الموظفون في كاغاياكي بترتيب رحلة لاحد المرضى الى ديزني لاند. لقد كانوا مهتمين بالتحقق من كل تفاصيل وترتيبات الرحلة، كل هذا من اجل تحقيق امنية المريض بزيارة ديزني لاند ربما للمرة الاخيرة في حياته.

هذه هي فلسفة فريق كاغاياكي

أظهر استطلاع أجرته الحكومة اليابانية عام 2017 حول التمريض والرعاية الطبية في مرحلة نهاية الحياة أن 70% من اليابانيين يرغبون في قضاء أيامهم الأخيرة في المنزل. لكن في الواقع، 80% من الناس يموتون في المستشفى.

في كاغاياكي، يقوم الأطباء والممرضات بزيارة المرضى يوميًا، أو عدة مرات حسب الضرورة، عندما يكون من المتوقع أن يتبقى للمريض أقل من أسبوع في الحياة. وحتى في وقت الوفاة، فإنهم لا يسارعون إلى استدعاء سيارة إسعاف، وبدلاً من ذلك يسمحون للعائلة بقضاء بعض الوقت في الوداع الأخير قبل الاتصال بالمستشفى.

بدأت كاغاياكي في عام 2009 بقيادة السيد إيتشيهاشي وفريق عمل مكون من ثلاثة أشخاص. الآن يضم المركز 68 موظفًا يدعمون 600 مريض كل عام. يعد الحماس لخدمات كاغاياكي دليلاً على أن العديد من الأشخاص يريدون ويحتاجون إلى رعاية طبية منزلية حتى يتمكنوا من عيش حياة سعيدة وراضية، حتى عندما يمرضون أو يتقدمون في السن. كلمة كاغاياكي نفسها باللغة اليابانية تعني ضوءًا مشعًا أو ساطعًا. أتمنى فقط أن تنتشر فلسفة العيادة وجهودها وتسلط بصيص من الضوء على اليابان وتايوان وجميع المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة.



موظفو كاغاياكي والمشاركين في كاغاياكي لودج، يونيو/حزيران 2023. (© دايدو اتسوشي)

(النص الاصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الجزء الخارجي من نزل كاغاياكي يفيض بالدفء. الصورة من دايدو أتسوشي)