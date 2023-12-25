اليابان | معبد دايتوكوجي... كنز مكنون لطائفة الزن البوذية ومركز تاريخي لاحتفالات الشاي اليابانية

دايتوكوجي هو معبد بوذي بارز في كيوتو، ويُعتبر المقر الرئيسي لطائفة رينزاي التابعة لبوذية الزن في اليابان. يقع هذا المعبد في مجمع شاسع يضم أكثر من 20 معبدًا فرعيًا وأعمالًا معمارية فريدة من نوعها. تُعتبر هذه المنطقة مركزًا هامًا للتاريخ والفن والديانة في اليابان. يُشتهر دايتوكوجي بجمالياته المعمارية والفنية، ويعد من أهم الأماكن الدينية والثقافية في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على لوحات فنية تجسد أعمال وعظماء القرن السابع عشر، مثل كانو تانيو الذي كان جزءًا من مدرسة كانو الشهيرة في الرسم. هذا الموقع يُعتبر واحة للروحانية والثقافة في اليابان، ويستقطب الزوار من داخل البلاد وخارجها لاستكشاف الفن والتاريخ والهدوء الروحي الذي يوفره هذا المكان المقدس.

المثوى الاخير لأودا نوبوناغا

للوصول إلى دايتوكوجي في الطرف الشمالي من المدينة استقل مترو أنفاق بلدية كيوتو من محطة كيوتو جي آر خط كاراسوما المتجه إلى كيتاوجي، ثم انتقل إلى حافلة مدينة كيوتو. معبد دايتوكوجي هو المعبد الرئيسي لطائفة رينزاي التابعة لبوذية زن، وهو محاط بمجمع واسع من المعابد الفرعية ومساكن الرهبان ورؤساء الأديرة، بما في ذلك المعابد الشهيرة مثل ريوغين إن وأوبي إن وشينجوان.



تقع محطة حافلات دايتوكوجي لحافلات كيه لوب السياحية وخطوط الحافلات البلدية في شارع كيتاوجي ، أمام البوابة الجنوبية للمجمع مباشرةً.

تأسست دايتوكوجي في عام 1315 على يد راهب الزن دايتوكوكوشي ”المعروف أيضًا باسم سوشو ميوتشو“. ازدهر المعبد تحت رعاية الأباطرة غو دايغو 1288–1339وهانازونو 1297–1348 لكنه سقط في حالة سيئة بعد الحرائق العديدة والدمار الذي خلفته حرب أونين 1467–77. لقد كان إيكيو سوجون 1394-1481، راهب الزن غريب الأطوار والمحبوب بسبب ذكائه وطرقه غير التقليدية، هو الذي أعاد المعبد إلى مجده السابق.

في عام 1582، اختار القائد تويوتومي هيديوشي 1537-1598 دايتوكوجي كمكان لإقامة جنازة فخمة لأودا نوبوناغا 1534-1582، الذي اغتيل في هونوجي. في الذكرى السنوية الأولى لوفاة نوبوناغا، عزز هيديوشي مكانته كخليفة شرعي لنوبوناغا من خلال بناء سوكين-إن، وهو معبد جنائزي لسيده السابق. وفي وقت لاحق تبرع بالمعبد وأراضيه إلى دايتوكوجي. وسرعان ما حذا حذوه الآخرون الذين قاتلوا ذات مرة تحت قيادة نوبوناغا، مثل مايدا توشي1538-1599 وهوسوكاوا تادوكي 1563-1646.

استمرت ممارسة بناء المعابد الفرعية في أوائل فترة إيدو على يد رئيس دير دايتوكوجي تاكوان سوهو ١٥٧٣–١٦٤٦. بعد استعادة ميجي عام 1868، فقدت دايتوكوجي العديد من معابدها الفرعية، ولكن حتى يومنا هذا لا يزال المجمع يغطي مساحة كبيرة تضم معبدين فرعيين و22 معبدًا فرعيًا.



البوابة الرئيسية الواقعة على الجانب الشرقي للمجمع تواجهها منطقة واسعة لوقوف الحافلات السياحية الكبيرة.

مركز دايتوكوجي المنعزل

جزء كبير من مجمع دايتوكوجي مفتوح للجمهور ويوفر مكانًا لطيفًا للمشي الهادئ. كما يتم الترحيب بالزوار في بعض المعابد الفرعية، بما في ذلك معبد ريوغن-إن، أقدم معبد فرعي في المجمع، ومعبد كوتو-إن المخصص لعائلة هوسوكاوا، ومعبد دايسن-إن المشهور بحديقة كاريسانسوي ذات المناظر الطبيعية الجافة. ومع ذلك، فإن العديد من المعابد الفرعية مغلقة أمام الجمهور، كما هو الحال مع معبد هونبو في دايتوكوجي، والذي يضم مقر إقامة رئيس المعبد والمباني المصاحبة له. سنقدم هنا بعض ميزات هذا الجزء من دايتوكوجي والتي لا يمكن رؤيتها إلا أثناء الافتتاح الخاص.



مجموعة من الزوار يتجولون عبر أراضي دايتوكوجي الفسيحة.

يشمل دايتوكوجي هونبو بوابتي سانمون وتشوكوشيمون في الطرف الجنوبي للمجمع، ويمتد في خط مستقيم من هناك إلى معبد بوتسودن وقاعة المحاضرات. تمثل جميع هذه الهياكل عمارة زن البوذية التي تم تقديمها من الصين وتم تصنيفها على أنها عمارة ثقافية هامة. علاوة على ذلك، يوجد كوري، وهو مطبخ المعبد وأماكن معيشة الرهبان، وبعد ذلك غرف رئيس الدير وبوابة رائعة، وكلاهما من الكنوز الوطنية المحددة. توجد أيضًا حديقة هوجي الشهيرة.



يمكن رؤية بوابة تشوكوشيمون للمبعوثين الإمبراطوريين، وهي أحد الأصول الثقافية المهمة، من الممشى المؤدي إلى المعبد.

يعد هونبو بمثابة كنز من اللوحات التي رسمها الرسام العظيم كانو تانيو 1602-1674 من أوائل فترة إيدو. ومن أشهرها لوحة أونريزو، وهي لوحة لتنين صارخ ومجموعة من السحب على سقف قاعة المحاضرات. قف مباشرة تحت اللوحة وصفق بيديك لتسمع صدى عويل التنين في جميع أنحاء القاعة.



يقال إن تانيو كان يبلغ من العمر 35 عامًا فقط عندما رسم أونريزو.

كانت التنانين من الأشكال الشائعة لأسقف المعابد لأنها تمثل إله الماء، وكان يُعتقد أنها تعمل بمثابة تعويذة ضد النار. ولنفس السبب، فإن جدران قاعة المحاضرات مغطاة بشبكات خشبية جميلة تمثل المياه المتدفقة.



تمثل الخطوط المتموجة لرافعة رانما في الأعلى الماء، وكان الهدف منها حماية المبنى من الحريق.

يتكون سكن رئيس الدير من غرف مقسمة على 84 بابًا منزلقًا من نوع فوسوما ” هي ألواح مستطيلة أفقية يمكن أن تنزلق من جانب إلى جانب لإعادة تحديد المساحات داخل الغرفة، أو قد تكون بمثابة أبواب في البيوت اليابانية التقليدية“، وتحمل لوحات حبرية لتانيو. تحتوي الغرفة الداخلية المركزية على 16 بابًا فوسوما مغطاة برسومات طبيعية متناثرة. يضيف التصوير المقيد العمق والانفتاح إلى الغرفة.



لوحة المناظر الطبيعية المعلقة على فوسوما غرفة رئيس الدير المركزية.



التباين بين ضربات الفرشاة الداكنة والخفيفة يضيف عمقًا إلى اللوحة.

الحياة اليومية للرهبان وسط الكنوز الوطنية

في المعبد النموذجي، تتكون غرف رئيس الدير من ست غرف، ثلاث في الجانب الجنوبي وثلاث في الجانب الشمالي من المبنى، لكن مجموعة غرف دايتوكوجي غير عادية، حيث تضم أربع غرف في الجنوب وأربعة في الشمال.

ترك دايتو كوكوشي، مؤسس دايتوكوجي، تعليمات صريحة بعدم بناء أي معبد فرعي على شرفه بعد وفاته. امتثل تلاميذه لوصيته، وبدلاً من ذلك أضافوا ملحقًا إلى سكن رئيس الدير يتكون من غرفتين تعرفان باسم اونمون-ان، إحداهما تحمل تمثالًا خشبيًا لدايتو كوكوشي جالسًا في حالة تأمل.



يُعد ملحق اونمون المخصص لمؤسس دايتوكوجي جزءًا من مقر رئيس الدير.

تعد حديقة هوجو مكانًا مخصصًا يتميز بالأطلال على مناظر طبيعية خاصة، وهي عبارة عن حديقة ذات مناظر طبيعية جافة من الرمال تم تجميعها بعناية لتمثل تموجات المياه المتدفقة. ويقال إن بوابة كارامون ذات الطراز الصيني الواقعة إلى الجنوب من الحديقة - وهي أحد كنوز دايتوكوجي الوطنية الأخرى - قد تم نقلها من مقر إقامة هيديوشي الفخم في جوراكوداي في كيوتو. يمكن العثور على شعار عائلة تويوتومي، وهو عبارة عن ختم بولونيا منمق مع ترتيب 5-7-5 بتلات، تحت سقف البوابة الجملوني.



تعد حديقة هوجو في دايتوكوجي مكانًا مخصصًا لتامل الجمال الخلاب والأهمية التاريخية للمكان. في الخلفية إلى اليسار توجد بوابة الكرامون، وهي مصنفة كنز وطني.

البوابة مليئة بالمنحوتات الرائعة، مثل أسود كارا-جيشي الموجودة أسفل الأفاريز على كلا الجانبين. اسم آخر للبوابة الأنيقة هو هيغوراشيمون، مما يعني أنه يمكن للمرء الوقوف والاستمتاع بها طوال اليوم حتى غروب الشمس.



بوابة الكرامون كما تظهر من الخارج



يمكن رؤية شعار عائلة تويوتومي في أماكن عديدة تحت إفريز البوابة. المخلوق الغريب ذو الأنف الطويل الذي يقف خلف أسد الشيشي هو باكو، وهو مخلوق من الأسطورة الصينية. على جانبي أسد الشيشي توجد مخلوقات ذات أنياب بيضاء الوجه، وتنانين أسطورية متغيرة الشكل تُعرف باسم شين ”شينين الصينية“.

هناك العديد من الكنوز الأخرى التي يمكن العثور عليها داخل دايتوكوجي هونبو. على سبيل المثال، تم وضع غلاية حديدية بشكل غير رسمي في زاوية من المساحة الأرضية التي تربط مقر رئيس الدير بمساكن رهبان كوري، وهي غلاية حديدية تم استخدامها في حفل شاي دايتوكوجي الشهير الذي استضافه هيديوشي نفسه. كان هذا حدثًا فخمًا، حيث قال البعض إنه كان احتفالًا بلقب كانباكو الذي حصل عليه هيديوشي حديثًا آنذاك، بينما قال آخرون أنه كان حدثًا لإحياء ذكرى نوبوناغا. تم إعداد الطاولة والكراسي الموضوعة في وسط المساحة المفتوحة خصيصًا لزيارة الإمبراطورة تيمي 1884–1951، قرينة الإمبراطور تايشو 1879–1926.



غلاية ماء يعتقد انها استخدمت في حفل شاي دايتوكوجي الذي أقامه هيديوشي عام 1585.



الطاولة والكراسي التي كانت معدة لزيارة الإمبراطورة تيمي.

أول ما تراه عند دخولك مقر رهبان كوري إلى الغرب من سكن رئيس الدير هو سلسلة من مواقد الطهي الكبيرة. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ذكرى وفاة دايتو كوكوشي، يتم إشعال المواقد لطهي 7 شو ”ما يزيد قليلاً عن 10 كيلوجرامات“ من الأرز.



مواقد المطبخ الكبيرة في مساكن رهبان كوري.

انظر إلى الأعلى وسترى طاولات كبيرة مخزنة في السقف تم إنزالها لوضع وجبات الرهبان؛ ميزة عملية ومفيدة نموذجية لمعبد زن.

هنا يمكنك الشعور بما كانت عليه الحياة اليومية للرهبان الذين تدربوا في دايتوكوجي. لا يوجد عرض يهدف إلى جذب السياح - وهو ما يجعل هذا الافتتاح الخاص مميزًا للغاية. لدى دايتوكوجي الكثير لتقدمه لزوارها حتى في الأيام العادية، ولكن لا ينبغي تفويت الفرصة التي يتيحها هذا العرض الخاص. نحن نشجعك على التعرف الى الفتحات الخاصة لمعابد دايتوكوجي الفرعية الفردية أيضًا.



غرفة يستخدمها الرهبان المتدربون. يتم تخزين الطاولات الكبيرة في السقف عندما لا تكون تحت قيد الاستخدام.

الافتتاح الخاص لدايتوكوجي هونبو

العنوان: 53 موراساكينو-دايتوكوجي-تشو، كيتا-كو، كيوتو.

الاماكن المفتوحة للزيارة: مقر رئيس الدير ”كنز وطني“، لوحات فوسوما للأبواب المنزلقة للفنان كانو تانيو ”ملكية ثقافية مهمة“، حديقة هوجو ”مكان ذو جمال طبيعي خاص وأهمية تاريخية“، بوابة كارامون ”كنز وطني“، لوحة راكان ”كنز وطني“ نقوش تلاميذ بوذا بقلم هاسيغاوا توهاكو 1539–1610.

التواريخ: من 5 إلى 28 أكتوبر/ تشرين الاول 2018. ”مغلق في 14 أكتوبر/ تشرين الاول. مغلق بعد الساعة 11:30 يوم 21 أكتوبر/ تشرين الاول؛ مفتوح للدخول من الساعة 13:00 يوم 27 أكتوبر/ تشرين الاول.“

ساعات العمل: 9:30 إلى 16:00 ”اخر موعد للدخول“.

الرسوم: البالغون 1000 ين، وطلاب المدارس الإعدادية والثانوية 700 ين، والأطفال في المرحلة الابتدائية والأصغر سنًا مجانًا ”يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ“.

”النص الأصلي باللغة اليابانية. التقرير والنص بقلم فوجي كازويوكي، الصندوق 96. الصور الفوتوغرافية بواسطة كورويوا ماساكازو، الصندوق 96. صورة العنوان: لوحة التنين والسقف السحابي بواسطة كانو تانيو“.