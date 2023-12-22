اليابان | كيف يرى الشباب الياباني عملية تصريف مياه فوكوشيما؟

موسوعة اليابان 23/12/2023

في دراسة استقصائية للمراهقين اليابانيين، ذكرت حوالي نصف الشابات فقط أنهن وافقن على إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية، في حين وافق ثلثا الشباب على ذلك.

كجزء من سلسلة مستمرة من الدراسات الاستقصائية، سألت مؤسسة نيبون 1000 مراهق ياباني تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 19 عامًا عن تصريف مياه فوكوشيما المخففة المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية، التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة ”تيبكو“. تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت على مدار يومين في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

أكملت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، المعروفة باسم ”تيبكو“ 3 مراحل من عملية تصريف المياه المعالجة المتراكمة في خزانات ضخمة حول محطة فوكوشيما. لم يُبلَّغ عن أي تسرُّبات أو مشاكل أثناء أو بعد عملية التصريف، ولم يُلاحظ أي زيادة في تركيز التريتيوم المشع في مياه البحر. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن الضرر المحتمل لسمعة المنطقة المحلية والمناطق الأخرى نتيجة لهذه العملية.

من بين المستطلعين، كان 78.4٪ على علم بتصريف مياه فوكوشيما، وكان مستوى الوعي أعلى بين الشباب، حيث بلغ 82.9٪.

كان هناك فرق ملحوظ بين موافقة أو عدم موافقة المستجيبين من الذكور والإناث على تصريف المياه المعالجة. أقل من نصف الشابات (49.8%) وافقن بشكل قاطع أو أساسي على تصريف المياه، في حين بلغت النسبة بين الشباب 67.2%، منهم 44.0% وافقوا بشكل قطعي.

بخصوص توضيح الحكومة بشأن تصريف مياه فوكوشيما المعالجة، وجد أن 41.9٪ من جميع المستجيبين وجدوه ”كافيًا“، و37.1٪ اعتبروه ”غير كافٍ“، مع تفوق الفتيان في الرأي الأول والفتيات في الرأي الثاني.

أثارت عملية تصريف المياه المعالجة اعتراضًا كبيرًا في المجتمع الدولي، ما أدى إلى فرض الصين حظرًا شاملاً على المنتجات البحرية اليابانية. وعبر العديد من المستجيبين في الاستطلاع عن عدم الرضا عن شرح الحكومة حول سلامة عملية تصريف المياه وتأثيراتها البيئية التي يُعتقد أنها تكاد تكون معدومة. وجد 32.0٪ من المشاركين أن الشرح كان على الأقل مقبولًا إلى حد ما، بينما وجد 48.3٪ أنه كان غير كافٍ. هذا يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمعلومات الدقيقة والوافية حول هذه العملية المثيرة للجدل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)