تراند اليوم : وظائف خالية للشباب للعمل فورًا في هايبر ماركت سبينس مصر لجميع المؤهلات

تعلن سلاسل هايبر سبينس مصر عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والأقسام، من جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل وطلاب، للعمل فورًا بفروع الشركة في “التجمع الخامس ومدينة نصر ومدينة بدر والعبور والرحاب ومدينتي ومصر الجديدة والأميرية” ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف والشروط كالتالي:

وظائف سبينس مصر

مطلوب مدير فرع أجهزة كهربائية. مطلوب مشرفين ممرات. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب مشرف مخبوزات. مطلوب مساعد شيف مخبوزات. مطلوب مشرف جزارة. مطلوب جزار. مطلوب بائع لحوم بلدي. مطلوب مشرف أجبان. مطلوب بائع أجبان. مطلوب مشرف خضار وفاكهة. مطلوب مشرف كاشير. مطلوب كاشير. مطلوب محضر طلبات. مطلوب مشرف مخزن. مطلوب منسق مخزن. مطلوب مشرف استلامات. مطلوب فنيين تبريد وتكييف. مطلوب منسقين إعادة طلب. مطلوب موظفين استلامات.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل وطلاب، وتوفر الشركة مرتبات مجزية وعمولات، وفرص للترقي، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة سبينس مصر

للتقديم على الوظائف الشاغرة بشركة سبينس مصر يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف سبينس مصر” ثم الحضور مباشرة إلى مركز التنمية الشبابية بالعبور، وذلك يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023.