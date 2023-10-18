تراند اليوم : رنين تعلن عن وظائف خالية للخريجين من جميع المؤهلات للعمل فور بالفرع مدينة بدر

أعلنت شركة رنين من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام ولكافة المؤهلات، وذلك للعمل فورًا بالفرع الجديد بمدينة بدر، وفي إطار ذلك نقدم الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها.

وظائف شركة رنين

مطلوب مدير فرع، خبرة في مجال العمل.

مطلوب كاشير.

مطلوب محاسبين، ويشترط إجادة برامج الإكسيل.

مطلوب مسؤول استلامات FMC.

مطلوب مراقب مخزون.

مطلوب بائعين أدوات منزلية وأجهزة كهربائية ومفروشات ولعب أطفال.

مطلوب مراقبين كاميرات.

مطلوب موظفين امن.

مطلوب عمال تحميل وخدمات ونظافة.

الشروط والمزايا

يشترط خريجين من جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 39 سنة، وأن يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

وتوفر الشركة للراغبين رواتب مجزية حسب الخبرة، بالإضافة إلى حوافز شهرية وحوافز بيع يومية واجازات سنوية ورسمية وفرص للترقي والتطوير، كما توفر زيادات سنوية ومنح ومكافئات وتأمينات طبية واجتماعية، وتوفير سكن للمغتربين.

للتقديم على وظائف رنين

أعلنت الشركة أن التقديم يتم عبر استمارة التسجيل بالرابط التالي “وظائف شركة رنين” ثم الحضور إلى ملتقى التوظيف بالعنوان التالي: المجاورة 10 الحي الأول – العاشر من رمضان – مركز شباب العاشر من رمضان، وذلك يوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال على الشركة على الأرقام التالية: 01154012422 – 01121220066 – 01116000224