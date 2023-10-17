وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من حائل، والخبر، وجدة، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع (حائل).

– موظف التقييم (الخبر).

– مهندس ميكانيكي (جدة).

– مهندس مشروع (الخبر).

– مراقب المستندات (الرياض).

– مدير الإنشاءات (الجبيل).

– مهندس ميكانيكي أول (الرياض).

– فني كهربائي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)