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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجازان على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– كاتب استلام / وتسليم (عدد 1 – للرجال)
– فني معدات طبية (عدد 2 – للرجال والنساء)
– فني أجهزة تكييف (عدد 5 – للرجال)
– مهندس أعلى للأجهزة (عدد 1 – للرجال)
– موظف مشتريات (عدد 1 – للرجال)
– مدير مشروع (عدد 1 – للرجال والنساء)
– مهندس أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد (عدد 1 – للرجال)
– مهندس مدني (عدد 1 – للرجال)

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس

الرواتب:
الرواتب الإجمالية تبدأ من (5,000) وتصل إلى (13,500) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

مدن العمل:

– الجبيل
– جازان
– ينبع

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: اضغط هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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