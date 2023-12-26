اليابان | أمانوهاشيداتى: تعرف على مدينة ”التنين الطائر“ اليابانية

أمانوهاشيداتي، المعروفة باسم جهة كيوتو المطلة على البحر، تُعتبر واحدة من المناظر الطبيعية الثلاث التقليدية في اليابان. تُعتبر هذه المنطقة السياحية من أكثر الوجهات الشهيرة في شمال محافظة كيوتو. تمتلك هذه المنطقة شريطًا رمليًا يمتد لمسافة 3.6 كيلومتر ويعتبر من أكبر الشواطئ في اليابان، ويتميز بأشجار الصنوبر الكثيفة التي تغطيه وتمنحه منظرًا جميلاً. ما يميز هذه المنطقة أيضًا هو أنها الوجهة الوحيدة في اليابان حيث يُمكن رؤية المنظر بشكل مقلوب أو رأسًا على عقب، مما يخلق تجربة فريدة ومميزة للزوار.

غابة صنوبر قديمة ممتدة على طول الساحل

أمانوهاشيداتي هو شريط رملي يقع في ميازو شمال كيوتو، يبلغ طوله 3.6 كيلومتر ويتراوح عرضه من 20 إلى 170 مترًا. يقع بين بحيرة أسوكاي وخليج ميازو، ويفتح خليج ميازو غربًا على خليج واكاسا. اسمه يعني ”جسر إلى السماء“، وتقول بعض الأساطير إنه يمثل درجًا شيده إيزاناكي للسفر إلى السماء، لكنه سقط على الأرض عندما كان نائمًا.

يمتلك أمانوهاشيداتي غطاءًا كثيفًا من أشجار الصنوبر الخضراء، مما يجعله مكانًا مثاليًا لنمو هذا النوع من الأشجار. تمتد الأشجار على طول الشريط الرملي، مما يخلق منظرًا طبيعيًا خلابًا ومناسبًا للتجول والاستمتاع بالطبيعة.



المشهد كما يبدو من أمانوهاشيداتى فيو لاند.

منظر أمانوهاشيداتي له تاريخ طويل من الجاذبية الفنية والثقافية. ظهر في العديد من اللوحات الفنية والقصائد الشعرية على مر العصور، وكانت لوحة أمانوهاشيداتي التي رسمها الفنان سيشو جزءًا من مجموعة متحف كيوتو الوطني، حيث تعد كنزًا وطنيًا.

في أوائل فترة إيدو، اعتبر الباحث الكونفوشيوسي هاياشي غاهو أمانوهاشيداتي واحدة من أفضل المناظر الطبيعية في اليابان. وقد قام غاهو بإنشاء قائمة مختصرة للمواقع الخلابة في ”نيهونكوكو جيسيكي كو“، التي تشمل مواقع مثل مياجيما وماتسوشيما، وسرعان ما أصبحت هذه المناظر الثلاثة معروفة باسم ”المناظر الطبيعية الثلاث الخلابة“ في اليابان. تُعتبر هذه المناظر الثلاثة من أبرز المعالم الطبيعية التي تشد الزوار والفنانين على مر العصور.

الوصول إلى أمانوهاشيداتى من محطة كيوتو

رحلة الوصول إلى أمانوهاشيداتي من محطة كيوتو تتطلب استخدام عدة خطوط قطار محلية. يمكنك السفر عبر خط JR San‘in إلى محطة Fukuchiyama، ثم الانتقال إلى خط قطار كيوتو تانغو (Kyoto Tango) متجهًا إلى محطة Miyazu، ومن ثم استخدام خط Myafukou إلى محطة Amanohashidate هذا المسار يتيح لك استكشاف المناظر الطبيعية الجميلة للمنطقة ويتيح لك وصولًا إلى وجهة السفر المرغوبة.

وإذا كنت تفضل الوصول بأقل عناء وبشكل أسرع، يمكنك أيضًا استخدام خدمة القطار السريع Hashidate Express مباشرة إلى محطة Amanohashidate دون الحاجة إلى التغيير بين الخطوط، مما يقلل من وقت الرحلة إلى حوالي ساعتين. تلك الخدمة غالبًا ما تكون أكثر سرعة وراحة للوصول إلى وجهتك.

التنين الطائر والتنين الهابط

إحدى الوجهات الشهيرة هي أمانوهاشيداتي فيو لاند والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق القطار. يقع الموقع على بعد سبع دقائق فقط سيرًا على الأقدام من محطة أمانوهاشيداتي ويوفر تجارب فريدة.

الرحلة في المصعد الهوائي للوصول إلى قمة جبل مونجو تعد واحدة من الأشياء الممتعة التي يمكن القيام بها هناك. ستجد منصة مراقبة على قمة الجبل توفر إطلالات رائعة على المنطقة المحيطة. ماذا عن تجربة ماتا-نوزوكي؟ إنها تجربة فريدة حيث يمكنك الانحناء إلى الأمام لمشاهدة المنظر بشكل مقلوب، وهو ما يضيف تجربة جديدة ومثيرة للاستمتاع بجمال المنطقة.

هذه التجربة المعروفة باسم ”ماتا-نوزوكي“ في أمانوهاشيداتي تعد واحدة من الأنشطة الفريدة والمثيرة التي يمكن القيام بها هناك. عندما تنحني إلى الأمام، سترى المنظر بشكل مقلوب بين ساقيك، مما يقلب السماء والأرض على عقب ويعطي إحساسًا غير عادي ومبتكر بالمنظر المحيط بك.

ويُقال إن هذه التجربة تحول الشريط الرملي الذي يمتد عبر الماء إلى صورة تشبه تنيناً يحلق في السماء، وهو ما يُعرف باسم ”هيريوكان“ أو ”مشهد التنين الطائر“. إنها تجربة فريدة وممتعة تضيف جوًا ساحرًا إلى زيارتك لأمانوهاشيداتي وتمنحك منظرًا مثيرًا يعكس سحر المنطقة وجمال طبيعتها الخلابة.

مع وجود العديد من الأنشطة والأماكن السياحية المميزة مثل مسار السماء وألعاب ركوب الخيل والمطاعم، سيكون لديك وقت رائع للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة والأجواء الفريدة التي تقدمها أمانوهاشيداتي.



إحدى الزائرات تجرب ماتا-نوزوكي في منطقة أمانوهاشيداتى فيو لاند.

منتزه كاساماتسو يقدم مناظر طبيعية ساحرة تمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهد فريدة، خاصة من نقطة ماتا-نوزوكي التي ترتفع على ارتفاع 130 مترًا فوق سطح البحر. من هنا، يمكن رؤية ”التنين“ وكأنه يحلق في السماء، مما جعل الزوار يطلقون عليه اسم ”شوريوكان“ أو ”منظر التنين الصاعد“. يحتوي المنتزه على العديد من المناطق الخاصة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، مثل سكاي ديك وسكاي تيراس، وهما مناطق مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالمنظر.

وبالقرب من محطة كاساماتسو بالتلفريك، يمكن العثور على جزيرتي كانموري جيما وكوتسوجيما، والتي كانت تعد وجهات محظورة للزوار. يُقال إن الزيارة إليهما كانت تجربة رائعة، ولكنها محظورة حاليًا. تضيف هذه الأماكن الغامرة والجميلة لمسة مثيرة لزيارة منطقة كاساماتسو وتعزز تجربة السياح في هذا المنتزه الطبيعي الخلاب.



المنظر من منتزه كاساماتسو، بالمقلوب، يصبح هذا المنظر ”مشهد التنين الصاعد“.



هنا يمكن للزوار تآمل جزيرتي كانموري جيما وكوتسو جيما من بعيد.

المشهد من فوق الأمواج

عبور أمانوهاشيداتي يمكن أن يتم سيرًا على الأقدام في حوالي ساعة، أو يمكن استخدام الدراجة لاختصار الزمن وتقليله إلى حوالي 15 دقيقة. ولكن هناك خيار آخر جيد يتمثل في ركوب القوارب للاستمتاع بمناظر الجزيرة من منظور مختلف. تتيح رحلة القارب التي تستغرق حوالي 12 دقيقة من رصيف السفن بالقرب من محطة أمانوهاشيداتي إلى ميناء إيشينوميا على الشاطئ الآخر للزوار فرصة رائعة للاستمتاع بمناظر الأشجار الصنوبرية والتعرف على الحجم الحقيقي لأمانوهاشيداتي.

هذه الرحلة تضيف عنصرًا جديدًا لتجربة زيارة أمانوهاشيداتي وتمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بمشاهد طبيعية مذهلة دون الحاجة للمشي أو ركوب الدراجة.



المنظر من القارب السياحي مذهل أيضًا، وتبلغ الأسعار 530 ينًا ذهابًا أو إيابًا، أو 960 ينًا ذهابًا وإيابًا ”للأطفال 270 ينًا و480 ينًا على التوالي“.

منطقة ميازو تشتهر بمأكولاتها البحرية، وتحديداً سرطان البحر. يُنصح للزوار بالبحث عن مطاعم أو نزل تقدم سرطان البحر، ويمكن أن يكون تايزا غاني نوعًا نادرًا من سرطان البحر يتم اصطياده في هذه المياه المحلية. يُعتبر تايزا غاني طبقًا مميزًا يستمتع به السياح وعشاق المأكولات البحرية الذين يزورون هذه المنطقة للاستمتاع بالمأكولات المحلية ورؤية الجسر البري الشهير.



تايزا غاني ليس صيدًا شائعًا، مما يجعل نكهته محل تقدير كبير لدى الذواقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. الصور والنص بواسطة كورويوا ماساكازو. صورة العنوان: أمانوهاشيداتى وسط أزهار الكرز في متنزه كاساماتسو)