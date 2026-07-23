اليابان | نيئًا أو مشويًا أو مطهيًا... أفضل طرق الاستمتاع بالسردين الياباني ”إيواشي“

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 23/07/2026

قد لا يحظى الإيواشي، أو السردين، بالمكانة التي تحتلها أنواع شهيرة مثل التونة والسلمون على قائمة السوشي، لكنه لا يقل عنها قدرةً على إمتاع الذائقة. فبنكهته الغنية وقوامه المميز، يظل الإيواشي خيارًا محبوبًا لدى عشاق السوشي، ويعكس جانبًا أصيلًا من الثقافة الغذائية في اليابان.

لقد تناول اليابانيون السردين (إيواشي) منذ عصور ما قبل التاريخ. وفي هذا المقال، نستعرض بعضًا من أشهر الطرق المفضلة للاستمتاع بهذا السمك على المائدة اليابانية في الوقت الحاضر.

نيجري سوشي

يمتاز سمك إيواشي الغني بالدهون بنكهة زبدية ناعمة تكاد تذوب في الفم. ولإبراز مذاقه على أفضل وجه، يُفضل تقديمه مع قليل من أوروشي شوغا (الزنجبيل المبشور) بدلاً من وسابي، إذ يشكل هذا المزيج تناغماً مثالياً.



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أوميني

يُعد هذا الطبق من الوصفات اليابانية التقليدية التي تجمع بين إيواشي وأوميبوشي (البرقوق الياباني المخلل والمملح)، وتعكس حكمة متوارثة عبر الأجيال. فطهي أوميبوشي مع السمك يخفف من رائحته الزيتية المميزة، بينما تساعد حموضته على تليين إيواشي بالكامل، حتى تصبح عظامه طرية وصالحة للأكل.



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تسوميرى- جيرو

في هذه الوصفة، يُفرم إيواشي ويُشكَّل على هيئة كرات صغيرة، ثم يُطهى على نار هادئة في حساء ميسو أو المرق الصافي. ويمكن فرم السمكة كاملة، بما في ذلك عظامها الدقيقة، باستخدام السكين، وإن كانت محضرات الطعام تُستخدم في الوقت الحاضر على نطاق أوسع. وبهذه الطريقة يجمع الطبق بين وفرة الأومامي وغناه بالكالسيوم



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كاباياكي

لا يقتصر تحضير السمك بطريقة كاباياكي، الذي يعتمد على شويه بعد تغليفه بطبقة غنية من صلصة الصويا الحلوة، على أوناغي (ثعبان البحر) وحده. فإيواشي، بفضل غناه بالدهون، يكتسب بهذه الطريقة نكهةً عميقة وقواماً شهياً، ليصبح واحداً من أشهى الأطباق المنزلية في المطبخ الياباني.



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تيمبورا

يكمن سر نجاح تمبورا إيواشي في تغليف السمكة بطبقة خفيفة من العجين، ثم قليها حتى تكتسب لوناً ذهبياً وقواماً مقرمشاً يبرز نكهتها الشهية.



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ميرين بوشي

في هذه الطريقة، يُنقع إيواشي أولاً في مزيج من شويو (صلصة الصويا) والسكر وميرين، ثم يُجفف قبل شيّه. ويمنحه هذا الأسلوب حلاوة خفيفة ونكهة متوازنة، تجعله مرافقاً مثالياً للأرز، كما يحظى بشعبية كبيرة كوجبة خفيفة تُقدَّم مع المشروبات الكحولية.



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ميزاشي

يعني اسم هذا الطبق حرفياً ”مثقوب العين“، إذ تُغرز أسياخ الخيزران عبر محجري عيون أسماك إيواشي لتثبيتها معاً قبل تجفيفها. ويُعد هذا الأسلوب من أقدم الطرق وأكثرها كفاءة لتجفيف الأسماك الصغيرة بكميات كبيرة. وفي بعض المناطق تُستخدم أيضاً طريقة هوهوزاشي، حيث تُغرز الأسياخ عبر الخياشيم والفم، وهي طريقة تُطبق أساساً على سمك أورومي إيواشي (الرنجة المستديرة). ويُعد هذا النوع من السمك المجفف من أشهر المقبلات التي تُقدَّم مع الساكي.



من الأعلى: إيواشي ميزاشي، أسياخ السردين المشوي حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً، يُمزج جيداً مع الأرز والكحول؛ يتم تجفيف إيواشي في الشمس من نصف يوم إلى حوالي ثلاثة أيام (© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الاستمتاع بإيواشي نيء مثل ساشيمي، إلى جانب وجبة سخية من زنجبيل أوروشي شوغا المبشور. الصورة من (© PhotoAc)