اليابان | نظرة على ترتيب اليابان عالميًا في مهارات اللغة الإنكليزية

التعليم الياباني 24/12/2023

وجدت دراسة استقصائية أن اليابان تحتل حاليًا المرتبة السابعة والثمانين من بين 113 دولة ومنطقة غير ناطقة باللغة الإنكليزية من حيث قدرات اللغة الإنكليزية. ويمثل هذا انخفاضًا بسبعة مراكز عن العام الماضي ومنخفضًا نسبيًا بين الدول الآسيوية.

أجرت إحدى المؤسسات التعليمية السويسرية دراسة في عام 2023، تُقيِّم كفاءة الأشخاص في اللغة الإنكليزية في 113 دولة ومنطقة غير ناطقة بالإنكليزية. أظهرت الدراسة أن اليابان احتلت المرتبة السابعة والثمانين بشكل عام، والمرتبة الخامسة عشرة بين 23 دولة ومنطقة آسيوية. ووُضعت اليابان في المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات محددة من قِبل المؤسسة، وهذا يُعتبر ”كفاءة منخفضة“ بحسب مؤشر EF العالمي لكفاءة اللغة الإنكليزية (64-90).

يتم نشر نتائج تقرير مؤشر EF العالمي لكفاءة اللغة الإنكليزية (EPI) بشكل سنوي كمعيار دولي لقياس كفاءة اللغة الإنكليزية، بهدف تحديد نقاط الضعف الأكثر انتشارا والعمل على تقديم توصيات واستراتيجيات بشكل عملي وفعّال لتحسين كفاءة إجادة اللغة الإنكليزية وتطويرها على نحو أفضل. وهو عبارة عن تقرير عام لترتيب الدول الناطقة للغة الإنكليزية كلغة ثانية في العالم لمهارات اللغة الإنكليزية عند الكبار الذين خضعوا لاختبار اللغة الإنكليزية EF SET، هذا هو أول اختبار لغة إنكليزية قياسي مجاني في العالم وقد تم استخدام اختبار EF SET في جميع أنحاء العالم من قبل الآلاف من المدارس والشركات والحكومات على نطاق واسع.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة EF قامت بتحليل بيانات اختبارات اللغة الإنكليزية لحوالي 2.2 مليون شخص حول العالم. تبيَّن من الدراسة أن 34% من المشاركين كانوا من أوروبا، 23% من آسيا وإفريقيا، 20% من أمريكا الوسطى والجنوبية، و13% من الشرق الأوسط، وكان متوسط العمر للمشاركين 26 عامًا.

من بين الدول التي ظهرت إلى جانب اليابان في المراكز السفلية كانت مالاوي في المرتبة 86، أفغانستان في المرتبة 88، والمكسيك في المرتبة 89. يُلاحظ أن اليابان، التي كانت في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الأول في عام 2011، شهدت تراجعًا تدريجيًا في الترتيب مع تزايد عدد الدول المشاركة في الاستطلاعات اللاحقة.

كانت هولندا هي الدولة التي تتمتع بأعلى كفاءة في اللغة الإنكليزية، وكانت غالبية البلدان المصنفة على أنها ذات كفاءة ”عالية جدًا“ (1-12) أو ”عالية“ (13-30) في أوروبا.

وفي قائمة التصنيف الخاصة بمهارات اللغة الإنكليزية، حلت سنغافورة في المركز الثاني في منطقة آسيا، بينما وصلت الفلبين إلى المركز العشرون، وكانت ماليزيا في المركز الخامس والعشرين، وهونغ كونغ في المركز التاسع والعشرين. كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع والأربعين، والصين في المركز الثاني والثمانين. في هذه الدول، سجلت المهارات في اللغة الإنكليزية تقدمًا على مستوى أعلى من اليابان. وأشارت مؤسسة إي إف إلى استمرار تراجع مهارات اللغة الإنكليزية لدى البالغين في شرق آسيا على مدى الأعوام الأربعة الماضية، مما أدى إلى انخفاض مستويات المهارات في اليابان والصين.

تصنيف 2023 لإتقان اللغة الإنكليزية في الدول الكبرى

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مؤشر إي أف للكفاءة في اللغة الإنكليزية. يُظهر التصنيف العالمي للمستوى 16 وما دونه الدول الآسيوية فقط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من ©بيكستا)