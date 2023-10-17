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شكرا لقرائتكم الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والقانونية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف المتاحة
– أخصائي رئيسي في البيانات وذكاء الأعمال
– مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية
– أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تقنية المعلومات
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التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– القانون
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الهندسة
– أو ما يعادلها
نبذة عن الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا