شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين بشركة NOMAC في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، وجدة، ورابغ، وسكاكا، والشعيبة.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير العمليات التشغيلية (أملج).

– مهندس بيئي (أملج).

– سكرتير تنفيذي (للنساء/ جدة).

– مهندس دعم كهربائي (رابغ).

– مدير عمليات الطاقة (رابغ).

– مشرف ميكانيكي (رابغ).

– مهندس مراقبة الحالة/ المعدات (رابغ).

– فني كهربائي (سكاكا).

– فني الأجهزة والتحكم (سكاكا).

– مهندس ميكانيكي أول (الشعيبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)