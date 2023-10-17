وظائف

15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم 15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا

– مطور تطبيقات (عدد وظيفتين).

– مصمم واجهة المستخدم.

– مسؤول خدمة عملاء.

– أخصائي أول ضمان الجودة.

– أخصائي تغيير.

– أخصائي أصول رقمية.

– أخصائي دعم التطبيقات.

– أخصائي طلبات التحول الرقمي.

– أخصائي النضج الرقمي.

– محلل التروية الرقمية.

– مساعد مدير مشروع.

– مدير مشروع.

– موظف دعم فني.

– سكرتير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا