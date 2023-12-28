اليابان | لماذا يتردد اليابانيون في كتابة وصيتهم؟

مجتمع 29/12/2023

يبدو أن الاهتمام بكتابة الوصية ينخفض بزيادة العمر، وهذا يمكن أن يكون مرتبطًا بتوجهات متعددة. في كثير من الأحيان، يُمكن للأشخاص الأصغر سنًا أن يكونوا أكثر قدرة على التفكير في الأمور المستقبلية والتخطيط لها بشكل أكبر. علاوة على ذلك، قد يكون لديهم مسؤوليات أقل وتعقيدات أقل في حياتهم الشخصية والمهنية، مما يجعل النظر إلى كتابة الوصية أمرًا أكثر سهولة وضرورة واضحة.

أصدر المكتب القانوني الياباني Authense LPC تقريره السنوي لعام 2023 حول الوصايا، باستناده إلى استطلاعات عبر الإنترنت ومصادر بيانات أخرى. وأظهرت النتائج أن 65.5% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 50 عامًا أو أكثر يظهرون اهتمامًا ”جدًا“ أو ”إلى حد ما“ بكتابة وصيتهم. ومع ذلك، يوضح التفصيل حسب الفئة العمرية أن مستوى الاهتمام ينخفض مع تقدم العمر، حيث يصل إلى 71.3% بين الأشخاص في الخمسينيات، ويتراجع إلى 64.6% و55.8% بين الذين في الستينيات والسبعينيات على التوالي. يعكس هذا الانخفاض ربما توجهًا نحو عدم الرغبة في مواجهة الواقع الذي ستمثله وصية الشخص.

قال 8.5% فقط من المستجيبين إنهم يخططون بالتأكيد لكتابة وصياتهم، في حين قال 25.1% إنهم ربما سيفعلون ذلك، مما يشكل مجموع 35.6%. وكانت الأسباب الثلاث الأكثر شيوعًا لعدم كتابة الوصية هي ”لدي ممتلكات صغيرة“ و ”أنا بصحة جيدة لا تزال“ ”ليس ذلك ذا صلة حقًا بي حاليًا“.

من بين الأشخاص الأصغر سناً، كان هناك مستوى أقل من النية لكتابة الوصية في وقت ما، حيث قال 27.1% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا إنهم سيقومون بكتابة الوصية إما بالتأكيد أو ربما

نسبة الأشخاص الذين ناقشوا بالفعل مع أبنائهم موضوع الوصية أعلى بين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، حيث تبلغ 18.3٪، بينما 62.5٪ من هذه الفئة العمرية إما مهتمون بالنقاش أو يعتزمون مناقشة الموضوع مع أبنائهم. ومع ذلك، ينوي حوالي نصف الأشخاص الذين ناقشوا بالفعل مسألة الوصية مع أبنائهم فعليًا كتابة وصية. تعكس هذه التناقضات مستوى منخفض من الاستعداد بين اليابانيين لكتابة وصيتهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)