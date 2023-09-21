وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الجوف، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف المخزن (الجوف).

– مشرف المخزن (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)