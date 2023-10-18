تراند اليوم : وظائف خالية بشركة الأهلي للتجارة والتوزيع لجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع طنطا والمنيا

تعلن شركة الأهلي للتجارة والتوزيع من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل فورًا بفروع الشركة بالمنيا وطنطا، حيث تطلب مندوبين مبيعات مؤهلات عليا ومتوسطة، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة الأهلي للتجارة والتوزيع

مطلوب مندوبين مبيعات، للعمل بفروع مدينة طنطا، وهي “كفر الزيات ومدينة بسيون ومدينة زفتى ومدينة قطور والمحلة وبركة السبع وشبين الكوم”.

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل فورا بفروع الشركة بالمينا، وهي “ملوي ودير مواس وأبو قرقاص وبنى مزار ومغاغة والعدوة”.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل لمؤهل عن متوسطـ ولا يشترط خبرة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة رواتب مجزية وعمولات، وأجازات أسبوعية وسنوية، بالإضافة إلى توفير تامين طبي واجتماعي.

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كيفية التقديم على وظائف شركة الأهلي للتجارة والتوزيع

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف ثم الحضور مباشرة إلى ملتقى الوظيف بالعناوين التالية:

للتقديم على وظائف شركة الأهلي فرع المنيا، يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة الأهلي فرع بالمنيا” ثم الحضور إلى العنوان التالي: مقر الشركة ببرج التعاون – قطعة 4- الدور الأول علوي – خلف بنزينة التعاون، يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023.

للتقديم على وظائف شركة الأهلي للعمل بفرع مدينة طنطا، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الأهلي فرع طنطا” ثم الحضور إلى العنوان التالي: بمقر الشركة برج الفيروز – شارع عثمان محمد الدور الثالث شقة 2 و3 – طنطا، وذلك يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01066657280