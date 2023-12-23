اليابان | تعرف على أسماء المواليد الأكثر انتشارًا في 2023 في اليابان

اللغة اليابانية 24/12/2023

في حين جاءت أسماء البنات المرتبطة بالبهجة في صدارة الأسماء الأكثر شعبية بالنسبة للبنات في اليابان خلال عام 2023. أما بالنسبة للأولاد، قد تكون أسماء لاعبي كرة القدم المعروفين أو الشهيرين قد أثرت في اختيار الأسماء، مما جعل بعض الأسماء المرتبطة بالرياضة تحظى بشعبية أكبر، خاصة بعد الأداء القوي للمنتخب الياباني في مونديال قطر.

تم إصدار مسح سنوي حول الأسماء الشائعة للأطفال الجدد المولودين في اليابان خلال عام 2023، وأظهرت النتائج تصدُّر اسم اسم ”هيماري“ للفتيات ( 陽葵 هيماري، هيناتا، أو هينا) في المرتبة الأولى، والذي يرتبط بشكل جميل بالشمس وعباد الشمس (向日葵، هيماواري). يُعزى ارتفاع شعبية هذا الاسم جزئيًا إلى بداية عصر ريوا في عام 2019، حيث تولى الإمبراطور ناروهيتو العرش، وربما كان هذا الاسم رمزًا للتجدد والبداية الجديدة. كما أن استخدام الكانجي في الأسماء اليابانية يمكن أحيانًا أن يعطي معاني متعددة أو قراءات مختلفة، مما يمنح الأسماء طابعًا فريدًا يناسب العديد من المفاهيم والأذواق. إضافةً إلى ”هيماري“، قد تحتوي الأسماء الشائعة الأخرى للفتيات على مفردات تتعلق بالطبيعة، الجمال، والقيم الثقافية التقليدية.

كما أثرت إنجازات المنتخب الياباني إثر مشاركته في مونديال 2022 الذي أقيم في دولة قطر على ترتيب أسماء الأولاد، حيث صعد 碧 Ao,Aoi، من المركز الثالث عشر في عام 2021 إلى المركز الرابع في عام 2022، وصعد إلى قمة القائمة في عام 2023، بعد تسجيل تاناكا أو هدف الفوز على إسبانيا في مباراة تاريخية لمنتخب الساموراي. وبالمثل، ساعدت أهداف دوان ريتسو في مرمى إسبانيا وفي فوز آخر على ألمانيا في صعود 律 ريتسو من المركز الخامس والعشرين في عام 2022 إلى المركز الرابع في عام 2023.

الكانجي الذي يعكس الروابط مع الآخرين مثل ”結“ كيتسو / موسوبو، الانضمام)، و”愛“ (آي، الحب)، و”紬“ (تسوموغي؛ الحرير المنسوج) شائع في أسماء الفتيات نظرًا لارتباطهن باللطف والتواصل. أما أسماء الأولاد فتدور حول الإثارة وجمال الطبيعة مثل البحر والسماء.

كما وجد الاستطلاع، الذي أجرته شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة، الأسماء الأكثر شعبية من خلال قراءاتها. بالنسبة للأولاد، كان هاروتو للسنة الخامسة عشرة على التوالي، بينما احتلت إيما المركز الأول للفتيات للعام الثاني على التوالي. كان الكانجي الأكثر استخدامًا هو 愛 (آي، الحب) للفتيات و翔 (shō / kakeru، تحليق) للأولاد.

هذه المرة الخامسة والثلاثون التي يتم فيها إجراء الاستطلاع. في عام 2023، كان مستنداً إلى أسماء 6951 فتاة و6957 فتى، استُخلصت من بيانات الشركة المتعلقة بحاملي الوثائق حتى سبتمبر/ أيلول 2023.

أسماء البنات

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة.

أسماء الأولاد

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)