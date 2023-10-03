شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (169) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء.

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أن الوظائف تشمل 132 وظيفة لا تتطلب خبرة، في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، خميس مشيط) على النحو التالي:

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المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

– وظائف مساندة

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف طبية

– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– الشرقية

– نجران

– خميس مشيط

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

وأشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا