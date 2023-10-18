تراند اليوم : بادر بالتقديم.. وظائف خالية في صيدليات العزبي لجميع المؤهلات من الخريجين

مجموعة صيدليات العزبي تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الخريجين، للعمل فورًا بفروع القاهرة والجيزة، ونستعرض الآن على مصر فايف على تفاصيل الوظائف والشروط وطرق التقديم كالتالي:

وظائف صيدليات العزبي

مطلوب صيادلة، بكالوريوس صيدلة.

مطلوب مساعدين صيادلة، أدوية وتجميل، مؤهل لا يقل عن متوسط.

مطلوب خدمات معاونة، امن ونظافة، مؤهلات متوسطة.

مطلوب مندوبين توصيل، ويشترط امتلاك دراجة نارية، ورخصة سارية، ويشترط مؤهل لا يقل عن متوسط.

مطلوب محضر طلبات، مؤهلات متوسطة.

مطلوب عمال نظافة.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة من الخريجين، ويشترط ان لا يزيد السن عن 45 سنة، كما أعلنت الشركة قبول الصيادلة المكلفين، ويشترط تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، والعمل بالورديات.

وظائف أخرى: –

وتوفر صيدليات العزبي للعاملين بها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وأرباح نصف سنوية، وزيادات سنوية، كما توفر دورات تدريبية واجازات سنوية ورسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة.

للتقديم على وظائف صيدليات العزبي

للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة بصيدليات العزبي يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف صيدليات العزبي” وللاستفسار يرجى الاتصال بالمجموعة على الأرقام التالية/ واتس آب: 01146000358 – 01111952991 – 01123414040