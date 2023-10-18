تراند اليوم : وظائف خالية بشركة جيديا للتكنولوجيا من الجنسين برواتب مجزية

أعلنت شركة جيديا للتكنولوجيا إحدى أكثر الشركات الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والخدمات المالية، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من حملة المؤهلات العليا من الجنسين، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والدلتا والقناة والصعيد وسيناء والبحر الأحمر، ونتعرف الآن على الوظائف وكيفية التقديم إليها.

وظائف شركة جيديا للتكنولوجيا

مطلوب مشرفين مبيعات.

مطلوب مندوبين مبيعات.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، والوظائف متاحة للجنسين، كما يشترط تقديم موقع واضح من الخدمة العسكرية للذكور، وان لا يزيد السن عن 35 سنة.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية وعمولات، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف جيديا للتكنولوجيا

للتقديم على الوظائف المتاحة بالشركة يرجى التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة عبر استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة جيديا للتكنولوجيا” وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة على الرقم التالي: 01010381230